Бывшие производственные предприятия становятся популярными музеями, культурными пространствами или офисами

Директор Музея Москвы Анна Трапкова поучаствовала в VII Научно-практической конференции «Музей в городе — город в музее». Она вместе с музейными работниками, урбанистами и архитекторами обсудила промышленное наследие столицы / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

8 декабря в Музее Москвы стартовала VII Научно-практическая конференция «Музей в городе — город в музее». Основной темой обсуждения стало промышленное наследие столицы.

На большом экране десятки гостей смотрят проекции снимков московских предприятий. На одном изображении из устремленных ввысь труб нефтеперерабатывающего завода в Капотне выходит белый пар. Сооснователь архитектурного бюро Олег Шапиро демонстрирует следующий слайд. На нем запечатлен знаменитый «Красный Октябрь». Раньше эта фабрика была знаменита своими конфетами. А сейчас на территории и в цехах бывшего завода организовали культурное пространство.

— После того как на заводе прекратили производство сладостей, его территорию город по сути присвоил себе, и там начали открываться различные заведения общепита, — рассказывает Шапиро. — К тому же на «Красном Октябре» все еще можно попасть на экскурсию по помещениям, где раньше находилось производство.

По словам Олега Шапиро, функционал подобных промышленных объектов в наше время изменился. Теперь там хотят снимать кино, обустраивать театры или даже офисные пространства.

— Это позволяет производственным территориям обрести новую жизнь, — добавил эксперт.

Еще одна современная тенденция, по словам старшего научного сотрудника Института географии РАН Владимира Каганского, заключается в том, что цеха старых закрытых заводов больше не сносят. Их ремонтируют, а потом обустраивают внутри целые культурные кластеры, популярные у современной молодежи.

— Сравнительно недавно Москва была крупнейшим индустриальным центром СССР, а потом и России, — отметил Владимир Каганский. — С течением времени индустриальные производства стали переносить в более подходящие места, но их наследие в столице используется.

Владимир Каганский отметил, что очень важно включить существующие в Москве производства в образовательную, культурную и туристическую среду. Ведь они могут послужить учебным пособием.

— На мой взгляд, стоит раскрыть деятельность действующих московских производств. Хорошо бы создать музеи технологий прошлого и сделать их доступными для культурно ориентированного туризма, — говорит Владимир Каганский. — Если актуализировать данное направление, то столичная промышленность станет привлекательной для гостей из всех регионов. А активная работа инициативных представителей музейной, архитектурной и других отраслей способствует сохранению культурно значимых объектов столицы для будущих поколений.

По словам директора проектов консалтинговой компании, оказывающей услуги в области городского развития, Екатерины Малеевой, наследие лучше всего сохраняется, если оно живет в современности. То есть у него есть актуальная функция.

— Это позволяет хотя бы частично окупить затраты на содержание памятника. На промышленных территориях обычно располагаются большие здания с высокими потолками. Их легко приспособить под арт-пространства или офисы. Яркие примеры в Москве — комплекс «Арма» на территории бывшего газового завода, пространство «Хлебозавод», Дом культуры «ГЭС-2».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Трапкова, директор Музея Москвы:

— Москва — город с развитой промышленностью. А обновленные промзоны становятся достопримечательностями. Культурные центры, которые размещаются и в сохранившихся кварталах закрытых предприятий, создаются во многих городах России. Сегодня в столице сложилось уважительное отношение к культурному и промышленному наследию Москвы. Мы видим тенденцию, что девелоперы стараются не просто освоить промышленные объекты, но и сделать из них музеи, театры или места для отдыха и работы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным аналитиков крупной столичной консалтинговой компании, сегодня в Москве действует более 90 реорганизованных под культурные пространства или офисы промышленных территорий. Их общая площадь составляет 230 000 квадратных метров. Там создано 34 500 рабочих мест, 7995 из которых, по итогам первого квартала 2022 года, остаются вакантными.