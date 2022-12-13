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Столичный центр занятости приглашает соискателей с инвалидностью на предновогоднюю ярмарку вакансий

Павел Гриднев
Город
Столичный центр занятости приглашает соискателей с инвалидностью на предновогоднюю ярмарку вакансий
Фото: Центр занятости населения «Моя работа»

Во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина 15 декабря в 11:00 пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью в рамках проекта «Хочу работать». Соискатели смогут выбрать предложения по работе от компаний из банковского сектора, сферы услуг и строительства, компаний из социальной сферы и благотворительности, а также госсектора.

— Людям с особенностями здоровья бывает не просто найти свое дело, и мы понимаем, как для них важна поддержка города и индивидуальный подход в поиске работы. Ограничения по здоровью не являются преградой для трудоустройства — найти работу людям с инвалидностью помогают встречи клуба «Хочу работать». На последней в этом году встрече мы поможем соискателям с ограниченными возможностями здоровья устроиться в такие компании как «Почта России», информационное агентство «ТАСС», «Банк Интеза», «Мосгортранс», «Центр организации дорожного движения», благотворительный фонд «Качество жизни», социальное предприятие «Особая сборка» от Региональной общественной организации поддержки инвалидов «Радость» и другие стабильные компании. Найти дело по душе помогут специалисты московской службы занятости, — рассказал директор столичного центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов.

«Банк Интеза» ищет специалиста по контролю качества обслуживания клиентов. В его обязанности войдет регистрация поступающих обращений клиентов и анализ причин возникновения и обоснованности претензий. Компания ищет уверенного пользователя компьютера с опытом работы от года.

«Центр организации дорожного движения» ищет техников в отдел обработки данных фотовидеофиксации. В их должностные обязанности войдет проверка и корректировка поступающих с камер фотовидеофиксации материалов. Работодатель не предъявляет требований к стажу, достаточно среднего профессионального образования.

«Почта России» ищет почтальона и оператора связи — на обе позиции нет требований к стажу. Почтовый оператор предлагает соискателям работу с реальной возможностью карьерного роста и полной социальной защищенностью. Например, сотрудники могут рассчитывать на льготный санаторно-курортный отдых для себя и своих детей.

В «ТАСС» открыто сразу несколько вакансий для соискателей с высшим образованием и английский языком на уровне B1. Информационное агентство ищет редакторов, младших специалистов юридического отдела, специалиста группы обработки звонков, а также специалиста на ресепшн и бюро пропусков.

«Мосгортранс» ищет дисциплинированного и ответственного хранителя фондов на пятидневную рабочую неделю. Среди требований — высшее образование, опыт работы не менее года и внимательное отношение к работе.

Строительной компании «ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ Аноним Ширкети» требуются техники со средним профессиональным образованием и стажем работы от трех лет. В обязанности специалистов войдет прием и обработка заявок по обслуживанию зданий, а также техническое обслуживание, контроль работы оборудования и состояния инженерных систем.

Благотворительный фонд «Качество жизни» и социальное предприятие «Особая сборка» от региональной общественной организации «Радость» находятся в поисках сборщиков. Организации помогают социально незащищенным категориям граждан и инвалидам с ментальными нарушениями адаптироваться в социуме. Вакансия сборщика подразумевает сдельную заработную плату и неполный рабочий день.

«МосСпортОбъект» занимается развитием спортивной инфраструктуры в столице. Сейчас учреждение находится в поисках рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий на пятидневную рабочую неделю. Работодатель не предъявляет особых требований к соискателю, достаточно среднего профессионального образования.

Записаться на ярмарку вакансий можно по ссылке. Для этого необходимо указать свои контактные данные и группу инвалидности. Если у вас не получится зарегистрироваться по форме, просьба связаться с сотрудниками отдела по трудоустройству инвалидов Центра занятости населения «Моя работа» по телефону: +7 (916) 290-34-10 (также по данному телефону доступна связь через мессенджеры).

Специалисты московской службы занятости помогут составить портфолио с деловым фото, сопроводительным письмом и правильно отразить в резюме сильные стороны кандидата. Также все желающие смогут проконсультироваться по вопросам профессионального самоопределения и трудоустройства у психолога-профконсультанта и юриста. Тем, кто хочет работать на себя и интересуется открытием собственного дела, специалисты центра занятости подробно расскажут, как зарегистрировать самозанятость, выстроить процессы и найти первых клиентов.

Трудоустроиться помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы – служба занятости населения города Москвы. В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, д. 38, с.1 и улице Шаболовка, д. 48, а также Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, на ул. Куусинена д. 2 с.1.

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