Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

У нас уютно и по-домашнему, а значит — должно быть чисто

Александр Хохлов
Город
У нас уютно и по-домашнему, а значит — должно быть чисто
Справа налево: глава управы района Лианозово Елена Колесова, замдиректора ГБУ «Жилищник» района Лианозово Александр Коробко, замглавы управы по работе с населением Эдуард Котельников, глава муниципального округа Лианозово Марина Журкова, первый заместитель главы управы Евгений Пюрвеев / Фото: Александр Хохлов / Вечерняя Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, район Лианозово Карта всех событий

Накануне глава управы Лианозова Елена Колесова провела плановый еженедельный обход подведомственной территории. Начали инспекцию с Абрамцевской улицы.

Абрамцевская улица, дом, 3. Елена Колесова оглядывает свой «летучий отряд» из чиновников и депутатов муниципального округа.

— Так, все в сборе, — говорит Елена Львовна. — Идем, смотрим, сразу решаем.

Все еще главная проблема — снег. Очень щедро засыпало им Москву, уже нежданная январская оттепель на радость коммунальным службам пришла в столицу, а жители района, судя по проведенному несколько дней назад управой опросу, еще указывают на отдельные проблемы со скользкими тротуарами и сугробами на парковочных местах.

— Обратная связь налажена, мы реагируем на все пожелания и просьбы жителей района оперативно, — говорит замглавы управы по работе с населением Эдуард Котельников. — Это позволяет быстро решать проблемы, не доводя их до размеров «проблемищ».

Елена Колесова на ходу отмечает, что сделано и что не сделано после прошлого обхода. Дает указания заместителям, те набирают чьи-то номера.

Действуют команды на исполнителей четко, практически по-военному. Очень скоро за нами «увязывается» маленький трактор-снегоуборщик, тут же подчищающий огрехи коммунальщиков. Впрочем, объективно таких немного. Дорожки посыпаны реагентами, на парковках — машины, а не ледяные глыбы.

— У нас хороший, обжитой район, — говорит Елена Колесова. — Застройка и заселение в основном прошли в 1980-х.

Люди давно живут по соседству, знают друг друга, многие дружат семьями. Я бы сказала, такой уютный, домашний район, а в доме у хороших хозяев должно быть чисто. Вот мы и стараемся, чтобы всегда и во всем был порядок.

Ходим уже час. Холодно. Но Елене Колесовой, родившейся в Хабаровске дочери военного летчика, мороз и ветер, видимо, нипочем.

— Смотрите, — говорит она. — Как красиво теперь.

Действительно, благоустроенная прошлым летом территория пятого корпуса ГБОУ «Школа № 1573» на Абрамцевской, 24/2, где расположены вместе и общеобразовательное учреждение, и детсад, заполнена оригинальными архитектурными формами и уличными тренажерами.

— Глядя на это, жители близлежащих домов попросили обустроить современные детские площадки и в их дворах, — добавляет глава муниципального округа Лианозово Марина Ивановна Журкова. — Мы, депутаты, передали просьбу в управу. И вот площадки уже стоят — одна, вторая, третья.

Район Лианозово — «малая родина» олимпийского чемпиона по фигурному катанию Марка Кондратюка. А сейчас здесь растет будущая спортивная гордость России Василий Дедов. Взять автограф у трехлетнего хоккеиста не удалось — слишком он был увлечен игрой на ледовой арене крытого катка в Алтуфьевском парке, у которого закончился субботний обход главы управы района Лианозово. А вот мама Васи, Альфия Дедова, подошла к Елене Колесовой. Сказала спасибо за построенную дополнительную теплую раздевалку для хоккеистов-любителей.

Смотрю на шагомер в мобильнике: за полтора часа «намотано» 7 километров.

— И для здоровья полезно, — отшучивается Елена Львовна, — и для дела. Префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев не зря главам управ, да и чиновникам говорит, что из окна машины много не увидишь. Справедливо? Соглашаюсь.

ИСТОРИЯ

На гербе Лианозова изображена лира — символ поэзии. На территории находятся старинное село Алтуфьево и одноименная усадьба, в которой бывали Иван Крылов и Денис Фонвизин. Еще одна гордость — детская школа искусств имени В. С. Калинникова на Абрамцевской улице. Есть и свой Арбат — пешеходная часть Угличской улицы.

Район Лианозово патрулирование территории Москва Уборка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте