Столичные музыканты выступят на новой сцене

Генеральный директор концертного зала «Москва» Николай Ивин во время открытия нового творческого пространства в столице / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Андропова, 17к1 Карта всех событий

В парке «Остров Мечты» открылся новый концертный зал «Москва». Пространство станет площадкой для творческих мероприятий.

Новое пространство на «Острове Мечты» найти несложно: вход оформлен как врата в древнегреческий храм с большими колоннами. Охраняют его две скульптуры льва. Зал располагается на двух этажах, ведь артистам необходимы гримерки, а зрителям — просторное фойе, где можно выпить кофе с пирожными в ожидании шоу или концерта. По лестнице здесь ходить не придется — все подъемы оборудованы эскалаторами, чтобы подняться можно было даже с детскими колясками. Гардеробная зона и буфет в красном цвете в сочетании с черным — основные цвета нового зала.

— Мы открываем площадку концертом «Лучший город Земли» — символично, ведь эти слова и правда про нашу столицу. Хотелось бы отметить, что наша площадка высокотехнологичная. Она может легко трансформироваться, поэтому универсальная — здесь можно проводить цирковые представления, театрализованные шоу и музыкальные концерты, — рассказал директор концертного зала «Москва» Николай Ивин. — У нас стоят акустические панели, которые дают превосходное качество звука, аналогов которому нет в нашем городе, — добавил Ивин.

Директор концертного зала отметил, что техническим оснащением занималась та же команда, которая разрабатывала проект и монтировала оборудование в Большом Кремлевском дворце и «Крокус Экспо». Несмотря на то что все эти пространства похожи, Николай Ивин уверен, что речи о конкуренции быть не может — потоки будут разделяться между площадками.

— Я часто слышу от организаторов концертов, что тех площадок, что уже есть, музыкантам, артистам не хватает, а залы забронированы надолго вперед. Я уверен, что мы сможем закрыть эту потребность, — добавил Николай Ивин.

Дизайн концертной площадки уникален — он абсолютно темный, что дает возможность для световых шоу. По периметру зала установлены большие экраны для видеодекораций. Сиденья здесь мягкие, темно-красного цвета.

— Такое решение для Москвы нетипично — в основном все площадки светлые. Но это станет нашей отличительной чертой, — отметил Николай Ивин.

Несмотря на то что площадка только открылась, здесь уже запланировано несколько мероприятий. В декабре пройдут концерты симфонического оркестра радио «Орфей». «Остров Мечты» — парк развлечений, и в первую очередь здесь думают о детской аудитории. В новогодние каникулы для маленьких посетителей в зале «Москва» организовано шоу «Школа снеговиков», в котором примут участие Люся Чеботина и Александр Олешко.

СПРАВКА

Новая площадка-трансформер «Москва» имеет четыре типа конфигурации в зависимости от формата мероприятия и может менять вместимость. Ряды партера убираются, и пространство превращается в большой танцпол. Оборудование позволяет проводить крупномасштабные световые шоу, а акустика подходит даже для оперных и симфонических концертов. Максимальная вместимость зала — 4,2 тысячи человек.