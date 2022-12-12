Зимняя традиция главного тренера хоккейного клуба

Юный игрок команды «Юниор» Егор Смирнов (слева) и главный тренер этого хоккейного клуба Василий Анисимов наблюдают за матчем. На льду в рамках Московской детской дворовой хоккейной лиги на площадке встречаются команды Северо-Восточного округа «Юниор» и Южного округа — «Высота» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Этой зимой в Бутырском районе столицы работает семь катков с естественным льдом. Корреспонденты «Вечерней Москвы» посетили один из них и попали в эпицентр хоккейных баталий.

Каток, расположенный на улице Милашенкова, 12а, знаменит тем, что каждый сезон вот уже много лет именно здесь появляется первый в Москве естественный лед.

Подготовка катка к новому зимнему сезону стала доброй многолетней традицией для главного тренера хоккейного клуба «Юниор» Василия Анисимова.

— Впервые я залил каток в 1982 году. Получается, это было 40 лет назад. Тогда я привел сюда своего пятилетнего сына Андрея, — вспоминает Василий Иванович. — В тот момент помогал тренеру, да так и пристрастился. Позже сам стал тренировать во дворе ребят и продолжал каждый год готовить каток к открытию зимнего сезона.

По словам Василия Анисимова, работу он делает не один. В подготовке ледовой территории с каждым годом все активнее принимают участие родители и дети. Для многих это возможность вместе провести свободное время на свежем воздухе и помочь сделать важное для района дело.

В день открытия катка родители с детьми становятся участниками большого спортивного праздника с веселыми стартами и другими зимними забавами. А увлеченные хоккеем отцы и дети проводят дружеский матч.

Иногда подготавливать лед приходится по нескольку раз за сезон. Но только не в этот раз, как отмечает Василий Анисимов.

— В этом году очень повезло. Я укатал снег своей машиной и пролил водой из шланга. Сразу же получился хороший слой льда, — поясняет он.

Впрочем, при любой погоде в течение зимы ледовая территория требует внимания и тщательного ухода.

— После каждой тренировки, а особенно после игр, лед постепенно подливается. Сложно бывает, когда много снега или во время оттепели, — говорит главный тренер хоккейной команды «Юниор». — Но ничего невозможного нет, и мы справляемся со всеми задачами, которые нам преподносит московская зима.

Посильную помощь оказывают специалисты управы Бутырского района.

— На катке — а он имеет стандартный размер для хоккейной площадки (61 на 37 метров) — появилось новое освещение. Теперь игровое поле освещает 32 новых фонаря, — говорит Василий Анисимов. — И с инвентарем для уборки у нас не бывает проблем. Необходимые лопаты, метлы всегда под рукой. Также управа создала атмосферу волшебного праздника и украсила каток к Новому году.

Тренерской работой Василий Анисимов занимается уже более тридцати лет. За эти годы детская хоккейная команда «Юниор» одержала множество побед на соревнованиях разного уровня. Например, его подопечные многократно побеждали в соревнованиях «Золотая шайба».

Каток на улице Милашенкова, 12а, давно стал вторым домом для большого количества ребят из этого хоккейного клуба. Каждый день в любую погоду мальчишки разных возрастов, прихватив спортивную амуницию, с удовольствием бегут на ежедневные вечерние тренировки и выходят на лед, чтобы раз за разом оттачивать броски и технику владения шайбой.

К слову, вчера на льду было особенно жарко. На катке встретились две городские команды: «Юниор» Северо-Восточного округа Москвы и команда Южного округа столицы «Высота». Сезонные игры прошли в рамках Московской детской дворовой хоккейной лиги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Енок Акопов, глава управы Бутырского района:

— В нашем районе сегодня работает семь катков с естественным льдом. Для заливки льда стандартной площадки требуется примерно 60 кубических метров холодной воды. За зиму каждый каток дозаливается от 10 до 20 раз. На это уходит еще примерно от 100 до 150 кубометров воды. Специалисты управы постоянно проводят инспекцию катков на предмет проверки состояния их ледового покрытия.