Экспресс-сервис для трудоустройства: чем открытые отборы в центре «Моя работа» полезны для соискателей

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Интерес соискателей к открытым отборам в центре занятости «Моя работа» заметно вырос. С начала 2022 года их посетили около 19 тысяч горожан. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сервис удобен тем, что за один день можно пройти собеседования в разные компании, сравнить условия и бонусы, выбрать самый удобный вариант и получить предложение о работе.

Всего с начала года на площадке Центра занятости прошло более 500 открытых отборов. Их проводят крупнейшие работодатели столицы: банки, ритейлеры, представители отрасли транспорта и логистики, лучшие промышленные предприятия и многие другие.

Компаниям открытые отборы позволяют сократить многочисленные издержки при найме персонала: логистические, временные и стоимостные. А соискателям HR-технология помогает на 30 процентов увеличить шанс на успешное и оперативное трудоустройство. Такого эффекта удается достичь благодаря комплексной подготовке кандидата. Карьерные консультанты центра «Моя работа» помогают составить продающее резюме, подобрать подходящую вакансию, подготовиться к собеседованию и правильно преподнести работодателю свои сильные стороны.

Компания, в которой работал москвич Станислав Артемьев, была ликвидирована. Чтобы найти новую работу, он обратился в центр занятости населения.

— После увольнения сразу обратился в районный отдел трудоустройства «Котловка». Там со мной работал внимательный и заботливый карьерный консультант. Специалист провел отличное стартовое интервью, внимательно слушал и грамотно задавал наводящие вопросы, чувствовалось, что искренне хотел помочь. Карьерный консультант порекомендовал мне съездить во флагманский центр «Моя работа» на улице Щепкина, чтобы пройти тестирование на личностные компетенции и принять участие в открытом отборе. Благодаря тесту определил свои сильные стороны: коммуникабельность, открытость.

Посетил мини-ярмарку вакансий, где были представлены три работодателя: сеть ресторанов русской кухни, крупнейшая компания транспортной отрасли и медицинская организация. Работодатели подробно рассказали об имеющихся вакансиях. Затем мы заполнили анкеты и стали по очереди подходить к рекрутерам. Прошел короткое интервью, а через пару дней мне перезвонили из отдела кадров и пригласили на второй этап собеседования. В итоге уже три месяца работаю администратором в медицинском учреждении. Мне очень нравится, что мы постоянно проходим обучение. За короткий срок посетил тренинг по работе с клиентами, а также прошел обучение и получил диплом по оказанию первой медицинской помощи в Московском территориальном научно-практическом центре медицины катастроф. Это все мне очень нужно, ведь работаю напрямую с клиентами, которые к нам обращаются, — рассказал Станислав Артемьев.

После выпуска из школы Елизавета Тюляндина планировала сразу найти работу. Ее интересовали позиции в сервисной индустрии и ритейле. У нее еще не было опыта поиска работы, и за помощью она обратилась в центр занятости населения.

— Сначала искала работу через знакомых и на джоб-сайтах, но это не приносило результатов. В итоге, чтобы пройти все шаги правильно и найти надежного работодателя, обратилась в центр «Моя работа» на улице Щепкина. Карьерный консультант помогла мне составить резюме и порекомендовала посетить открытый отбор в крупнейшую сеть предприятий быстрого обслуживания. На мероприятии прошла первичное собеседование с рекрутером и заполнила анкету, а затем меня пригласили на повторную встречу. В итоге устроилась на позицию «Работник предприятия», отвечаю за оперативный и качественный сервис для наших гостей. Работа оказалась очень удобной для меня по графику и расположению, — отметила девушка.

Открытые отборы проводятся регулярно во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина, д. 38, стр. 1. Ознакомиться с расписанием и записаться на интересующее вас мероприятие можно на сайте центра «Моя работа» по ссылке.

Найти работу москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор — столичная служба занятости населения. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1