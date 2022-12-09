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Все о технологии массового рекрутмента: в центре занятости рассказали о сервисе эффективного подбора персонала

Павел Гриднев
Город
Все о технологии массового рекрутмента: в центре занятости рассказали о сервисе эффективного подбора персонала
Фото: Центр занятости населения «Моя работа»

Массовый рекрутмент — сложный процесс, который требует от компании большого количества материальных, временных и логистических затрат. Таргетировано подобрать персонал, избежав издержек, помогает столичный Центр занятости населения «Моя работа». На его площадке крупные компании ежедневно проводят собеседования с десятками кандидатов в формате открытых отборов.

Только в 2022 году порядка тысячи работодателей приняли участие в таких карьерных мероприятиях. Подробнее о том, как работает сервис, какие этапы включает процесс массового рекрутмента, и какие компании сегодня массово ищут персонал, рассказал первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

Все о технологии массового рекрутмента: в центре занятости рассказали о сервисе эффективного подбора персонала Фото: Центр занятости населения «Моя работа»

— В базе столичной службы занятости более 3 тысяч работодателей-партнеров из всех экономических отраслей, начиная от ретейла и сервисной индустрии, заканчивая финансовым сектором и промышленностью. В основном это крупные развитые компании, которые постоянно нуждаются в большом количестве линейного персонала — продавцах-консультантах, администраторах, клиентских менеджерах, поварах, официантах, водителях различных категорий и других сотрудниках. Самостоятельный подбор кадров может занимать месяцы и требует значительных логистических и стоимостных издержек. Оптимизировать затраты позволяет сервис массового рекрутмента центра занятости «Моя работа» — открытые отборы. На таких мероприятиях работодатели-участники проводят собеседования с десятками мотивированных кандидатов. Это соискатели с уже готовым резюме, адаптированным под конкретную вакансию, верифицированными данными об образовании, опыте работы и профквалификации. Рекрутеру компании остается только провести быструю оценку, задать уточняющие вопросы и выбрать наиболее подходящих под профиль вакансии претендентов. В 2022 году центр занятости «Моя работа» провел более 500 открытых отборов с участием порядка тысячи крупнейших столичных компаний. Таким образом, технологию использовали в 2 раза больше работодателей, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил Роман Никитин.

Участие в открытых отборах в этом году приняли производитель и ретейлер одежды, косметики и аксессуаров, фитнес-корпорация, сеть предприятий быстрого обслуживания, крупнейший банк России, железнодорожный перевозчик, энергетическая компания, ведущие промышленные предприятия Москвы и другие стабильные организации.

По словам первого заместителя директора центра занятости, открытые отборы не только увеличивают скорость трудоустройства, но и делают подбор персонала максимально таргетированным.

Ориентация не только на количество, но и на качество — главное отличие массового рекрутмента в центре «Моя работа». Важную роль в этом играют карьерные консультанты. Они проводят подробное интервью и, исходя из актуальных профилей вакансий, подбирают соответствующих всем требованиям кандидатов. При подборе специалисты смотрят на уровень образования, опыт и профессиональный бэкграунд, технические навыки и личностные компетенции соискателей.

Следующий этап — подготовка ко встрече с работодателем: составление конкурентоспособного резюме, адаптированного под требования конкретной вакансии, и развитие навыков эффективной самопрезентации, которые позволят хорошо зарекомендовать себя как специалиста на собеседовании. Если соискателю необходимо «дорастить» личностные навыки до требований работодателя, ему предлагают посетить тренинги и мастер-классы по эффективному трудоустройству.

— Только после того, как кандидат полностью готов к собеседованию, карьерный консультант направляет его на открытый отбор. Такой комплексный подход позволяет не только предоставить компании улучшенный поток кандидатов, но и увеличить шанс успешного трудоустройства соискателей на 30 процентов, — отмечает Роман Никитин.

Открытые отборы пользуются популярностью не только у бизнеса, но и у самих соискателей. С начала 2022 года почти 19 тысяч человек воспользовались сервисом центра «Моя работа». Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокий спрос объясняется в первую очередь удобством этой технологии трудоустройства. Кандидатам больше не нужно ездить в офисы компаний: подготовиться к собеседованию и встретиться с несколькими работодателями и даже получить приглашение н работу можно в течение нескольких часов на одной площадке.

Ознакомиться с расписанием ближайших открытых отборов и записаться на мероприятие можно самостоятельно на сайте или вместе с карьерным консультантом Центра занятости населения «Моя работа».

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.

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