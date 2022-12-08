Фабрика ледяных Снегурочек

Константин Пастушенков показывает ледяную скульптуру Снегурочки, над которой только что завершил работу / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

В Москве есть четыре крупные компании, которые занимаются созданием ледяных скульптур. Одна из них работает в основном на городские структуры и уже 25 лет занимается благоустройством. Сегодня мастера этой организации работают над ледяными скульптурами для Коммунарки.

В столице в этом году хорошая зима. Низкие температуры установились еще осенью. И нет людей в городе, которым это было бы так же выгодно, как мастерам, создающим ледяные скульптуры. Один из таких мастеров Константин Пастушенков вспоминает, как однажды он делал большой заказ при плюсовой температуре. Получившихся в итоге Снегурочку и Деда Мороза пришлось укутывать в специальный светоотражающий материал, чтобы они дожили до Нового года.

Непростой материал

Недалеко от Москвы, в рабочем поселке Боброво, созданием ледяных скульптур занимаются сразу несколько мастеров. Рабочие готовят и устанавливают огромные бруски, а скульпторы и их помощники занимаются творческой частью, превращают кусок льда, скажем, в кролика, Деда Мороза, ледяную горку или лабиринт — все зависит от пожелания заказчика.

Скульпторы Константин Пастушенков и Руслан Валеев демонстрируют плоды своих трудов. Параллельно говорят об особенностях работы. Начинается она с заготовки льда.

— Делаем мы его здесь, — Валеев с невозмутимым видом запустил руку в огромный горизонтальный холодильник. — Здесь есть помпа, которая создает течение. За счет него лед получается прозрачным. Также очень важно, чтобы вода была фильтрованной.

По словам мастеров, заказов больше всего в январе и декабре — на Новый год и Крещение. Однако иногда они бывают даже летом — на корпоративы просят привезти вазы из фруктов в виде лебедей или рыб, или вмороженные в лед цветы.

— Я как-то делал золотую рыбку, в короне которой была банка с черной икрой, — вспоминает Пастушенков. У него много лет практики. Стал заниматься ледяными скульптурами еще во время учебы в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Зимой мастерам чаще всего приходится делать ледяные скульптуры в виде символов праздника.

— Вон ребята делают санки изо льда, — показывает Пастушенков. — Наверняка на них в скором времени сядет ледяной Дед Мороз. А я недавно делал такой эскиз: кролик стоит в обнимку с котом.

Самая интересная работа, по словам скульптора, была у него три–четыре года назад:

— Приехали ребята-киношники. Они снимали то ли фильм, то ли клип по мотивам мифа о Пигмалионе и Галатее. Пигмалион создал прекрасную статую девушки из слоновой кости, сам же в нее влюбился — и она ожила. Денег на дорогую компьютерную графику, видимо, не хватило. Поэтому попросили сделать барышню изо льда. Мне прислали фотографию модели — пришлось ваять ее в натуральную величину по всем законам скульптуры. Прямо по-взрослому, по-честному. Потом они ее здесь же снимали. По сюжету, чтобы статуя ожила, в нее стреляли из огнемета. Что в итоге у них вышло, я не видел, но барышня эта голая довольно долго стояла и смущала местных работяг.

Пастушенков показал скульптуру, над которой он трудится сейчас, — Снегурочку. По его словам, изо льда очень сложно сделать милое женское или детское личико. Лед — непростой материал. Некоторые детали лица показать не получается.

— Лицо пухлое, глаза на выкате. Образец женской некрасоты, — Пастушенков с любовью разглядывает свое творение. — Такую скульптуру, если «горит», можно сделать за день. Это часов 8 работы. Ледяной трон для Деда Мороза рабочие складывают за два часа. А для скульптора работы часа на три. Она считается простой. Сложно все, что связано с человеком.

Удивляют каждый раз

— Думаете, вы первые такие? — в теплой бытовке Пастушенков с усмешкой смотрит на замерзших журналистов. — Каждый сезон к нам приезжают ваши коллеги. Все задают похожие вопросы. Один раз случайно получилось эффектно ответить. Спросили, не жалко ли, что работы быстро тают. Я ответил: «Ну вы же покупаете жене цветы и понимаете, что они умрут через неделю!»

Мастера порой делают такие вещи, которые объективно нежизнеспособны, — они развалятся за сутки. Например, скульпторы сделали дикобраза: нарезали полоски изо льда, опалили их открытой горелкой, чтобы получились сосульки. Затем смастерили ледовый блок, похожий на животное, налепили на него мокрый снег и вставляли эти сосульки. Проживет такая скульптура недолго. Но смотрится изумительно.

— Особенно — с подсветкой, — улыбается мастер. — Ледяные скульптуры — это элемент праздника. Они ближе к иллюминации, к салюту, чем, собственно, к скульптуре. Люди, которые делают заказы, часто довольно обеспеченные. Их трудно удивить. Но мы каждый раз это делаем.