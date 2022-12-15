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К вам едет мобильный информационный центр

Светлана Тимофеева
Город
К вам едет мобильный информационный центр
Фото: Департамент строительства города Москвы

Мобильный информационный центр (МИЦ) — это совместный проект Департамента строительства Москвы и Фонда реновации. Профильные специалисты вместе с представителями префектур административных округов и управ районов выезжают туда, где идет строительство домов по программе реновации, и отвечают на вопросы жителей.

Необходимость такого проекта возникла после того, как участники программы стали чаще задавать вопросы. Несмотря на то что многие ответы можно найти на сайте Фонда реновации и других официальных городских ресурсах, остаются и те, которые требуют более детального рассмотрения.

К настоящему моменту состоялось уже почти 30 выездов МИЦ в разные районы города, включая поселения Троицкого и Новомосковского административных округов. Собственно, как раз с Новой Москвы и стартовала серия выездов осенью текущего года.

На каждую такую встречу традиционно приходит 120 и более человек, длительность мероприятия — в среднем два часа.

Среди последних выездов — встреча в ноябре с жителями Даниловского района на Велозаводской улице. Им рассказали, что сегодня в районе уже готова первая новостройка по адресу: Ленинская Слобода, 3, скоро сюда начнется переселение жителей. Второй дом по программе возводят по адресу: Пересветов переулок, 9, ввод в эксплуатацию запланирован на начало следующего года.

Специалисты Фонда реновации рассказали о ходе строительства дома, его особенностях, стандартах отделки и площадях квартир, о сроках и этапах переселения, необходимых документах, которые будут нужны при осмотре квартиры, как будут переселять жителей коммуналок, а также о возможности докупки дополнительных метров и машино-мест в новых домах. Участники встречи отметили, что готовая отделка — очень практичное решение. Особенно жители выделили продуманное количество розеток во всей квартире, также наличие остекленной лоджии и вывода для стиральной машины в ванной комнате.

— Программа важная и объемная. За нее ответственны сразу несколько органов исполнительной власти. Официальная информация размещена на портале мэра Москвы и официальном сайте Фонда реновации. Тем не менее у жителей есть вопросы о ходе реализации программы в конкретном районе, о стандартах отделки квартир, нюансах докупки и переселения. Основная цель наших выездов — на примере рядом расположенных новостроек ответить на вопросы участников реновации, — рассказала начальник управления по взаимодействию с органами исполнительной власти Фонда реновации Наталья Шевцова.

КСТАТИ

Первый выезд МИЦ состоялся в сентябре 2020 года в поселок Знамя Октября поселения Рязановское ТиНАО. С того момента МИЦ провел 28 выездов во многих районах столицы: Митине, Люблине, Бирюлеве Западном, Кузьминках, Лианозове, Солнцеве, Капотне и других.

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