Туристы приезжают к нам за впечатлениями

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

8 декабря первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов подвел туристические итоги года.

Туризм Москвы развивается, и это доказывают цифры. По словам Евгения Козлова, самым активным был 2018 год, когда в столице проходил большой футбольный праздник. Тогда Москва после преображения, происходившего на протяжении 10 лет, встречала туристов во всем своем великолепии, с прекрасной атмосферой.

— Пандемия новой коронавирусной инфекции стала антиподом этого праздника. Вне всякого сомнения, это был шок для туристической отрасли. Но, к счастью, пандемия закончилась, и Москва продолжает принимать гостей, — отметил он. — Только за лето 2022 года к нам приехали 6,2 миллиона туристов, а за девять месяцев этого года столицу посетили более 14 миллионов гостей, что на 7 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Глава Комитета по туризму убежден: Москва может удивлять, дарить впечатления.

— В наш город приезжают и люди самого разного возраста — те, кто только начинает путешествовать, и те, кто открыл для себя Москву в молодости и хочет передать свои впечатления детям. И каждый открывает столицу для себя по-своему. Ведь наш город — это тысячи кафе и ресторанов, богатое культурное наследие, крупнейший парк достопримечательностей ВДНХ и многое другое, — подчеркнул он.

Власти столицы понимают, что туризм — одна из важнейших отраслей экономики, в которой трудятся более 400 тысяч жителей.

— И работа по улучшению Москвы, ее инфраструктуры продолжается, — сказал Евгений Козлов. — Мы создаем новые парки, общественные пространства, качественные сервисы. То есть изо дня в день создается город, в котором людям хочется жить. Как следствие, Москва еще и становится городом, который хочется посетить.

При этом в сфере туризма остается немало проблем, которые требуют решения. Эта отрасль нуждается в поддержке, что и делают власти столицы и федеральное правительство.

Так, в этом году мэром Москвы был принят порядок выделения грантов на поддержку делового туризма, субсидия составила 350 миллионов рублей.

По словам Евгения Козлова, организаторы деловых мероприятий и мероприятий для молодежи могут получить от города компенсацию на их проведение до 10 миллионов рублей. Для того чтобы получить грант, необходимо собрать не менее 100 участников, при этом 20 процентов из них нужно разместить в московских гостиницах. Длительность мероприятия должна составлять минимум два дня, а программа должна включать экскурсии по столице.

С лета этого года городская комиссия Комитета по туризму получила 173 заявки на поддержку на общую сумму 415 миллионов рублей. И эта работа продолжается.

Также Москва остается лидером по количеству внутренних и въездных деловых туристов в России. За прошлый год с деловыми целями город посетили 3,2 миллиона человек. В тройке стран-лидеров по количеству столичных деловых туристов за 9 месяцев 2022 года оказались Узбекистан, Казахстан и Китай.

Еще одна обнадеживающая тенденция — около 40 процентов деловых туристов возвращаются в Москву с семьей или друзьями. Кроме того, затраты деловых туристов в 1,5–2 раза выше, чем у обычных путешественников, что, безусловно, выгодно для экономики города, ведь растут поступления в бюджет.