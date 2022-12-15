Комплексное развитие территорий столицы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сегодня для строительства новых домов в Москве по программе реновации подобрано 565 стартовых площадок общей мощностью 8,9 миллиона квадратных метров. Кроме того, правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территорий (КРТ), которые позволят ускорить реализацию программы реновации.

Так, на 2025 год запланировано начало строительно-монтажных работ по возведению жилых домов для переселения по программе реновации в рамках КРТ в районе Зюзино, на Одесской улице, владение 4–6. Передача жилых домов под заселение предусмотрена в 2028 году.

— Участки КРТ в районе позволят переселить более двух тысяч человек из 13 ветхих домов, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас ведутся разработка проекта планировки и освобождение территории. Общая площадь жилой застройки — 140 тысяч квадратных метров.

В бывшей промзоне Грайвороново района Текстильщики возведут почти 97 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и для других нужд города. К строительству планируется приступить в 2024 году, а передать жилые дома под переселение — в 2026 году. На указанной территории появятся спортивно-зрелищные здания и сооружения, в том числе физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры. Кроме того, проект предусматривает размещение автодорог, трамвайных путей, тротуаров и переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры.

На реорганизуемой территории промзоны «Кирпичные улицы» в Восточном округе Москвы также построят жилье и создадут все условия для комфортного проживания горожан. Площадь жилой застройки составит 93 тысячи квадратных метров. В шаговой доступности от новостроек разместятся объекты общественного и коммунального назначения, а для экологического комфорта и отдыха горожан будет разбито несколько парков. При реконструкции улиц предусматривается создание нескольких велодорожек, обустройство остановочного пункта в заездном кармане на улице Вольной, а также установка трех светофоров.

Утвержден проект комплексного развития промзоны в районе Хорошево-Мневники, на проспекте Маршала Жукова, владение 4, 6. Здесь построят жилой квартал площадью 54,3 тысячи квадратных метров с участковым пунктом полиции. Работы планируется начать в 2025 году, а передача жилых домов предусмотрена в 2027 году.

Большие изменения ждут и промзону Северянин в СВАО. Участок промзоны находится с восточной стороны железнодорожных путей Ярославского направления МЖД, между улицами Енисейской и Летчика Бабушкина. Сейчас участок бывшей промзоны Северянин используется неэффективно: там находятся гаражи и склады. Сроки начала строительства реновационного жилья определены — 2026 год. Здесь предусмотрено строительство 152 340 квадратных метров жилья, которые планируется передать под заселение в конце 2029 года. Также на территории бывшей промзоны планируют построить научно-производственные объекты, офисы, магазины, торговые центры, банки, кафе.

Еще один участок, который получит развитие, — это КРТ «Кирпичные улицы» в районе Соколиная Гора, недалеко от Измайловского парка, в окружении научно-исследовательских комплексов. Здесь планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них более 93 тысяч квадратных метров отведут под жилье, здесь возведут также социальные и досуговые объекты.

СПРАВКА

Проект комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неэффективно используемые, фактически заброшенные территории. Первый договор в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» общей площадью 5,92 гектара. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.