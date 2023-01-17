У нас уютно и по-домашнему, а значит — должно быть чисто

Справа налево: глава управы района Лианозово Елена Колесова, замдиректора ГБУ «Жилищник» района Лианозово Александр Коробко, замглавы управы по работе с населением Эдуард Котельников, глава муниципального округа Лианозово Марина Журкова, первый заместитель главы управы Евгений Пюрвеев / Фото: Александр Хохлов / Вечерняя Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, район Лианозово Карта всех событий

Накануне глава управы Лианозова Елена Колесова провела плановый еженедельный обход подведомственной территории. Начали инспекцию с Абрамцевской улицы.

Абрамцевская улица, дом, 3. Елена Колесова оглядывает свой «летучий отряд» из чиновников и депутатов муниципального округа.

— Так, все в сборе, — говорит Елена Львовна. — Идем, смотрим, сразу решаем.

Все еще главная проблема — снег. Очень щедро засыпало им Москву, уже нежданная январская оттепель на радость коммунальным службам пришла в столицу, а жители района, судя по проведенному несколько дней назад управой опросу, еще указывают на отдельные проблемы со скользкими тротуарами и сугробами на парковочных местах.

— Обратная связь налажена, мы реагируем на все пожелания и просьбы жителей района оперативно, — говорит замглавы управы по работе с населением Эдуард Котельников. — Это позволяет быстро решать проблемы, не доводя их до размеров «проблемищ».

Елена Колесова на ходу отмечает, что сделано и что не сделано после прошлого обхода. Дает указания заместителям, те набирают чьи-то номера.

Действуют команды на исполнителей четко, практически по-военному. Очень скоро за нами «увязывается» маленький трактор-снегоуборщик, тут же подчищающий огрехи коммунальщиков. Впрочем, объективно таких немного. Дорожки посыпаны реагентами, на парковках — машины, а не ледяные глыбы.

— У нас хороший, обжитой район, — говорит Елена Колесова. — Застройка и заселение в основном прошли в 1980-х.

Люди давно живут по соседству, знают друг друга, многие дружат семьями. Я бы сказала, такой уютный, домашний район, а в доме у хороших хозяев должно быть чисто. Вот мы и стараемся, чтобы всегда и во всем был порядок.

Ходим уже час. Холодно. Но Елене Колесовой, родившейся в Хабаровске дочери военного летчика, мороз и ветер, видимо, нипочем.

— Смотрите, — говорит она. — Как красиво теперь.

Действительно, благоустроенная прошлым летом территория пятого корпуса ГБОУ «Школа № 1573» на Абрамцевской, 24/2, где расположены вместе и общеобразовательное учреждение, и детсад, заполнена оригинальными архитектурными формами и уличными тренажерами.

— Глядя на это, жители близлежащих домов попросили обустроить современные детские площадки и в их дворах, — добавляет глава муниципального округа Лианозово Марина Ивановна Журкова. — Мы, депутаты, передали просьбу в управу. И вот площадки уже стоят — одна, вторая, третья.

Район Лианозово — «малая родина» олимпийского чемпиона по фигурному катанию Марка Кондратюка. А сейчас здесь растет будущая спортивная гордость России Василий Дедов. Взять автограф у трехлетнего хоккеиста не удалось — слишком он был увлечен игрой на ледовой арене крытого катка в Алтуфьевском парке, у которого закончился субботний обход главы управы района Лианозово. А вот мама Васи, Альфия Дедова, подошла к Елене Колесовой. Сказала спасибо за построенную дополнительную теплую раздевалку для хоккеистов-любителей.

Смотрю на шагомер в мобильнике: за полтора часа «намотано» 7 километров.

— И для здоровья полезно, — отшучивается Елена Львовна, — и для дела. Префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев не зря главам управ, да и чиновникам говорит, что из окна машины много не увидишь. Справедливо? Соглашаюсь.

ИСТОРИЯ

На гербе Лианозова изображена лира — символ поэзии. На территории находятся старинное село Алтуфьево и одноименная усадьба, в которой бывали Иван Крылов и Денис Фонвизин. Еще одна гордость — детская школа искусств имени В. С. Калинникова на Абрамцевской улице. Есть и свой Арбат — пешеходная часть Угличской улицы.