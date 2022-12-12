Закон пресечет любой вариант квартирного рейдерства

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В понедельник, 12 декабря, депутаты Мосгордумы обсудили проблему квартирного рейдерства.

Тему долевого рейдерства Мосгордума уже не первый год держит в фокусе внимания. И не случайно: по словам заместителя председателя Мосгордумы Степана Орлова, депутаты получают множество обращений от избирателей.

На круглом столе, посвященном проблеме долевого рейдерства, свою историю рассказала Елена Семенова.

— Мы с дочерью столкнулись с квартирным рейдерством после смерти мужа. Мы унаследовали две трети доли в квартире, в которой жили своей семьей. Отец моего мужа, не поддерживающий с ним отношения, унаследовал одну треть в этой квартире, но никогда в ней не проживал. Он отказался от переговоров с нами и продал долю рейдерам, — рассказала Елена Семенова.

Рейдером оказалась опытная в этих делах женщина. По словам Елены Семеновой, эта женщина вскрыла дверь в отсутствие Елены и ее дочери, вселилась в квартиру и не пускала внутрь семью, пользовалась их вещами, вселяла посторонних людей и родственников. Выдворить рейдера удалось своими силами, замки поменяли, но начались суды. Елена Семенова выиграла разбирательства, но проблема до конца не решена.

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию Елена Николаева отметила, что деятельность парламента направлена на установление четких правил для всех участников сделок на рынке недвижимости и закрытие всех лазеек для рейдеров. Столичная Дума уже выступала с инициативой о внесении изменений в Гражданский кодекс, но правительство РФ не поддержало законопроект. Летом этого года внесли изменения в Семейный кодекс РФ, запрещающие любые сделки по приобретению или отчуждению доли жилого помещения, если на такую долю, исходя из общего количества собственников, приходится менее шести квадратных метров. Однако лазейки в законе до сих пор остались. Участники круглого стола считают, что закон нужно уточнить. В резолюции внесли призыв к депутатам Госдумы провести слушания по предложенному Мосгордумой законопроекту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Банников, президент гильдии риелторов Москвы:

— Как правило, в основе квартирного рейдерства лежит затянувшийся семейный конфликт. Если к нашим риелторам приходит одна из его сторон, мы берем на себя роль медиаторов. Суды не вправе заставить кого-то из собственников продать объект недвижимости целиком. Но мы пытаемся разъяснить, что в обращении к черным риелторам никто не заинтересован.