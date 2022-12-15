Создаем пространство для комфортной жизни

Накануне нового учебного года москвич Андрей Кобцев пришел посмотреть на здание школы № 1557 имени П. Л. Капицы, построенное на Московском проспекте в Зеленограде / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Программа реновации не только обеспечивает москвичей из устаревших пятиэтажек современным жильем, но и помогает создать комфортные условия в кварталах.

— Программа реновации — это не только возможность переехать в новое комфортное жилье, но и формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, работы и отдыха, — отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На первых этажах домов размещаются востребованные у горожан предприятия обслуживания: магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, отделения банков, сервисные службы и многое другое. Это позволит создать насыщенную среду жилых улиц, а необходимые предприятия торговли и сферы услуг окажутся даже не в шаговой доступности, а еще ближе — в своем доме. Кроме того, у жителей появится свое приватное пространство для отдыха, где будут детские площадки, разделенные по возрастам, воркаут-площадки, пешеходные и прогулочные зоны с клумбами, лавочками, качелями, зоны для выгула собак.

Развитие городских территорий невозможно без школ и детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-досуговых центров и других социальных объектов.

— В рамках программы реновации будет построено более 400 соцобъектов — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин. У нас в работе находится порядка 20 таких объектов, которые мы планируем достроить в рамках первого этапа программы, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Например, в районе Выхино-Жулебино построят ДОУ с бассейном на 300 мест и ФОК с бассейном. ФОК с бассейном возведут и в 78-м микрорайоне района Бутырский. В районе Царицыно, в кварталах 1, 4, 14, 14б, по программе реновации построят подстанцию скорой медицинской помощи на шесть машино-мест. В районе Измайлово построят два детсада с бассейном, школу на 1225 мест и поликлинику на Сиреневом бульваре, владение 4 — это территория бывшего Черкизовского рынка. Строительство предусмотрено до 2026 года. В ближайшее время начнется проектирование новой стоматологической поликлиники в районе Перово, на улице Новогиреевской, владение 28–30.

Для кварталов реновации утвердили комплексные схемы инженерного обеспечения. Они содержат сведения об актуальном расположении сетей и объектов энергоснабжения, а также прогнозные нагрузки на них. Это позволяет в дальнейшем подключить к сетям как отдельный объект, так и целый квартал в оптимально короткие сроки.

Многие существующие сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в кварталах, застроенных пятиэтажками, построены в 1950–1960 годах и нуждаются в реконструкции и модернизации с расширением диаметров, учитывающих перспективное развитие территории и соответствующее увеличение нагрузки.

Поэтому в рамках реализации программы реновации предусмотрено не только новое строительство инженерных сетей, но и реконструкция и модернизация уже существующих, которые необходимы для обеспечения энергоресурсами жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Это гарантирует жителям города современные комфортные условия жизни в мегаполисе: качественную питьевую воду, отвод сточных и ливневых стоков, эффективное использование тепло- и энергоресурсов, а также позволит исключить подтопление застраиваемых территорий.

СПРАВКА

Приоритетным направлением градостроительного развития столицы является возведение объектов социнфраструктуры. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, более 80 соцобъектов возвели в столице за 10 месяцев 2022 года. Среди них новые школы и детсады, спортсооружения, крупные медобъекты, такие как Перинатальный центр в Коммунарке, корпус Городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева и четыре поликлиники по новому московскому стандарту. Появились на карте столицы и уникальные объекты: Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках, обновленный стадион «Москвич».