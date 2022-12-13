Обнадеживающее возвращение: легендарный завод «Москвич» вновь наладил выпуск знаменитой марки автомобилей

Руководитель проекта завода Максим Клюшкин во время процесса сборки автомобиля «Москвич 3» в одном из производственных цехов легендарного столичного предприятия / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С момента старта производства на заводе «Москвич» прошло немногим больше двух недель, а уже произведено более 160 автомобилей с бензиновым двигателем и началась подготовка к сборке электромобилей, сообщается в Telegram-канале предприятия. А всего до конца года будет собрано еще около 440 автомобилей. Корреспондент «Вечерней Москвы» одной из первых побывала на заводе и узнала, какие перспективы открываются у отечественного автопрома.

Свою работу завод «Москвич» начал в далеком 1930 году. Первоначально предприятие именовалось «Государственный автосборочный завод имени КИМ в Москве». Здесь выпускали автомобили под брендами Ford, «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА», а также «КИМ-10» и «КИМ-10–50».

История модели «Москвич» началась в 1945 году. В победном мае было принято постановление Совета министров СССР о развертывании строительства автозавода по выпуску малолитражных автомобилей «Москвич» и о наименовании завода — «Московский завод малолитражных автомобилей». А уже в декабре 1946 года начался выпуск легковых малолитражных авто «Москвич-400».

Шли годы, модель совершенствовалась и дорабатывалась. Появлялись такие известные марки авто, как «Москвич-2140» — он был популярен в 1970–1980-е годы, а после 1985 года чаще других на дорогах можно было встретить «Москвич-2141».

Плохие времена для предприятия настали в 1990-е. С того момента завод несколько раз останавливал свою работу, а в 2002 году закрылся совсем. С 2004 года по нынешний год предприятием управляла уже французская компания «Рено», выпускавшая там машины своей марки. Но в феврале компания решила закрыть бизнес в России.

Позволить легендарному предприятию и мощному коллективу профессионалов совсем уйти в историю не дало правительство Москвы, которое взяло шефство над заводом и приняло решение возродить легендарную марку отечественного автопрома.

Историческое событие

Меньше чем за шесть месяцев серийная сборка машин наконец была запущена. Возрождение производства на автомобильном заводе «Москвич» — это историческое событие не только в рамках столицы, но и всего отечественного автомобилестроения, считает директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

— Когда компания «Рено» в феврале объявила об уходе с российского рынка, мэр Москвы и правительство города бросили свои силы на то, чтобы сохранить завод на своем месте, возобновить здесь производство и, безусловно, сохранить традиции и коллектив, который здесь работал. Мы постарались сделать все, чтобы спустя столь короткий период производство возобновилось, — сказал он.

Пока что, по словам Пронина, предприятие будет выпускать модель «Москвич 3» в двух версиях — с бензиновым двигателем и точно такой же автомобиль в электрическом исполнении.

— В этом году мы планируем произвести 600 автомобилей, из которых 200 штук будут уже электрические, — добавил директор предприятия.

Руководитель службы персонала завода «Москвич» Владимир Шкунов отметил, что в течение всего периода, когда предприятие готовилось к новому запуску, его сотрудники продолжали получать заработную плату.

— Но не просто так. Они готовили производство, новый продукт, учились новым процессам и требованиям, потому что новая линейка продукции будет включать в себя электромобиль, а это требует несколько других подходов с точки зрения знаний, квалификации персонала и, самое главное, безопасности, — пояснил он. — Завод оживает, он стал как будто бы даже светлее внутри, теплее. Наверное, это самое главное, что у его сотрудников хорошее настроение.

Технические параметры

Первая модель возрожденного завода — «Москвич 3» — это современный, достаточно вместительный, но при этом компактный и удобный для городских поездок кроссовер.

Конвейер, на котором собирают эту машину, по словам руководителя проекта завода «Москвич» Максима Клюшкина, пока один, но это временно.

— Мы получаем детали от нашего внешнего партнера. Операции по сборке разбиты по разным постам, — рассказал он. — В целом же все производство, которое есть сегодня, фактически построено с нуля.

Чтобы быстрее увеличить мощность завода и собирать как можно больше машин одновременно, сотрудники предприятия работают в две смены.

— Задействуем на первом этапе порядка 250 сотрудников, которые будут заниматься разгрузкой, контролем, сборкой и проверкой качества всего автомобиля, — уточнил Максим Клюшкин.

Собирать «Москвич 3» будут сотрудники завода с огромным опытом — те, кто проработал на этом предприятии годы. Руководитель проекта завода подчеркнул,что только благодаря этому удалось за такой короткий срок уже начать крупноузловую сборку. А в ближайшем будущем на предприятии планируют запустить и мелкоузловую сборку, то есть сварку, окраску и сборку авто в полном цикле.

— Наша первая модель, на мой взгляд, прекрасный автомобиль. У него турбированный двигатель 1,5 литра, 150 лошадиных сил в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач. Он современный и имеет ряд функций, которых нет у других российских машин, — подчеркнул Максим Клюшкин.

В частности, в автомобиле есть блокировочная система тормозов, круиз-контроль, курсовая устойчивость, а со всех сторон кроссовера установлены камеры с углом обзора 360 градусов.

— Есть также автоматический и ручной стояночный тормоз, кнопка «Старт» и «Стоп» перед светофорами, что тоже очень важно. А еще у нас в машине будет люк, — поделился руководитель проекта завода.

Кроме того, автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Внешний вид «Москвича 3» отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней. Это кроссовер длиной 441 сантиметр, шириной 180 сантиметров и высотой 166 сантиметров с колесной базой 262 сантиметра и просторным салоном с комфортабельными сиденьями.

Интересно, что автомобили «Москвич» будут носить именно цифровые имена. На предприятии такое решение объяснили историческим прошлым этого бренда.

— Модели автомобилей «Москвич» всегда называли с помощью цифровых индексов. Мы решили продолжить традицию, — рассказали в пресс-службе завода. — Цифра указывает на размер автомобиля и его старшинство в модельном ряду. Также в зависимости от версии модели в названии может быть дополнительный символ. Например, буква «е» — это электромобиль.

Перспективные наработки

Планы на будущее у легендарного предприятия достаточно большие и, как считает директор завода Дмитрий Пронин, вполне реализуемые.

— В 2023 году мы планируем произвести 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из которых будут электрические. А в 2024 году мы целимся в цифру 100 тысяч автомобилей, из которых 20 тысяч на электродвигателе, — рассказал он. — Это очень высокая планка, но мы специально ставим себе такую цель, чтобы опережающими темпами прийти к разработке собственного авто.

Причем разработка собственной платформы — электрической — уже запущена.

— К концу 2025 года мы планируем производить уже машины собственной разработки. Платформа автомобиля — это уникальное шасси, на которое ставится вся оснастка: электродвигатель, батарея и другие компоненты, которые мы планируем локализовать в Москве на территории нашего предприятия. А поскольку рядом с нами располагается «Технополис «Москва», возможно, это будет сделано на их производственной площадке, — говорит Дмитрий Пронин.

В это же время для обеспечения производства в Печатниках при участии ОАО «Российские железные дороги» создадут один из крупнейших на Центральном транспортном узле транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Южный порт».

На первом этапе — в 2023–2024 годах — будет проведено обустройство контейнерной и универсальной площадок для тяжеловесных грузов. После 2025 года построят складской комплекс, в том числе крытый склад для тарноштучных грузов и погрузо-выгрузочная зона на территории завода «Москвич».

Заезд поездов на грузовую станцию Москва — Южный порт планируется осуществлять без ущерба для графика движения Московских центральных диаметров (МЦД) и пригородных поездов. В первые годы основную загрузку ТЛЦ обеспечит завод «Москвич». После выхода на проектную мощность ТЛЦ «Южный порт» сможет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов в год. Кстати, для проекта потребуется немало людей, а значит, появятся и новые рабочие места. Предположительно, трудоустроиться здесь смогут как минимум 1,5 тысячи человек.

КСТАТИ

В Москве проведут электронный конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного контракта) на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение трех лет локализовать на территории города производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта, в том числе для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей «Москвич», речного транспорта, электросамокатов и велосипедов. Частные инвестиции в проект должны составить не менее трех миллиардов рублей. Производство организуют на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва».

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Уход прежнего владельца стал стимулом возрождения производства. Мы сохранили завод, коллектив, производственный потенциал, нашли партнеров, восстановили логистические цепочки.