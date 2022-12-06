Исторические зеленые насаждения нанесут на карту

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 6 декабря депутаты Мосгордумы подвели итоги конференции, посвященной природному наследию столицы.

В Мосгордуме прошла итоговая сессия научно-практической конференции «Природное наследие и разнообразие Москвы как часть историко-культурного и урбанистического потенциала мегаполиса». Зеленые территории занимают более половины площади столицы. Последние десять лет в Москве реализовывались масштабные экологические мероприятия.

— Провели модернизацию автопарка и промпроизводств, за счет чего стало выше качество воздуха и почв. Высажено порядка 10 миллионов деревьев и кустарников, в порядок приведено около 100 столичных водоемов. В Москве активно ведется работа по реабилитации и созданию особо охраняемых природных территорий. У нас их порядка 150 площадью более 19 тысяч гектаров, при этом 35 из них было образовано за последние два года, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Соорганизатором конференции выступил Московский городской педагогический университет. Ректор этого учебного заведения Игорь Реморенко считает, что экологическая проблематика начинается с конкуренции городов. Перед мегаполисом стоят глобальные задачи: как выстроить транспортную инфраструктуру, внедрить энергоэффективные технологии, организовать снабжение продуктами питания.

— Такие глобальные задачи нечувствительны к «капризам» горожан. Авторы многих докладов как раз укладываются в рамки этой темы и пытаются ответить на вопросы, как найти баланс между различными интересами жителей города и требованиями по созданию безопасной, конкурентоспособной и эффективной городской инфраструктуры, — отметил Игорь Реморенко.

В городе продолжается реализация экологических проектов, инициированных различными структурами и учреждениями. Так, к примеру, председатель Фонда исторических, культурных и образовательных инициатив Ивана Бецкого Кирилл Ильичев рассказал о проекте по созданию карты исторических древонасаждений. В реестр должны войти зеленые насаждения в возрасте от 50 лет с описанием условий содержания и рекомендациями по их сохранению.

Также в этом году стартовал новый проект «Вода Москвы. Под толщей культурного слоя».

— На примере истории Патриарших и Чистых прудов мы показываем живое соотношение экологии, городской инженерии, архитектуры, ресторанной, магазинной культур, сформировавшихся поблизости, пешеходных зон, построенных вокруг, и их влияние на культурные памятники, — рассказал сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

Предложения, разработанные по итогам конференции, направят в правительство Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, заместитель председателя Московской городской Думы:

— Конференция имеет, может быть, сложное научное название, но при этом ее смысл очень важен. Состояние природной среды столицы — существенная и важная составляющая комфорта жизни в мегаполисе. Сейчас город реализует самые различные программы, связанные с охраной окружающей среды и развитием общественных пространств. Мы бережно храним нашу природу.