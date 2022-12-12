Повторили подвиг советских кавалеристов

Семья Шапрановых — Анна, Юрий и Иван (слева направо), которые выступили в роли кавалеристов во время военно-исторической реконструкции в честь контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Московская область, Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 43-й километр, 55 Карта всех событий

В парке «Патриот» прошла военно-историческая реконструкция подвига Красной армии во время контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года.

Запорошенные снегом окопы зигзагом тянутся по всей площадке Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России. На месте реконструкции боя по позициям расставлены раритетные танки и пулеметы, ограждения для бронированных боевых машин — противотанковые «ежи».

Участники в роли немецко-фашистских захватчиков атакуют солдат Красной армии. Сталкиваясь с противодействием наших бойцов, враги выдвигают чешский танк LT-38 — «Прага». Раздается скрежет гусениц бронированный машины... Сопротивляясь наступлению, к советским солдатам подтягиваются резервы. В тыл к противнику отправляется кавалерия. Они достаточно быстро окружают немецкого офицера и берут в плен носителя информации. Таких людей в годы Великой Отечественной войны называли «языками». А после небольшой паузы красноармейцы подрывают немецкий склад топлива. Поднимаясь ввысь, огненный шар образует грибовидное облако. В наступлении наши солдаты отбрасывают «фашистского зверя» на дальние позиции. Враг побежден!

Роль кавалеристов на мероприятии исполнил представитель русской кавалерийской школы «Гусар» Юрий Шапранов, а также его дети — Иван и Анна.

— В исторических реконструкциях принимаю участие более десяти лет. Сначала подтягивал сына, а последние три года — дочь, — рассказывает Юрий Шапранов. — Вместе мы участвуем не только в реконструкциях сражений времен Великой Отечественной войны, а еще 1812 года и Первой мировой.

Москвичка Анна Очеретняя тоже ходит в русскую кавалерийскую школу «Гусар». Девушка в реконструкции не участвовала, зато вместе с семьей Шапрановых приняла участие в шоу на скакунах.

— Я выполняла гимнастические и акробатические упражнения на лошади по кличке Поллукс, — говорит она. — Кстати, вольтижировкой занимаются еще две мои старшие и одна младшая сестры.

Еще один участник Олег Крылов — директор столичного исторического театра. Во время инсценированного боя он атаковал противников с помощью охолощенного станкового пулемета. Оружие, отмечает он, пробивает до 12 миллиметров брони на расстоянии 250 метров. А товарищи пулеметчика, по сценарию, в это время двинулись в тыл к врагу.

— Мы показали подвиг младшего лейтенанта Ткаченко, который был командиром зенитно-пулеметного взвода 601-го мотострелкового полка. Красноармейцам удалось подбить два вражеских танка, — говорит Олег Крылов.

На территории экспозиции под открытым небом «Поле Победы» зрителям также демонстрировали приемы обезоруживания противника, атакующего штыком. А еще показали медицинские вещи времен Великой Отечественной войны.

— Например, подставку для пробирок, которая для удобства складывалась в единую плоскость, — рассказывает руководитель передвижного музея истории медицины «300-й отдельный медико-санитарный батальон» Юлия Лопанова, — набор медицинских хирургических инструментов с пинцетами, зажимами, иглами и сопроводительные листы раненого.

На все мероприятия Лопанова берет оформленный в стеклянную фоторамку черно-белый портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны.

— На фото — старший брат моего родного деда — летчик-истребитель Александр Егорович Дятлов, который погиб 16 мая 1942 года. Он участвовал в битве за Москву, за ним числится семь сбитых самолетов, — говорит она.

Лопанова носит с собой фото, чтобы выйти за рамки экскурсии и рассказать людям о подвигах своего родственника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Марычев, организатор военно-исторической реконструкции:

— Историческая реконструкция — это уникальная возможность для взрослых, молодежи и подрастающего поколения детально увидеть, как сражались их предки в годы войны. А еще что составляло их фронтовой быт и какими они жили ценностями. Второе название нашего мероприятия — это «Живая история». Такой большой патриотический праздник помогает каждому из нас вспомнить о героях нашей Родины, нашей великой России.