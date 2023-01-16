Проекты благоустройства разрабатываются совместно с жителями

Глава управы Алтуфьевского района Артем Волошин во дворе дома 58б на Бибиревской улице / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В этом году в Алтуфьевском районе столицы планируется благоустроить три дворовые территории. Об этом в воскресенье, 15 января, «Вечерней Москве» сообщил глава управы района Артем Волошин.

По словам Артема Волошина, работы по комплексному благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района, которые планируется выполнить в этом году, стартуют весной. Благоустройство пройдет по адресам: улица Стандартная, 27 и 21, корпус 1, и Путевой проезд, 50.

— Что касается прошлого года, то в рамках программы «Мой район» были обновлены также три дворовые территории, — рассказал Артем Волошин.

Новые игровые пространства для детей, оборудованные современными малыми архитектурными формами, появились по адресу: Алтуфьевское шоссе, 64В, и на улицах Бибиревская, 58Б, и Костромская, 4А.

— Также выполнен большой объем работ по замене асфальтобетонного покрытия. По десяти адресам суммарно обновили более десяти тысяч квадратных метров покрытия, — добавляет глава управы Алтуфьевского района. — Специалисты установили триста метров бортового камня и заменили более двух тысяч метров старого покрытия на тротуарах.

Как отмечает Волошин, жители Алтуфьева принимают самое активное участие в разработке проектов будущего благоустройства.

— Обсуждаются и вносятся предложения по оснащению спортивных, детских площадок и других зон для прогулок и отдыха, — уточняет он. — К примеру, при разработке проекта реконструкции площадки для выгула животных, расположенной на Бибиревской улице, именно жители для комфорта своих питомцев предложили совместить на территории два вида покрытий — каучуковое и натуральное, из газонной травы. Что и было сделано. Помимо этого, на площадке установили разные архитектурные элементы для дрессировки.

СПРАВКА

Алтуфьевский район, разделенный Алтуфьевским шоссе на две равные части, «Бескудниковскую» и «Бибиревскую», представляет собой, с одной стороны, промышленный район с крупными предприятиями, а с другой — микрорайон плотной жилой застройки. Здесь живут больше 55 тысяч человек. Одно из значимых мест, главная крупная зеленая зона района — недавно благоустроенный сквер у пруда Марс.