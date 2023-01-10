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Мама — маркетолог: возобновить карьеру после декрета москвичке помогли специалисты службы занятости

Павел Гриднев
Город
Мама — маркетолог: возобновить карьеру после декрета москвичке помогли специалисты службы занятости
Фото: Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»

Жительницы столицы, ставшие мамами, получают поддержку города в вопросах профессиональной переподготовки и трудоустройства. Москвички могут повысить квалификацию, освоить новую профессию и получить бесплатное карьерное сопровождение. Подобные меры поддержки в столице реализует в том числе учебный центр «Профессионал».

Жительница столицы Наталья Алтухова — творческая мама двоих детей. По образованию Наталья — специалист по связям с общественностью. Сразу после окончания университета у нее родился первый сын. Работать начинала удаленно, была помощником PR-менеджера. Затем устроилась пресс-секретарем в крупный культурный центр. Москвичка всегда любила свою профессию, стремилась развиваться в новых направлениях PR и маркетинга.

Во время второго декрета молодая мама решила обновить профессиональные навыки и освоить новые тренды. Она обратилась в столичный учебный центр «Профессионал», остановившись на курсе по SMM. Ей хотелось заняться продвижением в социальных сетях, но не хватало знаний по настройке таргета и SEO. Программа также включала и блок по копирайтингу.

Мама — маркетолог: возобновить карьеру после декрета москвичке помогли специалисты службы занятости Наталья Алтухова / Фото: Из личного архива

— В какой-то момент захотелось переключиться с творческой работы в пиаре на более системную — составление медиапланов, бюджетирование. Для этого мне не хватало, как минимум, владения инструментами аналитики и умения самостоятельно настраивать таргетированную рекламу. Пора было обновить арсенал навыков и знаний, — рассказала Наталья.

Переподготовка заняла всего две с половиной недели. Благодаря тому что занятия проходили удаленно, Наталье даже не пришлось отвлекаться от домашних дел, и дети всегда были под присмотром.

Во время обучения москвичка прошла дополнительный блок онлайн-занятий по успешному трудоустройству и записалась на индивидуальную встречу с карьерным консультантом. Эксперт помог ей дополнить резюме, обновить портфолио и проработать самопрезентацию. Благодаря поддержке специалиста центра выпускница быстро вышла на новую работу. Она устроилась маркетологом в детскую медицинскую лабораторию, где трудится удаленно.

Мама — маркетолог: возобновить карьеру после декрета москвичке помогли специалисты службы занятости Наталья Алтухова / Фото: Из личного архива

Параллельно с основной работой она начала развивать собственный новостной канал в Telegram о туризме по России, где публикует информацию о необычных маршрутах, подборки событий, анонсы акций авиакомпаний.

— Перерыв в работе и дополнительное обучение помогли понять, куда двигаться дальше — так, чтобы с пользой для себя и не убегая от семьи. Мамы меня поймут, — поделилась выпускница «Профессионала».

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. Здесь можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре выпускникам помогают найти новую работу. Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте eduprof@social.mos.ru.

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