Библиотеки раздадут списанные книги всем желающим

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В районе Котловка стартовал проект «Списанные книги». Во вторник, 13 декабря, «Вечерняя Москва» узнала, как проходит эта акция в одной из крупных читален района — библиотеке № 161.

Проект «Списанные книги» стартовал по всему городу еще на прошлой неделе — к нему присоединилось около 158 библиотек. Цель проекта — подарить вторую жизнь книгам, бесплатно раздавая их всем желающим. Кстати, Южный округ столицы стал одним из рекордсменов, подготовив для любителей литературы свыше 30 тысяч книг. Одним из участников «Списанных книг» стала библиотека № 161, расположенная по адресу: Загородное шоссе, 9, корпус 1. История этого места началась еще в 1937 году, когда библиотека занимала первые два этажа в одном из домов Котловки. Затем она переехала в специализированное здание и сейчас представляет собой современный культурный центр с несколькими залами — актовым для проведения различных мероприятий, компьютерным, детской литературы и двумя досуговыми, где проходят занятия различных секций и кружков.

Библиотека постоянно принимает участие в городских акциях. Проект «Списанные книги» не стал исключением.

— Мы раздаем ветхие и невостребованные экземпляры книг для того, чтобы освободить наши полки для новых поступлений. В итоге набралось несколько сотен книг, среди которых классика, детская литература, мемуары и многое другое. Теперь они ждут своих новых владельцев и, надеюсь, станут приятным сюрпризом для книголюбов, — говорит заведующий библиотекой № 161 Владислав Резков.

Для того чтобы получить книгу, нужно зайти на портал «Списанные книги», выбрать нужную библиотеку и забронировать понравившийся экземпляр.

— Очень удобная система. Я смогла ухватить несколько советских изданий — «Белый клык» Джека Лондона и сборник стихов Блока. Теперь рассказываю об этом проекте своим друзьям, — отметила москвичка Юлия Горбунова.