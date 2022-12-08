Стоки очистят реагенты из растительного сырья

Андрей Елагин / Фото: Личный архив

Технологичная группа компаний разрабатывает собственные технологии производства и применения биополимеров на базе растительного сырья, в том числе для очистки промышленных стоков. «Вечерняя Москва» сообщили подробности новой разработки.

На сегодня существует несколько методов очистки воды. Ставку делают на смещение фокуса от традиционных синтетических реагентов в пользу реагентов, произведенных из растительного сырья, в качестве альтернативы по эффективности, но с большим преимуществом за счет экологичности и биоразлагаемости.

— Биополимеры разлагаются за несколько дней. Их получают из 100 процентов возобновляемого сырья — из биомассы, которую природа производит постоянно: пектин — из яблок и сахарной свеклы, альгинаты из водорослей, крахмал из кукурузы, картофеля и так далее, — говорит Андрей Елагин, сооснователь технологичной группы компаний.

В основе отечественной разработки — инновационная технология биомикрогелей, благодаря которой стоимость очистки воды обходится в 1,5 — 3 раза дешевле. Также за счет технологии можно возвращать очищенную воду в технологический цикл, а также снижать объемы отходов, передаваемых на утилизацию.

— Наличие производства в России снижает риски резких колебаний цен, логистических сбоев и дефицита поставок по сравнению с импортными аналогами, — добавляет Андрей Елагин.