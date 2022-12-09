Владислав Овчинский: Московская техническая школа открыла курс по аддитивным технологиям

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Для инженеров столичных предприятий, начинающих работу в области аддитивного производства, разработан специальный обучающий курс. Слушатели научатся работать на современном промышленном 3D-оборудовании, разрабатывать специальные программы для управления аддитивными установками и узнают об особенностях подготовки трехмерных моделей к печати. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Все программы Московской технической школы по направлению «Аддитивные технологии» построены так, чтобы охватить самые актуальные потребности московских компаний в сфере высоких технологий. Слушатели курса, разработанного совместно с экспертами МГТУ «Станкин», смогут узнать не только о современных технологиях аддитивного производства, но и поработать на промышленном 3D-оборудовании. Также им предстоит освоить разработку программы управления для печати изделий с помощью лазерной установки, — рассказал Владислав Овчинский.

Разработанный курс «Аддитивное производство» позволит обучать инженеров-технологов для нужд высокотехнологичных отраслей Москвы. В том числе особенно полезен будет для специалистов отраслей авиа- и ракетостроения, так как во время занятий большое внимание уделяется аддитивному производству изделий из легких сплавов на основе титана и алюминия.

— Особый упор в программе сделан на практические занятия с использованием потенциала уникального станочного парка МГТУ «Станкин». В том числе в области термообработки изделий и механической обработки ответственных поверхностей, — сообщил руководитель программы, заведующий кафедрой высокоэффективных технологий МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев.

По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации. Чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы. «Московская техническая школа» подберет вуз или научный центр для обучения сотрудника. Московская техническая школа (МТШ) — это проект правительства Москвы, запущенный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал.