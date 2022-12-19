От центральных улиц до парков: пять зимних мест, где можно бесплатно подключиться Wi-Fi

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зимой особенно приятно пройтись по новогоднему городу, заглянуть в красивые парки, покататься на катке или сделать новогодние фотоснимки. Проложить нужный маршрут или поделиться впечатлениями с друзьями и близкими во время прогулки поможет бесплатный городской Wi-Fi. Департамент информационных технологий подготовил подборку зимних городских локаций, где можно подключиться к бесплатному беспроводному интернету.

— Сегодня городская сеть Wi-Fi — это более 24 тысяч точек доступа, многие из которых расположены на центральных улицах, в городских парках и других популярных у жителей и гостей города местах. Беспроводной интернет доступен круглый год — а значит, горожане могут не только наслаждаться зимними видами и активностями, но и делиться впечатлениями с друзьями и близкими, приобретать билеты, общаться и пользоваться городскими сервисами. Узнать, действует ли сеть Wi-Fi в любимой зоне отдыха, горожане могут на интерактивной карте на портале mos.ru, — отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

Почувствовать приближение Нового года можно на центральных улицах — в окрестностях Манежной площади. Как и в прошлые годы, на них установили световые арки, гирлянды, световые консоли и другие украшения. Сегодня на улицах Москвы в пределах Бульварного кольца насчитывается около тысячи точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.

Например, традиционно одной из самых оживленных и праздничных центральных улиц является Никольская. Это популярное место для красивых фотографий на фоне множества светодиодных гирлянд. Городская сеть Wi-Fi доступна на всем протяжении Никольской: с его помощью жители и гости столицы могут общаться, делиться фотографиями и пользоваться цифровыми сервисами. Также подключиться к сети можно на Тверской улице, Рождественке, Петровке, Большой Дмитровке, Кузнецком мосту и многих других центральных улицах, площадях и переулках.

Для многих горожан начало зимнего сезона ассоциируется с открытием катков. В конце ноября в столице заработали 215 катков с искусственным льдом, в том числе в крупнейших городских парках. Самый большой — «Тот самый каток» на ВДНХ. Его ледовые дорожки, украшенные праздничной иллюминацией, проходят по Главной аллее Выставки. Здесь можно сделать интересные фотографии, которые особенно красивы в вечернее время. Выложить фото в соцсети или отправить снимки друзьям можно через Wi-Fi, который в этом году снова стал доступен на территории ВДНХ.

Сейчас сеть Wi-Fi покрывает значительную часть территории ВДНХ: от арки главного входа до площади Промышленности. Там установлены 59 точек доступа, в зоне действия которых находится в том числе и каток. Мощности хот-спотов хватает даже на 50 тысяч одновременных подключений.

Московская усадьба Деда Мороза в музее-заповедники Кузьминки-Люблино — одно из любимых мест детей и родителей. Гости со всей страны приезжают сюда загадать желание, получить подарки и посмотреть экскурсию о том, как живет сказочный волшебник. В усадьбе можно прогуляться по Сказочной тропе, посетить деревянные терема: терем Творчества, Терем Снегурочки и Терем главного зимнего волшебника. В этом году на территории усадьбы было установлено 5 точек доступа к бесплатному Wi-Fi, поэтому гости смогут не только получить положительные эмоции, но и поделиться впечатлениями с друзьями и близкими.

Парк Коломенское — хорошее место для прогулок зимними вечерами или в выходные. Здесь можно прогуляться по парковым дорожкам и познакомиться с историческими памятниками, посетить лекции, кинопоказы, концерты и выставки. Именно в Коломенском развернута одна из крупнейших в Москве парковых сетей Wi-Fi. На всей территории музея-заповедника работают 84 точки доступа к бесплатному беспроводному интернету. Коломенское входит в число лидеров среди московских парков по количеству подключений к городской сети.

Сад Эрмитаж — один из красивейших садов в центре города, основанный еще в конце XIX века. В нем расположены три театра: «Сфера», «Новая Опера», и «Эрмитаж», летняя эстрада сада, «Щукинская сцена», беседки, памятники, кафе, фонтаны и многое другое. На территории сада установлено 9 точек доступа к бесплатному Wi-Fi.

Как подключиться к городскому Wi-Fi

Чтобы подключиться к бесплатному интернету в городе, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».

Единый Wi-Fi позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу. При этом не нужна повторная авторизация. Однако раз в три месяца в соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо проходить повторную идентификацию.