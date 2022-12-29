Всем санкциям вопреки: одной из ключевых задач конкурса стало импортозамещение

Участники круглого стола в эфире сетевого вещания «ВМ» (слева направо): советник президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Игорь Афонин, зампредседателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в Агропромышленном комплексе Марина Петрова, президент МТПП Владимир Платонов, заместитель главного редактора «Вечерней Москвы», редактор отдела «Московская власть» Юлия Тарапата / Фото: Игорь Ивадников / Вечерняя Москва

В среду, 28 декабря, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошел круглый стол, посвященный конкурсу «Московское качество — 2023», который стартует в начале следующего года. Его будут проводить Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке столичного правительства и Мосгордумы. Чем он будет отличаться от предыдущих? Какие производители будут в нем участвовать? Что выиграют от его проведения москвичи? Об этом мы поговорили с гостями.

Уровень жизни человека во многом определяется качеством потребляемых им товаров и услуг, уверен президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

— Это понимали всегда, поэтому в СССР, вспомните, была даже пятилетка качества, — рассказывает Владимир Михайлович. — Но, к сожалению, качество все равно превращалось в количество, потому что продуктов и товаров не хватало, их нужно было не выбирать, а «доставать». Сейчас — иная ситуация. Выбор товаров очень широк, и, что крайне важно, государство их безопасность и качество контролирует. К тому же само предпринимательское сообщество стало заинтересовано в проведении конкурсов, чтобы выявить лучших из лучших. В этом действительно есть огромная необходимость, потому что кругом реклама, красивая упаковка, пометки «ГОСТ», но реальное качество продукта обеспечивается, к сожалению, далеко не всегда. Поэтому Московская торгово-промышленная палата и стала проводить конкурсы. В 2014 году им, спасибо «Вечерней Москве», удалось выйти на новый уровень. Дело в том, что «ВМ» серьезно расширила информированность москвичей о конкурсе, позволила им высказывать мнение о продукции конкурсантов. Как пояснил Владимир Платонов, в следующем году «Московское качество» решили сделать еще более статусным и массовым.

— Во-первых, в наш экспертный совет, определяющий победителей, мы решили включить Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук. Во-вторых, по итогам конкурса мы планируем проводить фестивали — например, на ВДНХ, где сами москвичи могут поучаствовать в дегустации и оценить качество продукции, — рассказал Владимир Михайлович.

Сделаем сами

Игорь Афонин, советник президента МТПП, добавляет:

— Одна из главных проблем, которую сейчас предстоит решить нашему обществу, — импортозамещение, потому что нам нужно жить и работать в условиях санкций. Следовательно, хотим мы этого или нет, многие вещи нам придется производить самостоятельно.

Владимир Платонов считает, что это на самом деле не минус, а плюс.

— Вспомните санкции 2014 года. Да спасибо им огромное! Многие российские производители благодаря им наконец-то смогли попасть на прилавки. То же самое, я уверен, будет и в следующем году — благодаря усилиям бизнеса и Московской торгово-промышленной палаты. Опыт решения проблем импортозамещения у нас уже есть, и немалый, — пояснил Владимир Михайлович.

Поэтому одна из задач «Московского качества — 2023», добавляет Игорь Афонин, это показать москвичам, что появились новые продуктовые линейки. А еще — познакомить горожан с ними.

— Именно поэтому в «Московском качестве — 2023» мы решили сосредоточиться исключительно на продуктах питания. Причем охватить весь их ассортимент: молочные продукты, мясо, рыба, птица и так далее, — пояснил Игорь Валентинович. — Мы очень надеемся, что голосовать за лучшие продукты москвичи смогут не только на сайте МТПП, но и на портале «Активный гражданин». Начнем, как предполагается, с молочных продуктов, затем перейдем на хлеб, потом будет, условно говоря, мясная продукция. И так в течение всего года горожане смогут выбирать лучшие в каждой категории продукты. И как только голосование по ним закончится, будет проводиться специализированный фестиваль с дегустациями.

Как пояснил Игорь Афонин, отбор участников конкурса будет довольно жесткий, ведь производителей продуктов очень много. Сначала эксперты сформируют лонг-лист из 100–200 предприятий. Затем из них выберут те, что наиболее популярны у самих покупателей.

— У нас в списке для голосования не будет лучших и худших. Все, кто попадает на конкурс, — уже классные, проверенные производители, — пояснил Игорь Валентинович. — И среди них москвичи должны будут выбрать лучших из лучших. Еще один важный момент: единственного победителя в каждой номинации не будет. Вероятнее всего, по итогам голосования москвичей и оценки экспертов будут сформированы пулы «золотых», «серебряных» и «бронзовых» участников-победителей.

Еще один важный нюанс. В конкурсе смогут участвовать все производители, предлагающие свою продукцию в столице. В том числе и участники городской программы «Сделано в Москве». А также предприятия из Белоруссии и других стран СНГ. Очень важно, что в ходе конкурса «Московское качество— 2023» производители смогут получить от своих потребителей обратную связь, добавляет Игорь Афонин.

— Ведь на фестивалях будут дегустации, где, кстати, появится возможность представить какие-то новые перспективные продукты. Ну, условно говоря, марки йогуртов. К тому же мы планируем проводить голосование среди посетителей. Производители, получив отзывы, смогут скорректировать свои рецепты, упаковки и планы выпуска продукции. Иными словами, конкурс планируется сделать не сугубо профессиональным, но уже интерактивным, более народным, — пояснил Игорь Валентинович.

Необходимо развенчать мифы

Марина Петрова, зампредседателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в Агропромышленном комплексе, добавляет:

— Молочная продукция с точки зрения потребления — самая большая на рынке. Но в «Московском качестве — 2023» она будет еще больше, чем обычно, потому что мы хотим объединить молоко и мороженое. И тогда поздней весной или летом мы проведем фестиваль, в котором, я уверена, будут участвовать и производители этой продукции, и, конечно, многие тысячи горожан: мороженое любят все. Кроме нескольких его видов москвичи в «молочной» категории смогут голосовать за лучшее молоко, кефир, йогурт, сметану и два вида сыра.

Марина Дмитриевна рассказала и о еще одном новшестве:

— Раньше знак «Победитель конкурса «Московское качество» мог размещаться на упаковке товара только в течение года. Но у многих крупных производителей договоры с производителями упаковки рассчитаны на длительный срок, и внести изменения в оформление они часто не успевают. Поэтому мы решили, что знак победителя может размещаться в течение трех лет, — пояснила Марина Петрова. — Также в рамках конкурса и фестивалей будет добавлен так называемый фермерский уголок. Таким образом, даже небольшие предприятия, фермеры, выпускающие качественные, прошедшие все лабораторные исследования продукты, также могут получить знак победителя. Я уверена, что для них это будет очень ценно. Важно и то, что в рамках фестиваля будут проводиться ярмарки, где москвичи смогут купить понравившиеся продукты.

Кстати, на фестивалях планируется и обширная развлекательная программа, так что приходить будет можно с детьми. Для гостей устроят анимацию, конкурсы и мини-лекции с развенчанием мифов о той или иной продукции.

— Ну, например, горожанам можно рассказать, что если сливочное масло на горячей сковородке пенится, то это вовсе не значит, что оно поддельное или некачественное, — рассказывает Марина Дмитриевна. — Можно развеять и миф о растительных жирах в молочной продукции. На самом деле, по данным Роспотребнадзора, такой продукции на рынке всего три процента. И в сетевых магазинах вы подделок не встретите, потому что там только крупные известные производители, которые не станут рисковать своим добрым именем: они намного больше потеряют, чем выиграют. Большая часть подделок приходится на госзакупки, потому что они делаются по Федеральному закону № 94, согласно которому определяющий для покупки фактор — цена. В общем, фестивали будут нести еще и просветительскую функцию. Они помогут горожанам получить знания, на основании которых они могут выбрать действительно лучший продукт. Не только по вкусу, но и по качеству.

Помогут дегустаторы

Игорь Афонин добавляет:

— Есть также идея рассказать и показать горожанам, как работают профессиональные дегустаторы. Ведь пробовать могут все, а вот дегустировать — нет! Этому нужно учиться — так же, как профессии сомелье. Больше того: дегустация — это длительный процесс. Нет такого, что попробовал, поставил баллы и пошел, все сложнее. Дегустаторы, например, сидят в отдельных кабинках и не общаются друг с другом, чтобы не делиться ощущениями и тем самым не влиять друг на друга.

Марина Петрова добавляет:

— В ходе конкурса мы также планируем разделять крупных, средних и мелких производителей. Они, как спортсмены, должны выступать в разных «весовых категориях», потому что возможности у них тоже очень разные. Мелкие производители, например, могут быть не представлены на полках сетевых магазинов, потому что предприятия не могут обеспечить необходимые объемы продукции. Но их товар может быть ничуть не хуже, а возможно даже и лучше, чем у коллег.

Вывести бизнес на новый уровень

Кстати, городская программа «Сделано в Москве» помогает как раз не крупному, а мелкому и среднему бизнесу. Поэтому и в ходе «Московского качества — 2023» планируется популяризировать и его продукцию.

— Ведь как часто происходит? Мы приходим в сетевой магазин у дома и видим там, как правило, продукцию крупных производителей. А о существовании мелких, в том числе московских, порою даже и не знаем, — рассуждает Марина Петрова. — Но если в ходе конкурса о них узнать, если их продукция понравится, то интернет вам в помощь! Сейчас многие производители выходят на виртуальные площадки. Приведу в пример одного известного производителя мороженого. Компания четыре года назад для торговли своей продукцией открыла интернет-магазин. Им говорили — это все невыгодно, неэффективно, не нужно. Но сейчас у них доля продаж через интернет-магазин в Москве и области — 10 процентов. Это немало. Так и другие производители. Они вполне могут предлагать свою продукцию через маркетплейсы. Но для начала нужно, чтобы москвичи с их продукцией познакомились.

Владимир Платонов добавляет:

— Есть небольшие фермерские хозяйства, имеющие своих постоянных покупателей. И они выпускают вполне качественную продукцию, весть о которой, как правило, распространяется методом сарафанного радио. Участие в конкурсе «Московское качество» позволит этим производителям найти новых покупателей и, возможно, расширить производство.

Игорь Афонин уточнил, что в Москве масса небольших пекарен, имеющих своих постоянных клиентов. Они благодаря участию в «Московском качестве» тоже могут выйти на новый уровень.

— Кстати, мы сейчас обсуждаем идею провести фестиваль вкуса хлеба. Ведь немногие знают, что разный хлеб, как и разное вино, сочетается с разными продуктами. В Германии, кстати, проводятся целые хлебные фестивали, где производители соревнуются в лучшем исполнении разных сортов хлеба, — добавил Игорь Валентинович.

Польза для горожан и коммерсантов

Владимир Платонов резюмировал:

— У «Московского качества — 2023» есть сразу несколько главных задач. Одна из главных — вывести на прямой диалог производителей и покупателей их продуктов. Ведь в фестивалях, которые мы планируем проводить, будут принимать участие и маркетологи, и, возможно, технологи предприятий, которые наверняка услышат от москвичей много интересных комментариев и предложений. Второй важный момент: мы планируем резко увеличить число голосующих, организовав голосование на разных площадках. В-третьих, мы хотим усилить информирование горожан о том, как выбирать по-настоящему качественные продукты.

А в идеале донести до них, что знак «Победитель конкурса «Московское качество» на упаковке — это гарантия. Ты можешь не знать нюансов выбора «правильного» продукта, но значок тебе подскажет и не обманет. Мы, Московская торгово-промышленная палата, уже много лет совершенствуем процесс определения лучших производителей, и, я надеюсь, знак «Московское качество» настоящим знаком качества и станет. А еще, разумеется, мы делаем все возможное, чтобы поддержать московских производителей. Пусть горожане знают о них, пусть пробуют их продукцию и, если она понравится, становятся ее постоянными потребителями. Это в наших общих интересах.

Марина Петрова добавляет:

— Чтобы быть ближе к людям, обычным покупателям продуктов, мы в рамках «Московского качества» будем вести телеграм-канал и блог в Яндекс. Дзен, популяризировать конкурс через соцсеть «ВКонтакте». Мы хотим доносить до людей точку зрения профессионалов о качестве продуктов, но делать это на языке потребителя. Чтобы никакие блогеры не дезинформировали людей. Надеюсь, «Вечерняя Москва» будет нам в этом деле помогать. Ведь все мы хотим, чтобы москвичи выбирали лучшее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Если в «Московском качестве — 2015» проголосовали около 10 тысяч человек, в «Московском качестве — 2016» — около 16тысяч, а уже в 2017 году число голосующих перевалило за 50тысяч человек. Задача конкурса «Московское качество — 2023» — вовлечь в выбор лучших продуктов питания как минимум сотни тысяч москвичей. Это вполне реально. Ведь, согласно данным Росстата, в Москве живут более 12,6 миллиона человек. В столице сформирована самая крупная в России сбытовая сеть — 62тысячи магазинов разных форматов, 18тысяч предприятий общественного питания — кафе, ресторанов, объектов стритфуда, 22 сельхозрынка, 132 ярмарочные площадки и 330 предприятий оптовой торговли. Потребительский рынок, таким образом, весьма развит, осталось помочь самим потребителям в нем сориентироваться.

СПРАВКА

«Московское качество» — общегородской конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве. Организаторы конкурса — Московская торговопромышленная палата и газета «Вечерняя Москва». Патронат над конкурсом осуществляет Мосгордума. Конкурс «Московское качество» уникален тем, что оценка качества товаров и услуг производится тремя независимыми источниками: учитывается мнение профессиональных аналитиков-социологов, обычных потребителей — москвичей и гостей столицы, а также экспертного совета, состоящего из авторитетных представителей бизнессообщества. Победу в конкурсе «Московское качество» невозможно купить, это конкурс некоммерческий, никаких вступительных или любых других взносов с участников не взимается. Главный критерий успеха — полная независимость и непредвзятость определения победителей.