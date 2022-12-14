Владислав Овчинский: В Москве разработали установку для маркировки микроэлектроники

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Специалисты столичной компании «Лазеры и аппаратура» разработали установку для лазерной маркировки и микрообработки полупроводниковых пластин, которые служат основой для создания микросхем. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Во время производства на поверхность полупроводниковых пластин наносится специальная маркировка для их идентификации. Маркировка также служит подтверждением надежности продукции и позволяет тщательнее отсортировать бракованный товар.

— Специалисты компании «Лазеры и аппаратура» разработали установку для маркировки пластин, которая оборудована системой автоматической погрузки изделия в зону обработки. Это решение будет актуально для производства микроэлектроники. За час лазерная установка может обрабатывать более 100 полупроводниковых пластин из кремния, карбида кремния, арсенида галлия и фосфида галлия, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Загрузка и выгрузка в зону маркировки происходит с помощью пневматического робота-перегрузчика, что исключает механические повреждения изделий. Позиционирование и фиксация пластины происходит также автоматически без касания поверхности рабочего стола, а возврат обработанного изделия в робот-перегрузчик происходит за счет пневмоподброса. Программный модуль управления перегрузкой и маркировкой изделий, разработанный специалистами компании «Лазеры и аппаратура», позволяет автоматически пересчитывать количество пластин в подающей и принимающей кассетах, устанавливать технологические параметры маркировки, управлять режимами работы лазера.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам исполнительного директора группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анны Цыганцовой, установка позволяет вывести процесс обработки пластин в части лазерных технологий на новый уровень за счет автоматизации процесса, а также уменьшить количество бракованных изделий. При этом комплектующие и программное обеспечение здесь российские.