Первый шаг к Победе. Посвященная Битве за Москву выставка вызвала восторженные отзывы посетителей музея

Музейный смотритель Андрей Соловьев в костюме народного дружинника показывает, как защитники столицы тушили зажигательные бомбы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Зимой 1941 года Красная армия продемонстрировала всему миру, что непобедимость немецких войск — это лишь миф и плану «Барбаросса» не суждено сбыться. Битве за Москву посвящена экспозиция Музея Победы. Те, кто ее посетил, признаются, что ничего подобного ранее не видели. «Вечерняя Москва» побывала на экскурсии и узнала, какими средствами современный музей трогает сердца его гостей.

Подъезд дома, где живет семья Звонаревых, типичен для своего времени. Зеленая краска бугрится на неровных стенах, у входа — поквартирный указатель с фамилиями жильцов, почтовые ящики на каждой двери, разномастные кнопки звонков, прикрученные к косякам. Так выглядел подъезд обычного московского дома в 30-е годы прошлого века. Удивляет лишь то, что Звонаревы живут в этом доме сегодня, а вход в подъезд, над которым крупными буквами написано «Битва за Москву. Первая Победа!», находится в Музее Победы на Поклонной горе. За год существования экспозиция перевернула представление многих посетителей о том, каким может быть музей в XXI веке.

Одна семья — миллион судеб

Неправильно будет сказать, что семьи Звонаревых, вокруг судьбы которой разворачиваются представленные на экспозиции события, не существовало. Это действительно собирательный образ, но каждый посетитель увидит в нем что-то родное. У одного дед ушел на фронт добровольцем, у другого прабабушка зимой 1941-го работала в детском саду. Таких «Звонаревых» были сотни тысяч в Москве и миллионы по всей стране.

Знакомимся с семьей мы в самом начале экскурсии, попав в квартиру Звонаревых. Глава семейства, его дети и супруга выглядят прямо как живые. Световые проекции членов семьи ходят, двигаются, разговаривают в реальных декорациях, что создает на первый взгляд даже немного пугающее чувство присутствия. Самый маленький член семьи — младший сын Сережа — говорит, что мечтает стать летчиком-испытателем («Как Чкалов!»). Старший — Александр, курсант Подольского военного училища, по-доброму посмеивается над наивными мечтами братишки, крутящего в руках игрушечный самолет.

В комнате лежат чемоданы — выходной, семья собирается на дачу. Дочь Валентина примеряет новое платье к выпускному. В этой безмятежной атмосфере застает Звонаревых новость о вторжении фашистов на территорию Советского Союза.

— Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь… Звонаревы слышат по радио голос наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова.

Так началась история семьи Звонаревых и еще многих и многих московских семей. Эту историю постепенно рассказывают в разных частях экспозиции. Из дома Звонаревых мы попадаем на Арбат, уже пострадавший от авианалетов.

— Через месяц после того как началась война, Москва подверглась первой бомбежке. 22 июля 1941 года был совершен первый авианалет, — рассказывает специалист — историк Музея Победы Александр Михайлов. — Изначально немцы совершали налеты в дневное время, но поскольку Москва была очень сильно окружена средствами ПВО, немцы поняли, что высокие потери им ни к чему, поэтому стали совершать налеты ночью.

Арбат, 26, — скрупулезно воссозданный фасад Театра Вахтангова, со всеми трещинами и облетевшей штукатуркой. 24 июля в здание театра попала одна из бомб, повредила перекрытия. Заходим внутрь и видим последствия разрыва снаряда — огромная дыра в потолке. При этом на входе — афиши, не довоенные — актуальные. Театр продолжал работать, несмотря ни на что.

Архивные съемки демонстрируют очереди из желающих записаться добровольцем на фронт.

— Здравия желаю! — слышим мы у себя за спиной: капитан Красной армии, стоя за столом в импровизированном призывном пункте, отдает нам воинское приветствие.

Экспозиция показывает, что даже после того как из столицы эвакуировали примерно половину населения, город продолжал жить, работали государственные учреждения, москвичи сплотились вокруг единой цели — отстоять любой ценой. На следующей улице мы видим и Валентину Звонареву, которая помогает разгребать завалы на втором этаже полуразрушенного дома, и Прасковью Ивановну, работающую в детском саду. Здесь же можем попробовать себя в качестве бойца отряда противовоздушной обороны и потушить «зажигалку» в контейнере с песком.

— Самым большим бомбоубежищем в годы войны было московское метро, — говорит Александр Михайлов, провожая нас в следующую часть экспозиции — на станцию «Маяковская». — На станциях для людей, которые приходили сюда ночевать, на платформах устанавливали спальные места. Мужчины размещались прямо на путях, потому что ночью поезда не курсировали.

На станциях работали библиотеки, магазины, устраивали концерты и кинопоказы. И даже больше — за время войны на станциях Московского метрополитена родилось 217 детей.

«Первая Победа!» — вторая часть названия экспозиции. Именно контрнаступление советских войск под Москвой действительно стало первым кирпичиком в победе над фашистской Германией, именно на подступах к столице рухнул миф о непобедимости вермахта.

Начало контрнаступления мы наблюдаем из «окопа». Кадры видео, которое покажут посетителям, цветные, значит, не хроника. Но снято все с пугающим натурализмом. Наши воины выжидают в окопе, вот подрывают первый «Панцер», на подмогу подходит наша тридцать-четверка. Загорается второй немецкий танк, и воодушевляющее «Ура!» — наши переходят в контратаку. Снимать этот эпизод специально для экспозиции Музея Победы помогал Игорь Угольников, генеральный директор студии «Военфильм».

Рядом с посетителями стоит фронтовой оператор. По легенде, глава семейства Звонаревых помог ему починить камеру и вскоре погиб в ходе контрнаступления. Погиб в бою под Москвой и подольский курсант Александр Звонарев, успев перед этим написать письмо родным.

Почувствовать сопричастность

Не менее важной особенностью композиции «Битва за Москву» наряду с идейным наполнением и канвой повествования является техническая сторона.

— Не побоюсь сказать, что эта экспозиция — одна из самых лучших, возможно, даже в России со всем уважением к другим коллегам. Это квинтэссенция музейных технологий, исторических экспонатов и иммерсивности, — говорит Александр Михайлов.

Осмотреть экспозицию можно только в экскурсионном формате, и на то есть причина. Без экскурсовода посетители могут не сразу понять, как взаимодействовать с окружением, и пропустить важные детали. Уже в первой локации в подъезде дома центральная часть оконного витража — это сенсорная панель. Нажав на нее, можно узнать, что представляла собой Москва как город в 30-е годы. Можно там прочитать в том числе и про одну из самых значимых городских газет — «Вечернюю Москву», полистать передовицы, окунуться в то, чем жила столица тех лет, представить, какие новости читали москвичи по пути на работу.

Создатели экспозиции отказались от традиционного понимания «витрины».

— Кроме аутентичных декораций здесь, конечно, присутствуют и музейные вещи, которые мы можем видеть в витрине. Но сама витрина непривычна для музейных посетителей. Мы реализовали все в электронном виде, — говорит Александр Михайлов и нажимает на стекло, за которым стоит бюст Ленина. На стекле высвечивается информация об экспонате. И так с каждой вещью — достаточно просто нажать на сенсорный экран напротив заинтересовавшего объекта, и витрина сама все «расскажет». Казалось бы, прикосновение к сенсорной панели — самый привычный и частый для нас способ взаимодействия для получения информации, но догадаться, что так можно сделать в музее, смогут не все. Мы, например, не смогли.

Конечно, не все выставленные экспонаты спрятаны за сенсорным стеклом. Посетителям дадут подержать в руках винтовки, автоматы и пулеметы. В локации, воссоздающей штаб Московского военного округа, на столе лежат различные предметы. Прикасаешься, например, к курвиметру, и прямо на стол проецируются данные о личном составе и материальных ресурсах противоборствующих сторон.

— Посмотрите на карту, — говорит Александр Михайлов, указывая на стену. — Можем сделать вот так, — Александр продавливает рукой ткань (да, снова проекция), проводит по эластичной материи, и карта буквально сгорает на глазах, сменяясь другой. — Так мы можем узнать о замыслах немецкой стороны или посмотреть, как планировала подводить резервы Красная армия.

Роль традиционных музейных смотрителей в разных локациях исполняют музейные специалисты в аутентичной одежде. Военком отдаст воинское приветствие и расскажет о том, как записаться в добровольцы, работница метро — милая женщина в форме тех лет — объяснит, как людей размещали на платформах, и так далее. Экспозиция живая, а посетители становятся ее участниками.

Александр Михайлов рассказал, что отзывы у всех посетителей самые положительные.

КСТАТИ

Отдельная часть экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» посвящена параду 7 ноября 1941 года. Среди москвичей последний живой участник парада — Борис Павлович Уткин. В этом году ему исполнится 100 лет, при этом Борис Павлович еще полон сил, активно занимается общественной и патриотической работой.

Он приезжал в Музей Победы на открытие экспозиции и рассказал, что до сих пор помнит место на Красной площади, где он стоял на параде в 1941 году. Теперь каждый год он приезжает к Кремлю в эту дату и встает на «свой булыжничек».

ИСТОРИЯ

В оборонительный период Битвы за Москву Красной армии удалось отстоять столицу и остановить наступление противника. Блицкриг был сорван. 5 декабря войска Калининского, 6 декабря — Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление. Уже через три дня Гитлер подписал директиву № 39 о переходе немецких войск к обороне на всем советско-германском фронте. В ходе наступательных операций немецкие войска потерпели поражение и были отброшены на 100–250 километров. Красная армия освободила Тульскую, Рязанскую и Московскую области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Общие потери советских войск за период контрнаступления составили более 370 тысяч человек, почти 140 тысяч — безвозвратные потери. Немецкая армия, по разным источникам, за весь период битвы потеряла от 1,130 до 1,280 миллиона человек.

ЦИФРА

600 тысяч детей разных возрастов оставались в Москве уже после эвакуации. Для них работали образовательные учреждения.

СПРАВКА

Площадь экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» — 1200 квадратных метров, девять локаций. Она содержит порядка 1700 подлинных артефактов, более 2000 фото и документов. Продолжительность экскурсии составляет полтора-два часа. Дети до 14 лет могут посетить ее бесплатно, также можно воспользоваться картой «Москвенок» и «Пушкинской картой». Для взрослых входной билет в музей стоит 300 рублей, вход на экспозицию — еще 400 рублей.

Сохраняем память о подвиге

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Битва за Москву имела ключевое значение в Великой Отечественной войне. Многие семьи хранят документы, письма родных, которые в 1941 году добровольно ушли на фронт. Наспех обученные, плохо вооруженные, они защитили Москву, сдержали мощную армию захватчиков, ценой своей жизни отстояли город, проявили невероятное мужество, героизм, силу духа. Московское народное ополчение — пример героического подвига во имя Великой Победы. С 2015 года по инициативе депутатов Московской городской думы при поддержке правительства Москвы реализуется патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения». Вместе с ветеранскими и общественными организациями, родственниками ополченцев, школьниками и студентами, молодыми парламентариями нами проделана огромная работа, цель которой — сохранение памяти о подвигах ополченцев.

Сегодня мы можем констатировать, что тема памяти Московского народного ополчения прочно вошла не только в городскую повестку, но и в планы региональных правительств, законодательных собраний, общественных организаций. Мероприятия программы позволили объединить вокруг темы большое количество неравнодушных москвичей, представителей органов власти, членов общественных организаций. За последнее время списки участников нашей программы значительно расширились. В мероприятия активно вовлекаются предприятия, организации, вузы, а также коллеги из соседних регионов нашей страны.

Наш долг — сохранять правду о тех, кто ценой своей жизни подарил нам будущее. Простые москвичи, добровольцы боролись за каждую пядь родной земли, отстаивали свободу и независимость Родины.