Владислав Овчинский: 90 столичных промпредприятий приняли участие в городских фотоэкспозициях в 2022 году

Фотовыставки о столичной промышленности / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В рамках проекта «Открой#Моспром» в течение 2022 года на улицах, в скверах и парках города провели 9 фотовыставок о столичной промышленности. Участниками этой акции стали почти 90 промпредприятий. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— С 2019 года мы проводим фотоэкспозиции, посвященные работе и истории развития столичной промышленности, на центральных улицах города. В 2022 году мы впервые организовывали выставки в парках, скверах и даже в метро. Такой формат позволяет огромному количеству людей знакомиться с жизнью и достижениями специалистов, которые стоят за современными разработками и производством товаров ежедневного потребления, а также с высокотехнологичной продукцией, — отметил Владислав Овчинский.

Фотовыставки о столичной промышленности / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Глава ведомства добавил, что за время существования проекта было организовано 29 фотовыставок, участие в которых приняли более 200 столичных фабрик и заводов. В частности, только в 2022 году 87 промпредприятий стали частью этой акции. Например, в начале 2022 года выставка «Все в цех» рассказывала о сотрудниках и сотрудницах столичных промпредприятий. Это не только инженеры, слесари, прорабы, но и спортсмены, волонтеры и тренеры. Так, Юрий Краснов больше четырех лет работает на московском НТЦ «Бакор» инженером ОТК, а в свободное время он занимается бразильскими джиу-джитсу и преподает боевые искусства.

Весной фотовыставка «Открой Моспром Арт» знакомила горожан с историей столичной промышленности конца XIX — начала XXI века через призму искусства: стихотворения, картины, фотографии элементов архитектуры. Апрельскую выставку «Предприятия Москвы — к звездам!» приурочили к 65–летию запуска первого искусственного спутника Земли (ПС–1) и причастности столичных промышленников к этому событию. Специальный алюминиевый сплав для ПС–1 разработали в национальном исследовательском центре «Курчатовского института» — ВИАМ.

Фотовыставки о столичной промышленности / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Экспозиция «Будущее московской промышленности», которая работала в мае, посвящалась победителям хакатона «Моспром Studweek». По итогам этих состязаний 30 студентов были приглашены на стажировку на ведущих предприятиях города, еще пять получили предложения о работе на Щербинском лифтостроительном заводе. В последний летний месяц на фотоэкспозиции на Рождественском бульваре были представлены уникальные кадры строительства первых самолетов и истории развития конструкторского бюро имени Андрея Туполева. В этом году предприятие отметило 100-летие.

Экспозиция «Будущее московской промышленности» / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Для создания фотовыставки «Москва будущего глазами художников», посвященной 875-летию со дня образования столицы, привлекли современного художника Дмитрия Лигая. Он создал открытки, изображающие его представления о тех изменениях, которые ждут нас в ближайшем будущем. Посетители также увидели рекламные открытки с изображением «Москвы будущего», выпущенные более ста лет назад кондитерской фабрикой «Красный Октябрь».

Не одно поколение столичных промышленников работает на более 3,5 тысячи предприятиях города. Каждая семья имеет свой неповторимый опыт, свою историю, свои традиции, о которых рассказали на фотовыставке в октябре. Каждая из династий вложила значительные усилия в развитие промышленности Москвы. Общий стаж некоторых из них составляет почти 150 лет. Выставки о главном спортивном событии столичных промышленников — Спартакиаде «Моспром» — стали уже традиционными. В 2022 году экспозицию посвятили победителям турнира по баскетболу — команде московского нефтеперерабатывающего завода, а также участникам команды по киберспорту московского вертолетного завода «Миль и Камов», сборной по плаванию «Фабрики вентиляции Галвент» и другим участникам. Завершила год экспозиция «Вкусная Москва», где московские производители пищевых продуктов делились интересными фактами о себе. Например, «Останкинский завод бараночных изделий», чьи сушки можно купить во всех регионах страны, производит свыше 300 тысяч штук мучных изделий