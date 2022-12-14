Открытие библиотеки отметили концертом и выставками

Москвичка Анастасия Кириченко с четырехлетним сыном Степаном в филиале библиотеки № 151. Пока ребенок будет участвовать в мастер-классе по рисованию новогодней открытки, его мама намерена послушать лекцию по краеведению / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Филиал библиотеки № 151 в Чертанове Северном вновь распахнул двери для посетителей. Это девятая читальня в Южном округе, которая открылась после ремонта в этом году.

Четырехлетний Степа Кириченко, несмотря на юный возраст, очень любит походы в библиотеку.

— Я уже знаю буквы, — говорит Степан. — Папа мне вечером читает, а мама днем. В библиотеке я люблю выбирать книжки, их тут много! Очень много! А еще я тут люблю рисовать, лепить, смотреть в окно, потому что там видно парк. А здесь из окон видно пруд, а на окне (то есть на подоконниках. — «ВМ») даже можно сидеть.

В обновленную после ремонта библиотеку Степа с мамой Анастасией Кириченко приехали из района Чертаново Центральное.

— Узнали, что здесь будет большой праздник и сразу решили — не упустим такую возможность, — улыбается Анастасия Кириченко. — Взяли с собой сменную обувь. Планируем провести тут несколько часов. Я пойду на лекцию по истории района, пока сын будет рисовать новогодние картинки. Здесь очень красиво, удобно, чисто, радостно — даже кресла есть удобные. У меня единый читательский билет уже давно, и я частый посетитель столичных библиотек. Конечно, здесь мы будем постоянными гостями. Судя по афишам, тут намечается масса разнообразных мероприятий, так что скучать на новогодние праздники не придется.

Открытие филиала библиотеки решили отметить с размахом: две выставки, концерт, лекция об истории и архитектуре района, мастер-классы для взрослых и детей.

— Удивительное место, — отмечает 72-летняя пенсионерка Лидия Антонова. — Я раньше, в конце 80-х годов, жила по-соседству. Сейчас живу в Строгино, но приехала специально на открытие. И это восторг! Чисто, уютно, светло. Очень грамотно расположены стелажи — удобно просматривать книги, которые есть в наличии. Сначала идут полочки для малышей, потом для подростков, затем для взрослых! Идешь как по жизни, от нуля и к искусству, знаниям.

Сотрудники библиотеки вообще очень грамотно распорядились имеющимся пространством. Здесь есть зона для чтения, зал для творческих бесед, детский уголок. А еще есть место для мастерклассов: дети старше 7 лет могут обучаться искусству мультипликации, а тем, кому уже 10 лет, могут прийти на занятия театра моды «КоМОД» — учиться дизайну.

— У нас библиотека семейного чтения, — подчеркивает заведующая филиалом библиотеки № 151 Елена Ларина. — Наш книжный фонд насчитывает более 40 тысяч книг. Каждый найдет нужную информацию. Мы всегда стараемся, чтобы читателям было у нас комфортно. Раньше здесь был магазин. Окна служили витринами, поэтому не открывались. Иногда было душно. Теперь благодаря ремонту мы можем открывать окна, чтобы проветривать помещение.

Поздравить читателей с открытием пришли соседи и друзья библиотеки — творческие коллективы из Центра культуры и спорта района Чертаново Северное, в том числе ансамбль народной песни «Зоренька» и творческий коллектив «Эвридика».

— Я сама очень люблю чтение и книги, — рассказывает основатель студии академического вокала «Эвридика» Анна Бочурина. — И хочу, чтобы мои ученики переняли эту любовь. И уже вижу, что ребята намерены записаться в библиотеку, знакомятся с изданиями. Книги — это прекрасно! Они открывают нам не только весь мир, но и самих себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Трофимова, заведующая библиотекой № 151:

— После ремонта библиотека преобразилась, стала просторнее, светлее, благодаря полной замене окон и обновленной светлой мебели. Посетителям это нравится. На данный момент у нас зарегистрировано свыше 4 тысяч читателей, но с каждым днем эта цифра растет. Кроме того, здесь еще и открылся набор детей в театральную студию «Шум», шахматный клуб и кружок по рукоделию.