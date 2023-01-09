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Зрители стали чаще посещать кинотеатр

Антон Крылов
Город
Зрители стали чаще посещать кинотеатр
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Арбатская площадь, 14, стр. 1 Карта всех событий

8 января в кинотеатре «Художественный» в районе Арбат завершился новогодний марафон лучших фильмов ушедшего года — Best of 2022.

В праздники москвичи смогли подвести кинематографические итоги 2022 года. Репертуар «Художественного» составили из лучших фильмов, снискавших признание как на крупных европейских фестивалях, так и в зрительских сердцах.

— Поскольку кинотеатр специализируется на фестивальном кино, мы составили список из наиболее успешных, по мнению нашей аудитории, кинокартин, представленных в Каннах и Венеции. Это «3000 лет желаний», «Корсаж», «Треугольник печали», «Главный герой», — рассказали «ВМ» в пресс-службе кинотеатра. — Общая же новогодняя программа показов была рассчитана и на семейный просмотр — можно было сходить на отечественные новинки. «Чебурашка», «Иван-царевич и Серый Волк — 5» и «Чук и Гек» не остались без внимания в первую неделю января.

По словам представителей «Художественного», европейское кино, в отличие от американского, в стране присутствует. Студии из Старого Света продолжают сотрудничать с кинотеатрами, реализуя лицензии для дистрибьюции своих фильмов в России.

— В эти праздники жители столицы оказались гораздо активнее, чем в прошлом году, несмотря на ограниченность проката, — приводит статистику пресс-служба кинотеатра. — Число зрителей в первые январские дни увеличилось на 30 процентов по сравнению со стартом 2022 года.

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров дал свою оценку фестивалю зарубежного кино.

— С одной стороны, безусловным успехом можно назвать сам факт наличия у столичного зрителя возможности посмотреть качественное европейское кино, — говорит Шнейдеров. — Однако стоит заметить, что подобного рода продукция рассчитана не на широкую, а скорее на подготовленную аудиторию, которая знает и понимает кинематограф.

Критик отметил, что многие высокобюджетные фильмы, которые пользуются спросом у россиян, так и остались за ширмой киносцены. Но, например, уже 11 января в стенах «Художественного» москвичи смогут увидеть премьеру фильма известного британского режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна». Искусство побеждать».

— А вот площадок с фестивальным кино в огромном мегаполисе крайне мало, некоторые из фильмов можно было найти только в залах «Художественного», — продолжает Шнейдеров. — Поэтому массовым и народным кино такие ленты назвать нельзя.

Он считает, что отечественная кинематография сейчас испытывает не только проблемы внешнего характера.

— Прошедший Московский международный кинофестиваль, хоть и недосчитался интересных картин, однако показать ряд достойных зарубежных работ на мероприятии получилось, — говорит Шнейдеров.

СПРАВКА

«Художественный» — это старейший кинотеатр Москвы. Его открыли в 1909 году. Учреждение стало памятником архитектуры модерна и объектом культурного наследия регионального значения.

В стенах «Художественного» в разные годы проходили крупные и значимые премьеры. Например, среди них «Броненосец «Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна и неигровой немой фильм «Кино-глаз» Дзиги Вертова.

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