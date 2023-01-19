Топ-5 советов по поиску работы от карьерных экспертов службы занятости

Лилия Диянова, эксперт по трудоустройству центра «Профессионал» / Фото: Пресс-служба Цетра службы занятости населения города Москвы

Процесс поиска работы у многих вызывает немало сомнений и страхов. Снизить градус напряжения помогает помощь квалифицированных специалистов. Карьерные консультанты учебного центра «Профессионал», работающего в структуре столичной службы занятости, помогают горожанам подготовиться к встрече с работодателем и трудоустроиться в кратчайшие сроки. Специалисты центра поделились рекомендациями для эффективного и быстрого поиска работы.

Определите цель

Искать работу без четкого понимания о том, какой вы ее видите, — все равно что идти в море без компаса. Чтобы процесс поиска работы не затянулся на неопределенный срок, уже на берегу обозначьте свою цель. Для этого ответьте себе на несколько вопросов: какой я вижу свою работу? какие задачи я хочу и могу выполнять? каков образ компании, в которой я хочу работать? какова оптимальная оплата моего труда?

— Когда к нам обращается человек, первое, что мы делаем, — определяем направления, в которых он сможет работать со своим набором профессиональных навыков, включая неочевидные сферы. Рынок труда, особенно столичный, слишком многогранен, чтобы выходить на него без ориентира. Даже если соискатель согласен на любую работу, — отметила Лилия Диянова, эксперт по трудоустройству центра «Профессионал».

Выделите свои сильные стороны

Определите свои основные сильные качества, на которые вы опираетесь при выполнении профессиональных обязанностей. Они могут стать вашим конкурентным преимуществом. Просто выпишите те черты, которые вы в себе замечаете. Когда идеи закончатся, попросите помощи у друзей и родных. А еще лучше — обратитесь к карьерному консультанту.

— Одна из главных задач специалиста — определить сильные компетенции соискателя и предложить ему вакансию, в которой они будут востребованы. Также важно замотивировать человека, помочь ему избавиться от страхов и поверить в свои силы. Наши специалисты всегда на связи со слушателями — вплоть до момента их выхода на работу, — добавила Лилия.

Карьерный консультант / Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Обновите резюме и потренируйтесь в прохождении собеседования

Звучит просто, если у вас уже есть рабочий вариант резюме и вы уверены в самопрезентации. Запомните: ваш рассказ о себе нуждается в регулярном обновлении. Важно не просто добавить пару строк о последнем месте работы, а комплексно пересмотреть содержание глазами потенциального работодателя. Особое внимание уделяйте опыту — это первое, на что смотрит специалист по подбору.

— Вторая важная задача консультанта — полностью проработать с человеком его арсенал для поиска работы: резюме, шаблон сопроводительного письма, самопрезентацию. Часто соискатели приходят с запросом «чуть подкорректировать», а уходят с полностью обновленным резюме, в чем им помогают карьерные консультанты столичной службы занятости. Результат от этой работы виден сразу по откликам компаний, — продолжила эксперт.

Развивайтесь в профессии

Непрерывное обучение не просто популярное словосочетание, но и часть нашей реальности. Чтобы оставаться востребованным специалистом, важно постоянно развиваться и получать новые навыки. Тренинги от столичной службы занятости помогут кандидату составить дизайн карьеры, выявить сильные стороны, научиться управлять эмоциями и не поддаваться волнению и стрессу.

— В период поиска работы можно и нужно проходить различные курсы повышения квалификации, участвовать в тренингах и вебинарах. Это поможет вам, во-первых, поддерживать в тонусе свои профессиональные компетенции, а во-вторых, повысить свою самооценку, — объяснила Лилия.

Развивайте гибкие навыки

Тренд современного рынка труда — гибкость и адаптивность. Хорошими помощниками в этом вопросе выступают развитые soft skills. Среди навыков, на которые в первую очередь обращают внимание работодатели, — обучаемость, адаптивность, умение выстраивать продуктивное общение, самостоятельное ранжирование задач и определение их приоритетности.

— Работодатели ожидают от кандидатов проактивного подхода в работе, самостоятельности в планировании задач, умения выстраивать коммуникацию с разными людьми и адекватно реагировать на неожиданные ситуации. Тренируйте эмоциональный интеллект и другие гибкие навыки в период поиска работы. Это пригодится в любой профессии, — дала совет эксперт «Профессионала».