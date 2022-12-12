Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Закон пресечет любой вариант квартирного рейдерства

Алексей Хорошилов
Город
Закон пресечет любой вариант квартирного рейдерства
Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В понедельник, 12 декабря, депутаты Мосгордумы обсудили проблему квартирного рейдерства.

Тему долевого рейдерства Мосгордума уже не первый год держит в фокусе внимания. И не случайно: по словам заместителя председателя Мосгордумы Степана Орлова, депутаты получают множество обращений от избирателей.

На круглом столе, посвященном проблеме долевого рейдерства, свою историю рассказала Елена Семенова.

— Мы с дочерью столкнулись с квартирным рейдерством после смерти мужа. Мы унаследовали две трети доли в квартире, в которой жили своей семьей. Отец моего мужа, не поддерживающий с ним отношения, унаследовал одну треть в этой квартире, но никогда в ней не проживал. Он отказался от переговоров с нами и продал долю рейдерам, — рассказала Елена Семенова.

Рейдером оказалась опытная в этих делах женщина. По словам Елены Семеновой, эта женщина вскрыла дверь в отсутствие Елены и ее дочери, вселилась в квартиру и не пускала внутрь семью, пользовалась их вещами, вселяла посторонних людей и родственников. Выдворить рейдера удалось своими силами, замки поменяли, но начались суды. Елена Семенова выиграла разбирательства, но проблема до конца не решена.

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию Елена Николаева отметила, что деятельность парламента направлена на установление четких правил для всех участников сделок на рынке недвижимости и закрытие всех лазеек для рейдеров. Столичная Дума уже выступала с инициативой о внесении изменений в Гражданский кодекс, но правительство РФ не поддержало законопроект. Летом этого года внесли изменения в Семейный кодекс РФ, запрещающие любые сделки по приобретению или отчуждению доли жилого помещения, если на такую долю, исходя из общего количества собственников, приходится менее шести квадратных метров. Однако лазейки в законе до сих пор остались. Участники круглого стола считают, что закон нужно уточнить. В резолюции внесли призыв к депутатам Госдумы провести слушания по предложенному Мосгордумой законопроекту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Банников, президент гильдии риелторов Москвы:

— Как правило, в основе квартирного рейдерства лежит затянувшийся семейный конфликт. Если к нашим риелторам приходит одна из его сторон, мы берем на себя роль медиаторов. Суды не вправе заставить кого-то из собственников продать объект недвижимости целиком. Но мы пытаемся разъяснить, что в обращении к черным риелторам никто не заинтересован.

Строительство Мосгордума риелтор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте