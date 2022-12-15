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Новые квартиры нравятся москвичам планировкой, отделкой и оснащением

Олег Никольский
Город
Новые квартиры нравятся москвичам планировкой, отделкой и оснащением
Москвич Ринат Исаев с супругой Румией и дочерьми Сафией (младшая) и Миланой (старшая) готовятся к новоселью / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Темпы реализации программы реновации набирают обороты. Так, в 2022 году переезд завершили более 38 тысяч москвичей, а с 2018 по 2021 год — 47,6 тысячи горожан.

Только за этот год переехало почти 40 процентов всех новоселов. Всего с момента старта программы новые квартиры уже получили более 90 тысяч москвичей.

— По нашей статистике, по некоторым домам практически 100-процентное согласие на переселение достигается за 20–30 дней, — отмечает руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

С начала этого года для переселения по программе передано 56 домов. Среди них — новостройка на улице Краснолиманской, дом 29, в районе Южное Бутово.

Южное Бутово — один из самых «молодых» районов столицы. Он был образован в 1991 году, а массовая застройка началась уже в постсоветское время — из 488 домов 435 построены после 1991 года. Тем не менее на территории района до сих пор есть и старые жилые постройки, в частности на территории бывшего пристанционного поселка Бутово.

Новостройку на улице Краснолиманской ввели в эксплуатацию этим летом. Для нее выбрали удачное расположение: рядом природный заказник «Южное Бутово» и река Гвоздянка. В десяти минутах ходьбы находится станция «Бутово» МЦД-2. В доме получают квартиры жители ветхих зданий на улице Ливенской, дома 1, 2 и 3, и на Краснолиманской улице, дом 27.

Всего в новостройке 196 квартир. В них — улучшенная отделка по стандартам реновации, остекленные лоджии, установлены оконные блоки и двери с двухкамерным стеклопакетом, есть люстры и розетки, вся необходимая сантехника, на кухне — плита. Дом оборудовали автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Он оснащен структурированной кабельной системой, что позволило обеспечить каждую квартиру полным набором информационных услуг: телефонией, интернетом, кабельным ТВ, радиофикацией, объектовой системой оповещения, системами охраны входов, видеонаблюдения и др.

Придомовая территория нового дома на Краснолиманской обустроена с учетом всех потребностей современных столичных жителей. Во дворе установили детские и спортивные площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки, места для отдыха, малые архитектурные формы. «Вечерняя Москва» поговорила с без пяти минут новоселами, которые делятся своими первыми впечатлениями, и с горожанами, которые только ждут свои счастливые письма с предложениями новых квартир.

Исаева Румия с супругом и двумя дочками переезжают в новую квартиру из ветхой пятиэтажки на улице Ливенской, дом 1.

— Так как наша семья большая, мы приняли решение докупить дополнительные квадратные метры. В старом доме у нас была «однушка», а переезжать будем в «трешку». Сама квартира очень большая и светлая — заезжай и живи. У дочек наконец будет своя комната, будет раздельный санузел — для большой семьи это очень актуально. Еще очень радует, что новый дом располагается совсем рядом со старым — старшей дочери не надо менять школу, — рассказала Румия Исаева.

Новые квартиры нравятся москвичам планировкой, отделкой и оснащением Исаевы получают квартиру в новом доме, построенном по программе реновации на Краснолиманской улице в Южном Бутове, Юго-Западный административный округ столицы / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сюда же из соседней пятиэтажки, дом 27, переезжает Галина Александровна со своей семьей.

— Наш новый дом находится буквально в паре минут ходьбы от старого. Когда его строили, мы очень надеялись, что переедем сюда. Так и вышло. Согласие на новую квартиру дали сразу, в тот самый день, когда открылся Центр информирования по переселению. В нашей новой двухкомнатной квартире на 19 квадратных метров больше, чем в старой. Большая прихожая, есть просторный балкон. Очень большая кухня — 10 «квадратов», а в старой была совсем крохотная — четыре. Сама квартира очень хорошая и светлая, мы ей очень довольны! И, несмотря на то, что в старом доме я прожила пятьдесят лет, с удовольствием начинаю жизнь с чистого листа! С собой возьму пару комодов, стиральную машину и холодильник, а все остальное куплю, — отметила Галина Александровна.

А вот Ольга Буренкова с сыном пока еще ждут «письмо счастья» с предложением новой квартиры в районе Западное Дегунино.

— Очень ждем новую квартиру по программе реновации. Сейчас проживаем в пятиэтажке на Коровинском шоссе, 31. У нас двухкомнатная квартира на третье этаже. Чего ждем от новой квартиры? Конечно, чтобы сама квартира была побольше, большую кухню, раздельный санузел. Очень хотелось бы изолированные комнаты, ну и чтобы окна по возможности выходили во двор. Из старой квартиры практически ничего забирать не будем, мебель всю купим новую. А в новой квартире первое время ничего менять не планируем. Мои знакомые уже получили жилье по программе реновации, я приходила в гости и оценила отделку — все понравилось. Может быть, только люстры поменяю, чтобы к дизайну интерьера подходили, — говорит Ольга Буренкова.

Согласно гарантиям программы реновации, каждый житель-участник получит от города равнозначную квартиру, которая отвечает трем условиям: количество комнат одинаковое со старой квартирой, жилая площадь не меньше, общая площадь больше. Причем доплачивать за разницу в общей площади жителям не нужно.

Общая площадь в новых домах увеличена за счет нежилых помещений. Например, кухня в домах по реновации должна быть не менее 10 квадратных метров. То есть в два раза больше, чем в пятиэтажке. Также в каждой квартире есть застекленная лоджия. Санузел в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах будет раздельный, что тоже увеличивает общую площадь.

В районе Западное Дегунино новые квартиры по реновации получат более 9,5 тысячи человек из 45 старых домов. Жители двух девятиэтажек, четырех четырехэтажных домов, а также 39 пятиэтажек переедут в комфортные квартиры в границах своего района.

На первом этапе программы, до конца 2024 года, здесь переедут порядка 2,6 тысячи человек. Уже сейчас 73 процента из них завершили переселение либо находятся в процессе переезда или оформления документов.

ЦИФРА

44 здания возводят на месте снесенных ветхих домов с жилплощадью более 600 тысяч квадратных метров, проектируется также более 120 новостроек.

стройка Район Южное Бутово многоквартирный дом Рафик Загрутдинов Реновация
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