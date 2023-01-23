Какие работы по благоустройству района Люблино запланированы на 2023 год

Алексей Бирюков / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Люблине на 2023 год запланированы масштабные работы по благоустройству района. В понедельник, 23 января, «Вечерняя Москва» узнала у главы управы Алексея Бирюкова, какие места преобразятся в самое ближайшее время.

Люблино считается одним из самых развивающихся районов на юго-востоке столицы. Сегодня Люблино — это очень уютное и зеленое место, а также лидер среди районов по программе реновации.

— У нас с каждым годом преображается все больше и больше территорий — преимущественно жилые кварталы. Мы давно отошли от принципа точечного благоустройства. Сейчас тренд на создание больших и функциональных общественных пространств, — отмечает глава управы Алексей Бирюков.

Так, в этом году изменения затронут сразу 27 дворовых территорий. Большинство из них расположены на улицах Верхние Поля, Кубанская, Новороссийская и Краснодонская. Там отремонтируют дорожки, газоны, реконструируют детские площадки под нужды детей разного возраста и обустроят зоны для тихого отдыха местных жителей.

— К каждому такому объекту нужен свой индивидуальный подход. Поэтому мы часто и подробно консультируемся с местными жителями — какому-то двору может не хватать спортивной площадки, какому-то — детской, а какой-то просто нуждается в реконструкции уже имеющихся объектов. Это все учитывается при подготовке проекта, а при необходимости — вносятся изменения, — добавил Алексей Бирюков.

Знаковым объектом благоустройства в этом году стала аллея Кремлевских Курсантов. Она находится в границах ключевых улиц района, поэтому тут без масштабного вмешательства не обойтись. В рамках благоустройства там появится даже специальная площадка для собак, чтобы местные жители могли выгуливать своих домашних питомцев абсолютно безопасно. Там будут установлены специальные тренажеры для дрессировки.

— Затронем в этом году и наш любимый Люблинский сквер. В последний раз частичные работы по благоустройству проводились там шесть лет назад. В этом же году реконструируем фонтан, сказочные фигурки, которые так радуют малышей. Конечно, не обойдемся и без замены полюбившейся фотозоны для молодоженов — в сквере часто проходят свадьбы, поэтому антураж должен быть соответствующим. В общем, все будет красиво и современно, — подчеркивает глава управы.

В этом году продолжается в Люблине и реализация столичной программы 200 храмов. По двум адресам ведется строительство двух храмов, каждый из которых рассчитан 790–800 прихожан. Они появятся на Ставропольской улице и Тихорецком бульваре.

СПРАВКА

Площадь района Люблино составляет 1751 га, а населяет его 179 тысяч человек. Основная магистраль района — Люблинская улица. На его территории протекают реки Голедянка и Нищенка. Одной из главных достопримечательностей Люблина считается парк усадьбы Люблино. Там можно посетить музей, покататься на лодке и заняться спортом.