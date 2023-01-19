В музее Толстого открылась выставка, посвященная обустройству усадьбы писателя

Куратор выставки «Московский дом Льва Толстого» Юрий Прокопчук рассказывает о любимых увлечениях писателя Льва Толстого. В их числе — прогулки на велосипеде / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

19 января в Государственном музее Л. Н. Толстого открылась выставка, посвященная обустройству усадьбы писателя.

Небольшой, но уютный музей Льва Толстого на Пречистенке уже с порога удивляет гостей фундаментальной скульптурой писателя, сидящего с книгой в руках на стуле. Взор творца направлен ко входу, словно каждого посетителя Толстой встречает лично. Витиеватые коридоры и узкие лестницы особняка создают невероятно камерную атмосферу в музее — отсутствие широкого размаха отчасти отражает сущность автора. Лев Николаевич был человеком аскетичным и трудолюбивым и не ратовал за роскошь.

Экспонаты выставки «Московский дом Льва Толстого» представляют собой предметы обихода писателя: стулья, рабочий стол, набор для починки обуви — Толстой самостоятельно занимался ремонтом собственных сапог.

— Лев Николаевич делил свой день на четыре части, — рассказывает куратор выставки «Московский дом Льва Толстого» Юрий Прокопчук, — среди умственной работы, физических упражнений и общения с людьми особое место занимал труд физический — граф мог и поле вспахать, и одежду починить.

Музейные служащие постарались детально восстановить обстановку кабинета в хамовнической усадьбе, где, уединившись со своими мыслями, творил Толстой.

— За этим столом мэтр написал более 100 произведений, среди которых «Хаджи-Мурат», «Смерть Ивана Ильича» и многие другие, — указывает на реликвию Прокопчук. — Впервые за 100 лет все эти экспонаты покинули свою обитель — усадьбу в Хамовниках, где в конце XIX столетия проживал писатель.

Помимо личных вещей автора, выставка предлагает ознакомиться с портретами Толстого. Один из самых знаменитых холстов, знакомый каждому со страниц учебников литературы, написан близким товарищем писателя — художником Николаем Ге во время работы Толстого над очередным произведением. Уникальность полотна заключается еще и в том, что писатель крайне редко допускал посторонних в кабинет в рабочие часы.

— А также Лев Николаевич был заядлым спортсменом, — продолжает Юрий Прокопчук. — В отличном состоянии сохранился личный велосипед писателя, а также его, обязательное в те годы, удостоверение столичного велосипедиста.

Особое место в экспозиции занимают книги. В музее — полное собрание сочинений автора и его личная коллекция, запертая в книжном шкафу в углу кабинета.

По словам куратора, точной даты окончания выставочный проект не имеет. Наиболее вероятно, что гости и жители столицы смогут наблюдать экспонаты в стенах музея вплоть до окончания реставрации хамовнической усадьбы в 2025 году.

СПРАВКА

Из Ясной Поляны Толстой перебрался в Москву в 1882 году по ряду причин, среди которых — работа в московских архивах и необходимость дать детям университетское образование. Музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках, где на протяжении практически 20 лет проживал писатель, был открыт в 1921 году указом Владимира Ленина. За более чем вековую историю вещи семьи Толстых впервые покинули здание усадьбы ввиду ее реставрации.