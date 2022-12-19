Как проходит реставрация дома Толстого в Хамовниках

Заведующий Музеем-усадьбой Толстого в Хамовниках Дмитрий Литвинов на парадной лестнице, которая появилась уже после того, как Лев Николаевич перестроил дом. Ступени покрыты шинельным сукном, чтобы было меньше шума. Дети Толстого скатывались по ним на металлических подносах / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дом Толстого в Хамовниках закрыт на реставрацию. Все мемориальные вещи упаковали и вывезли в другие филиалы музея писателя. «Вечерняя Москва» заглянула в пустые комнаты старой усадьбы.

Деревянный дом, в котором семья Толстого провела 19 зим, построили еще в начале XIX века. Здание чудом не пострадало в пожаре 1812 года. Как говорят сотрудники музея-усадьбы, повезло, что район Хамовники в то время имел неплотную застройку и был невероятно зеленым. Роскошный сад во дворе дома в 1882 году покорил и Льва Николаевича, который решил вместе с семьей пожить в Москве.

— Он был поражен сходством этого громадного сада в один гектар с Ясной Поляной, его родовым имением, которое он очень любил, — говорит гендиректор Государственного музея Толстого Сергей Архангелов. — И когда предыдущий владелец усадьбы, коллежский секретарь Арнаутов, предложил ему войти внутрь и посмотреть комнаты, Лев Николаевич ответил: «Да что мне дом, я видел сад».

На территории усадьбы до сих пор растут десять деревьев, которые помнят Толстого. Одно из самых древних — береза, ей уже больше 130 лет.

— Толстовский сад живой, — заведующий музеем-усадьбой Толстого в Хамовниках Дмитрий Литвинов обещает, что во время реставрации сохранят не только историческую планировку, но и все растения сада, в том числе гиацинты — любимые цветы Софьи Андреевны, жены писателя. — Там живет много птиц, каждую весну обязательно прилетают селезень с уткой.

Толстой купил одноэтажный дом с антресолями. Но для его большой семьи — вместе с родителями в московской усадьбе жили 10 из 13 детей — он оказался маловат. Поэтому Толстой нанимает архитектора и перестраивает особняк. Так появляется полноценный второй этаж, куда ведет парадная деревянная лестница. По просьбе Софьи Андреевны напротив каждой ступени установили по две балясины. Это нужно было для безопасности детей, которые любили скатываться по лестницам на металлических подносах. А чтобы они при этом издавали меньше шума, на ступени постелили шинельное сукно.

— Мир детства в доме Толстых был счастливым, — Литвинов показывает петли от качелей, которые висели в дверном проеме между спальней и детской на первом этаже.

Эта часть дома появилась тоже при Толстых. Из спальни родителей есть выход на террасу. Перед ней сохранилась небольшая поляна, на которой зимой Лев Николаевич заливал каток. На коньках катались всей семьей. Обедали Толстые и собирались на «малый чай» в столовой внизу, а вот гостей принимали в большом зале на втором этаже. Здесь часто звучал рояль, на котором играл сам Рахманинов, устраивали шахматные турниры и показывали домашние спектакли.

— Наша задача — сохранить дом и его подлинные интерьеры, — по словам Архангелова, это первая комплексная реставрация музея-усадьбы. — Цвет стен, обои, старинные печи и удивительный паркет. В так называемую красную комнату, где любила работать Софья Андреевна, после реставрации вернут узорчатый ковер, который она связала сама, и картины старшей дочери Татьяны. На стенах сохранились рейки и крючки.

После перестройки в доме стало 16 основных комнат. Для своего кабинета Толстой выбирает самую дальнюю, в старой части особняка.

— Здесь он напишет роман «Воскресение» и сосредоточится на публицистике, — уточняет Дмитрий Литвинов. — Годы в Хамовниках — это время Толстого-мыслителя, проповедника мира и добра.

ЛЮБОПЫТНО

Сотрудники музея-усадьбы Толстого в Хамовниках берегут 5000 мемориальных предметов. Самый старый экспонат — шкура медведицы, которая чуть не съела писателя во время охоты в Тверской области в 1854 году. В своих дневниках Толстой вспоминал зловонный запах из звериной пасти и показывал друзьям отметины от клыков на лбу.