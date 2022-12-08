Культурные ценности спасут проблемных детей

Ведущий специалист Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма Марина Малафеева на столичном форуме презентовала новую книгу. В ней содержатся методические рекомендации по работе с молодежью / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

8 декабря в Московском педагогическом государственном университете прошел форум по профилактике деструктивного поведения молодежи.

Просторный холл МПГУ встретил гостей и участников форума по-новогоднему. Всеобщее внимание притягивал главный атрибут предстоящего праздника — большая елка, украшенная пожеланиями студентов на грядущий год.

Форум проводится в стенах педагогического вуза, потому что на будущих работниках сферы образования лежит ответственность за формирование безопасной среды в учебных заведениях.

— Я учусь на дефектолога, в нашей отрасли порой можно столкнуться с агрессивным поведением детей, — говорит первокурсница МПГУ Антонина Автомонова. — Они порой ненамеренно могут навредить окружающим, и мы обязаны знать, как урегулировать подобные ситуации.

Юный педагог, украсив новогоднюю елку своим пожеланием, спешно отправилась в уютный актовый зал, где эксперты обсуждают вопросы профилактики деструктивной деятельности и повышения уровня знаний и компетенций отраслевых специалистов в области экстремизма и девиантного поведения.

Мероприятие проводится ежегодно на протяжении пяти лет. Ведущий специалист Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма Марина Малафеева подвела итоги ушедшего этапа написанием книги-методички, которая учитывает опыт и наработки последних лет.

— Я провожу мониторинг информации по конкретным происшествиям в учебных заведениях, — рассказывает Малафеева. — И на его основе составляю реальную картину произошедшего, учитывая причинно-следственную связь того или иного события.

По словам эксперта, такая деятельность направлена на то, чтобы избежать потенциальных конфликтов между учащимися, а также выработать действенную модель поведения для преподавательского состава.

— Многие педагоги теряются в нестандартных ситуациях, — продолжает Марина. — Наша задача — сплотить вокруг проблемы всю цепочку образовательного процесса: от учителей и родителей до образовательной администрации — и научить их работать вместе.

К аспектам профилактики девиантного поведения, по словам Малафеевой, относится и духовное развитие подрастающего поколения, которое нуждается в надежных опорах и шаблонах поведения.

— Сегодня мы представляем на форуме новую методику преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России, — говорит кандидат философских наук Марина Бигнова. — Отмечу, что в число аспектов нравственного развития молодежи входит в том числе и научное знание, будь то техническое или гуманитарное.

По словам ученого, постоянная трансляция нравственных ценностей положительно влияет и на молодежь, и на старшее поколение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Черкезов, директор центра профилактики экстремизма и девиантного поведения НИЯУ МИФИ:

— За эти годы центром было издано большое количество методических материалов, основанных на анализе множества происшествий, создана кафедра на базе МПГУ, основной задачей которой является противодействие экстремизму. В век информационных технологий необходимо тщательно отсеивать лживую информацию, ведь словом можно не только посеять панику, но и убить человека.