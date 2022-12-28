Программы социальных инвестиций помогают развивать столицу

Москвичи Дмитрий Сухов, Антон Микушев (слева направо) вместе с другими волонтерами сажают ивы в парке Капотни / Фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ — одно из самых важных предприятий в инфраструктуре столицы.

Завод обеспечивает топливом больше трети автотранспорта, снабжает керосином аэропорты московского авиаузла. Также он производит битумы для ремонта дорог в городе. При этом предприятие активно поддерживает социальные проекты, направленные на создание комфортной среды в Юго-Восточном округе Москвы.

У компании «Газпром нефть», которой принадлежит завод, существует масштабная программа социальных инвестиций «Родные города». Она действует в разных городах России, и в каждом из них есть свои особенности. О том, какие проекты сейчас востребованы у жителей Москвы, и о планах на 2023 год «Вечерней Москве» рассказал заместитель генерального директора Московского НПЗ по общим вопросам Денис Зыков, который курирует это направление в столице.

— Денис Валерьевич, что собой представляет программа «Родные города»? По каким ключевым направлениям реализуются благотворительные проекты предприятия?

— «Родные города» — это программа, направленная на повышение качества жизни в городе: образовательные, культурные, спортивные, экологические проекты. Московский нефтеперерабатывающий завод поддерживает все эти направления и за десять лет реализовал более 70 различных мероприятий. Один из главных критериев, на который мы опираемся при выборе проекта, — это запросы от жителей. Здесь мы, можно сказать, всегда в тренде города.

— Юго-Восточный округ в последние годы становится все более зеленым. Завод регулярно высаживает новые деревья, кустарники, расскажите об этом.

— Да, мы традиционно ведем работу по озеленению. Прежде всего, конечно, в нашей родной Капотне, где предприятие находится. Район активно развивается благодаря городским программам, меняется его внешний вид, а завод в этих благоприятных переменах вместе с властями старается району помогать.

Наши работники, например, традиционно участвуют в субботниках и месячниках по благоустройству территории в Капотне. Также завод каждый год проводит акцию по высадке деревьев в парке Капотни на берегу Москвы-реки совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

Кстати, всего наши волонтеры высадили в Юго-Восточном округе больше 3000 деревьев. В частности, они появились в парке 850-летия Москвы, в соседних Марьине и Печатниках.

— В этом году реализован еще один интересный проект — парк разбит на территории и самого завода.

— Да, многие гости, впервые приезжающие на предприятие, думают, что у нас тут сплошное железо, промышленная зона, а у нас есть и парк площадью 1,7 гектара.

В нем более 200 деревьев — хвойных и лиственных. Есть ели, сосны, можжевельники, клены, липы. Высажено около 3000 декоративных кустарников, разбиты клумбы, уложены газоны, есть удобные скамейки для отдыха. Также нам удалось завершить модернизацию пруда возле завода. Этот пруд, между прочим, одно из любимых мест отдыха капотненцев: здесь гуляют с детьми и рыбачат.

А мы уже много лет, каждую весну, вместе с жителями выпускаем на воду лебедей. Для детей здесь проводим экологические практикумы. А еще на территории завода мы построили домик для голубей, поддержав тем самым давнюю московскую традицию — разводить птиц.

— Самые масштабные просветительские проекты, посвященные Капотне, которые остались на слуху у москвичей, реализованы вашим заводом в сотрудничестве с Музеем Москвы. Можно о них поподробнее?

— Мы стараемся поддержать стремление горожан больше узнавать об истории и природе своего района. В 2021 году в рамках программы «Родные города» завод организовал выставку в Музее Москвы о самобытности Капотни.

Что интересно, в основном экспозицию создавали сами жители района, а также работники нашего предприятия. Совместно с Музеем Москвы мы реализовали и серию просветительских проектов: мастер-классы, лекции и семинары по экологии и урбанистике. Профессиональные гиды провели по Капотне около 20 экскурсий — пешком и на самокатах. Участники знакомятся с градостроительными и архитектурными особенностями района, делают променад по набережной Москвы-реки и экотропам.

Главная промышленная достопримечательность — это, конечно, наш завод с богатой и интересной историей. Многие замечают, что район постепенно становится все более привлекательным в туристическом отношении.

Столичные школьники успешно выступили в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты» ( / Фото: Пресс-служба фонда «Родные города»

— На предприятии регулярно проводят образовательный турнир «Умножая таланты». Что это за проект и какова перспективная цель работы со старшеклассниками?

— На самом деле на предприятии проводится один из этапов этого интеллектуального турнира. Ребята выполняют задания по химии и информатике, а также кейсы из области нефтехимии. Результаты оценивает жюри, куда входят технические специалисты нашего предприятия. После этого лучшие команды соревнуются с финалистами со всей России. Хочу отметить, что особенно активны в этом школы Юго-Восточного округа, но мы приглашаем все школы Москвы присоединиться к этому проекту.

Кстати, победа в нашем конкурсе добавляет баллы к ЕГЭ, а само участие позволяет как следует подготовиться к всероссийским школьным олимпиадам.

— Можно ли уже говорить о каких-то результатах проекта?

— Мы стараемся поддерживать талантливую молодежь и тех, кто интересуется дальнейшей работой в отрасли. Ежегодно в конкурсе «Умножая таланты» принимают участие более 100 команд из Москвы, а всего программа «Родные города» в этом турнире объединила 15 тысяч школьников.

— С прошлого года предприятие оказывает поддержку футбольной команде «Смена». И как? Результаты спортсменов улучшились?

— Я бы сказал так: мы поддерживаем развитие Капотни как современного района и при этом центра притяжения спортсменов. «Смена» — это ведь не только команда. Это целая футбольная школа. В ней более тысячи воспитанников, причем свыше 80 процентов — ребята из Юго-Восточного округа. А вообще в Капотню ездят тренироваться юные футболисты со всей Москвы.

Благодаря поддержке Московского НПЗ ребята получают экипировку и инвентарь, тренируются, участвуют в домашних и выездных матчах. Всего благодаря предприятию футболисты «Смены» смогли принять участие в 38 играх, а в 2021 году завоевали титул вице-чемпионов на первенстве России.

Кстати, десять воспитанников школы продолжили карьеры в профессиональных футбольных клубах. Среди известных выпускников школы братья Березуцкие, Денис Бояринцев, Игорь Симутенков, Андрей Чернышов и другие. Для этих парней «Смена» стала настоящим социальным лифтом.

— Собирается ли завод поддерживать еще какой-либо вид спорта?

— Мы уже это делаем. С нынешнего года наше предприятие помогает проводить ставшие уже популярными соревнования по биатлону — на трассе в парке 850-летия Москвы.

СПРАВКА

Программа социальных инвестиций «Родные города» реализуется с 2012 года и направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и реализацию собственных проектов в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.

Вместе с местными сообществами, некоммерческими и государственными организациями, социальными и креативными предпринимателями программа «Родные города» способствует позитивным изменениям в регионах деятельности компании. Программа социальных инвестиций обеспечивает экспертную, медийную и иную ресурсную поддержку для эффективного развития регионов России сейчас и в будущем.