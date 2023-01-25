Более 20 столичных ВУЗов приглашают на занятия участников проекта «Московское долголетие»

Для москвичей старшего поколения открыты бесплатные занятия в вузах / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

25 января вместе с молодежью День студента отмечают и участники проекта «Московское долголетие». В городе для москвичей старшего поколения открыты бесплатные занятия по 20-ти направлениям в 23 столичных ВУЗах.

Сегодня с проектом «Московское долголетие» сотрудничают такие университеты как Высшая школа экономики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Московский политехнический университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Университет «Синергия», Московский авиационный институт, Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева, Московская художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова и другие.

В новом учебном семестре для участников проекта «Московское долголетие» открыто 230 групп, в которых проходят занятия по истории, философии, ландшафтному дизайну, иностранным языкам, рисованию, информационным технологиям, психологии, а также литературные мастерские и многое другое.

Традиционно в МГУ им М.В. Ломоносова для москвичей старшего поколения проходят лекции на двух факультетах — историческом и философском.

В новом семестре ведущие преподаватели истфака прочитают цикл лекций на тему «Цивилизационный код российской истории». На них участники проекта смогут изучить становление государственности, географические и социально-экономические факторы, предопределившие развитие различных сословий, взаимоотношение власти и общества, внешнеполитические связи и другое.

На философском факультете участникам откроет двери дискуссионный клуб «Философы о вечном и настоящем». В этом учебном полугодии встречи будут посвящены современным концепциям личности, философии кино, нравственному воспитанию и политическим мифам.

Также в феврале откроется курс «Русское искусство сквозь века: творчество художников глазами философов». Лекции будут проводить ведущие специалисты по эстетике, культурологии и истории искусств. На них участники рассмотрят значимые вехи и фигуры русской живописи (от Феофана Грека до московских концептуалистов), а также их роль в культуре.

Возобновились занятия и в РГХПУ им. С.Г. Строганова. Уже стартовал курс лекций из цикла «История зарубежного искусства» на тему «Художник и заказчик: патронаж в искусстве XIV-XVII веков». На занятиях участники узнают, как заказчики влияли на зарождение искусства, какой отпечаток несут в себе известные произведения от людей, которые их заказывали, а также о взаимоотношениях художников и патронов.

Также участники проекта могут записаться на курс практических занятий по живописи, который рассчитан на слушателей с нулевой художественной подготовкой. Москвичи старшего поколения познакомятся с художественными приемами и техниками живописи водными красками (гуашь, акварель).

В Московском политехническом университете открыто 16 программ. Одними из самых популярных стали «Оздоровительная гимнастика», «Все о смартфонах — это удобно, практично», «Психологические тренинги», а также «Тренажер познавательных способностей», где участники делают различные упражнения для развития памяти, внимания и укрепления физиологического и психического здоровья.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева предлагает участникам проекта «Московское долголетие» пройти курс по ландшафтному дизайну. Во время занятий преподаватели познакомят слушателей не только с эстетическими основами оформления земельных участников, но и расскажут об овощеводстве, тепличном хозяйстве, декоративном садоводстве, технологиях устройства газона и других тонкостях выращивания и использования декоративных, древесных и цветочных растений.

В НИУ ВШЭ москвичи старшего поколения могут повысить уровень знаний в области финансовой и правовой грамотности, погрузиться в юридическую составляющую ЖКХ на курсе «Лекторий «ЖКХ от а до я», проанализировать свою жизнь, научиться взаимодействовать с самим собой и другими людьми на занятиях по психологии. Продолжает работу и литературная мастерская, открыты группы по изучению иностранных языков — французского и английского.

В Университете «Синергия» для участников проекта «Московское долголетие» открыты несколько программ дополнительного профессионального образования.

На курсе «Интернет-маркетинг» слушатели проходят обучение по продвижению в различных социальных сетях, копирайтингу и рекламе.

Курс «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» будет интересен тем, кто планирует открыть собственное дело. На занятиях участники знакомятся с основным формами предпринимательства, видами этой деятельности, а также рассматривают способы открытия и ведения бизнеса в условиях российской экономики.

Также в «Синергии» москвичи старшего поколения могут получить образование по одной из самых востребованных современных профессий — графический дизайн.

В университете есть курс «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». После обучения студенты «серебряного» возраста получают свидетельство о профессии.

В рамках программ дополнительного образования идет набор на курсы по финансовой грамотности, суставной гимнастике, восточным танцам, компьютерной грамотности, в школу блогеров.

Также в проекте «Московское долголетие» горожане старшего поколения могут бесплатно пройти профессиональную переподготовку и получить новую профессию. В Серебряном университете открыта программа профессиональной переподготовки по направлению «Экскурсоведение».

Справка

Записаться на занятия в университетах можно, обратившись в территориальный центр социального обслуживания своего района. Контакты смотрите на сайте mos.ru/age в разделе «Как стать участником».