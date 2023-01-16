Патриотический московский проект стал межрегиональным

В столице стартовала установка памятника дивизиям Московского народного ополчения / Фото с официального сайта Мосгордумы/duma.mos.ru

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 16 января депутаты Мосгордумы говорили о планах по увековечению памяти Московского народного ополчения.

В 2023 году в России будут отмечать две годовщины: 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и 80-летие победы в Курской битве. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что эти памятные события будут учитывать при реализации программы «Памяти Московского народного ополчения».

По словам председателя столичного парламента, в 2023 году продолжат следить за состоянием памятников ополченцам, будут ремонтировать мемориалы, расположенные за пределами Москвы.

— В этом году к ремонтным работам планируем привлечь стройотряды Москвы и некоторых регионов, — сказал Алексей Шапошников.

Более активную работу в рамках программы «Памяти Московского народного ополчения» планируют проводить с молодежью и школьными музеями. Уже готовы материалы для школьников разных возрастов по истории Московского народного ополчения.

Программа де-факто уже приобрела статус межрегиональной. На 2023 год запланированы выезды в Калужскую и Смоленскую области, чтобы оценить работу по восстановлению и ремонту памятников и мест захоронения бойцов Московского народного ополчения. Ремонтировали их в прошлом году на средства столичного бюджета.

— Продолжится экскурсионная автобусная программа по местам боев дивизий для школьников и потомков ополченцев «Дорогами памяти Московского народного ополчения». Планируем привлечь учеников тех школ, в управляющие советы которых входят депутаты Мосгордумы, — рассказал Алексей Шапошников.

Сейчас в Москве есть памятники всем дивизиям Московского ополчения. В прошлом году в Теплом Стане открыли мемориал, посвященный четырем дивизиям.

— С художественной точки зрения в Москве давно не появлялось таких произведений монументального искусства. Если будет возможность, обязательно подойдите, вглядитесь в лица на монументах — не только отдайте дань памяти героям, но и посмотрите на памятники как на произведение искусства, — призвал Алексей Шапошников.

Патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется по инициативе депутатов столичного парламента и при поддержке правительства Москвы с 2015 года. Ее цель — координировать всю работу по увековечению памяти бойцов-ополченцев, ушедших добровольно на фронт в Великую Отечественную войну.

В рамках программы проходят мероприятия по патриотическому воспитанию, патронатные акции, выпускают издания об ополчении, устанавливают монументы в память о подвиге ополчения. В программе участвуют представители ветеранского сообщества, депутаты Мосгордумы и родственники ополченцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы:

— Сегодня мы с уверенностью можем говорить о крупномасштабном межрегиональном проекте по сохранению и увековечению памяти героев-ополченцев с сильным объединяющим центром в Москве. Отрадно, что серьезную деятельность ведут потомки самих ополченцев. Они уточняют списки своих дедов и прадедов, прослеживают их боевой и жизненный путь, проводят патриотические акции.