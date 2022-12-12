Библиотека имени Волошина продолжает работать, вопреки слухам

Генеральный директор Мосразвития Тимур Вахитов в работающей библиотеке имени Волошина / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Новости о закрытии библиотеки № 5 имени Волошина не соответствуют действительности, сообщил 12 декабря генеральный директор Мосразвития Тимур Вахитов. Она продолжает свою работу, вопреки всем слухам.

Жители района Хамовники обеспокоены: директор Волошинки Сергей Куприянов вдруг заявил, что востоковедческий центр, который долгие годы работал на базе читальни, сворачивает свою деятельность. Ценные книги, посвященные востоковедению, из библиотеки вывезут, а исторические экспонаты вернут их владельцам. И действительно, в ночь с 9 на 10 декабря грузчики, привлеченные директором, вынесли из библиотеки часть книг и другого имущества. Действовали они быстро и неаккуратно. В библиотеке оборван интернет-кабель, не хватает нескольких роутеров.

— Для нас ситуация несколько необычная, — признался Тимур Вахитов. — Библиотека входит в состав Объединения культурных центров Центрального округа Москвы. И его администрация, как и мы, узнала о случившемся из социальных сетей.

По его словам, никаких планов по закрытию библиотеки не было. И слухи о том, что сотрудников уволят, а читальню после 20 декабря закроют, беспочвенны.

— Библиотека работает в плановом режиме, — подчеркнул Вахитов. — На выдачу книг и прием посетителей ситуация никак не повлияла.

Нет и планов по изменению формата учреждения. Все основные сервисы библиотеки продолжат работать. Что касается центра востоковедения, то, по словам главы Мосразвития, претензий к его работе у города нет и не было. Поэтому непонятно, как слухи о том, что помещения Волошинки, одной из старейших в Москве библиотек, хотят сдавать в аренду под творческие кружки и студии, вызвали такую неожиданную реакцию у его директора.

— Ни для кого не секрет, что и сейчас в библиотеках работают кружки. Так что вряд ли это могло как-то помешать деятельности библиотеки, — отметил Вахитов. — Но, подчеркну, сдавать в аренду помещения этой библиотеки никто не планировал.

В истинных причинах поступка Куприянова еще предстоит разбираться. К сожалению, директор Волошинки перестал выходить на связь. Поэтому пока остается выяснить, кому принадлежали книги, которые он вывез.

— Напомню, библиотека не частное учреждение, а бюджетное, — сказал Тимур Вахитов. — Соответственно, все имущество, которое здесь есть, поставлено на учет.

Если выяснится, что книги были из библиотечных фондов, подключат полицию.