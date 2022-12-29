Алексей Шапошников: Год стал символом сплоченности

Фото: Пресс-служба Мосгордумы

29 декабря итоги работы Московской городской думы в 2022 году подвел ее председатель Алексей Шапошников.

— Это был год стойкости, общей консолидации сил, единения и взаимовыручки. Он принес множество испытаний, но москвичи выдерживают их с достоинством.

Подводя итоги уходящего года, хочу отметить, что были приняты изменения в Правила дорожного движения. В них учтены предложения Мосгордумы, на которых мы настаивали на протяжении семи лет. Они касаются регулирования использования электрических средств индивидуальной мобильности. Теперь, согласно постановлению правительства РФ, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. В отношении них установлен ряд требований и правил.

Еще одно наше достижение — летом 2022 года Государственная дума РФ приняла законопроект Мосгордумы и Мособлдумы, направленный на борьбу с несанкционированными свалками.

Также мы продолжили заниматься цифровизацией законодательного процесса. 23 марта 2022 года, впервые в мировой истории, депутат Мосгордумы Олег Артемьев принял участие в заседании Думы из космоса, с борта МКС. Это стало возможным благодаря современным отечественным разработкам и сотрудничеству с госкорпорацией «Роскосмос».

Среди наиболее значимых принятых документов хочу выделить закон, который вносит изменения в 29 городских законов, которые направлены на приведение столичного законодательства в соответствие с 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Также приняты законы о внесении изменений в Устав, что приводит законодательство Москвы в соответствие с Конституцией и федеральным законодательством.

В 2022 году учреждены новые почетные звания «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы» и «Почетный работник туризма города Москвы». Принят закон, расширяющий перечень категорий лиц, имеющих право на льготу по оплате взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Внесены изменения в законодательство о выборах. В частности, увеличена численность наблюдателей и внесены изменения, связанные с цифровизацией избирательного процесса. Приняты налоговые льготы для знаковых спортивных объектов, для самолетов, которые будут перерегистрированы из иностранных лизинговых компаний в РФ, для объектов, построенных на территориях инновационных научно-технологических центров. Сегодня мы успешно справляемся с новыми вызовами благодаря эффективной антикризисной политике. Нам удалось активизировать экономику, мы выполнили все социальные обязательства перед москвичами.

Одно из ключевых решений — принятие бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Он остается программным, социальным и инвестиционным. В бюджете предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, пенсий, увеличение фондов оплаты труда бюджетников, поддержку предпринимательства. С 1 января 2023 года будут индексированы все социальные выплаты и доплаты к пенсиям москвичей на 10 процентов.

ЦИФРЫ

В 2022 году в Московской городской думе состоялось 15 заседаний. Московские законодатели приняли 169 документов, в том числе 41 закон города Москвы, 125 постановлений и три обращения. Всего в состав Московской городской думы входят 45 депутатов.