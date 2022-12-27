Владимир Ресин: Сдадим храмов больше, чем обычно

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

26 декабря депутат Государственной думы РФ и советник мэра Москвы Владимир Ресин подвел предварительные итоги программы строительства православных храмов, которая реализуется в столице с 2010 года.

— Владимир Иосифович, вы уже 12 лет курируете программу строительства православных храмов. Это только о строительстве зданий или о строительстве «духовных скреп» государства тоже?

— Я уверен, что наша благотворительная программа одна из тех скреп, о которых говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, обращаясь к Федеральному собранию в 2012 году. Благодаря таким скрепам государство развивается, крепнет и противостоит колоссальному давлению, внешним геополитическим вызовам.

— Как все начиналось?

— Столичная благотворительная программа возникла в 2009 году. Святейший Патриарх Кирилл предложил Юрию Лужкову начать системно строить храмы, чтобы исправить допущенную в самом большом мегаполисе России историческую ошибку, когда в гонениях на Церковь уничтожили множество святынь. В 2009 году Москва была на последнем месте по обеспеченности храмами. А лишь 100 лет назад она, как и положено столице империи, была в первых рядах по количеству действующих храмов. Хотя границы Москвы были кратно меньше, как и количество проживающих в ней граждан.

Патриарх Кирилл возложил на Русскую православную церковь миссию по защите духовных скреп, сохранению традиционных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в любви к Родине, в служении Отечеству, в заботе о своих семьях и о тех, кто нуждается в помощи. Он рассказал мэру Москвы, насколько программа будет востребована. Строительство новых храмов, а прежде того формирование новых общин — это основа духовных истоков народа России, основа его верности Отечеству, а значит, и суверенитета государства.

— Чтобы запустить любую программу, необходимо найти для этого средства хотя бы на первом этапе. Когда вы начинали проект, случались провокации со стороны оппозиции, это могло помешать ее всенародной поддержке. Как в таких условиях она стартовала?

— Народ наш не обманешь, он историю страны и свои ошибки знает. Свой выбор люди подтвердили в декабре 2011 года, отменив «болотную» оппозицию и их фальшивые ценности, не позволив раскачать политическую ситуацию. Вот и в программе москвичи сумели отделить зерна от плевел. Очень важно, что Церковь и государство пошли по пути сотрудничества, понимая нужды народа и видя внешние угрозы.

Лужков в 2009-м программу поддержал. Собянин в 2010-м дал старт, и все эти годы лично следит за ее реализацией вместе с патриархом. Благодаря решению Сергея Семеновича город выделил 200 участков под строительство. При этом никто из чиновников не предполагал, что Москва увеличится в 2,5 раза, что потребность в храмах окажется выше ранее заявленной цифры. Сегодня у нас в работе уже 295 комплексов, из которых физически построено 117.

Замечу, что без желания москвичей построить столько новых храмов было бы невозможно. Программа реализуется исключительно за счет пожертвований. 12 лет подряд жители Москвы, россияне голосуют за нее своим рублем, своим трудом, иной помощью. Многочисленные благотворители довольно часто, помимо денег, передают стройматериалы. Ежегодно в среднем люди жертвуют порядка 3,5 млрд рублей, не считая материалов, церковной утвари, икон и личного безвозмездного труда. Если учесть всю совокупную народную помощь, то получится, что порядка 50–60 млрд рублей пожертвовано на возведение храмов в Москве.

— А СВО, санкции, рост цен на строительные материалы не повлияли на ход программы, не притормозили ее?

— Никакие внешние факторы программе не мешают. Более того, СВО и реакция на нее «коллективного Запада» не только сбросили маски с США и НАТО, навязывающих миру свою гегемонию и ложные ценности, но и помогли нашему народу и власти понять, насколько важное дело мы делаем. В храмовом строительстве применяются отечественные материалы.

Рынок стабилизировался и меняется только в зависимости от инфляции. Более того, сейчас целые сектора экономики развернулись на внутренний рынок и стоимость ряда материалов снижается. Строительство храмов идет системно и успешно.

— 2023 год на пороге. С какими программными итогами вы его встречаете? Как отпразднуете Рождество?

— Мы уже сдали 11 храмов, еще 9 ожидают ввода. До конца 2022 года часть из них введем. На 5 храмах завершены строительно-монтажные работы. Предстоят внутренняя отделка и благоукрашение. 19 площадок готовятся к старту строительства. 44 храма строится и 31 храм проектируется.

Итого за 12 лет построено 117 храмовых комплексов, из которых 112 возведены под ключ. А значит, за эти годы Москва получила дополнительно 112 новых духовно-просветительских центров с воскресными школами, которые построили на свои пожертвования горожане. Мы создали новое направление в отрасли — храмостроительство. В этом мобилизационном году мы сдадим даже больше церковных комплексов, чем обычно. Двери новых храмов откроются во всех столичных округах к Рождеству и еще порядка 7500 москвичей смогут прийти на рождественские литургии.

Мы — Россия, для нас важны наши тысячелетние традиции и рождественские праздники, Рождественский сочельник имеют глубочайший смысл для каждого верующего жителя страны, вне зависимости от его конфессии, — дарованное Богом спасение человека и его души.

ДОСЬЕ

Владимир Иосифович Ресин родился 21 февраля 1936 года в Минске. Получил диплом по специальности «Экономика и организация горной промышленности» в Московском горном институте (ныне НИТУ «МИСиС»). Доктор экономических наук, автор трех книг, 80 печатных работ и 30 изобретений. Заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.