Ветерану присвоили звание почетного гражданина

Фото: Предоставлено пресс-центром Мосгордумы

На первом в этом году заседании Мосгордумы депутаты приняли постановление «О присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» Уткину Борису Павловичу». Борис Павлович — ветеран Великой Отечественной войны, последний живой участник парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.

— С самого первого налета фашистской авиации на нашу столицу Борис Павлович вместе с товарищами по училищу постигал военный опыт: дежурил на крышах зданий и, засекая места пуска шпионами сигнальных ракет, сбрасывал и гасил зажигательные бомбы. Осенью 1941 года два дивизиона курсантов, в одном из которых служил Борис Павлович, были направлены в 16-ю армию и сражались в районе Волоколамска, Петрово-Дальнего, Серебряного Бора, — рассказал заместитель председателя Комитета общественных связей Москвы Артур Берлов.

В этом году 23 февраля Борису Уткину исполнится 100 лет. До сих пор Борис Павлович работает с молодежью, является членом лекторской группы Московского совета ветеранов, проводит «Уроки мужества» в школах и вузах, участвует в других патриотических мероприятиях.

— За 52 года воинской службы генерал-полковник Борис Павлович Уткин отмечен высокими государственными наградами: орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, а также многими медалями, — отметил Артур Берлов.

Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов подчеркнул, что Борис Павлович Уткин «символизирует весь героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны».

— Блестящий военный историк, наш коллега-парламентарий, общественный деятель, человек с абсолютно ясным мировоззрением, яркой харизмой, способный сделать так, что ему будут внимать огромные залы совершенно разных людей, — сказал на заседании Мосгордумы Степан Орлов.

Также депутаты Мосгордумы приняли и другие законопроекты. В частности, утвердили изменения, касающиеся полномочий муниципальных образований при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Изменения эти приводят городское законодательство в соответствие с федеральным.

Поводом для изменения федерального закона отчасти стала формулировка «согласование», которую изменили на «подписание». Теперь муниципальные депутаты будут подписывать акт при приемке работ, что позволит им более тщательно контролировать ход и результаты проведения капитального ремонта в жилых домах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

Среди оснований для присвоения звания «Почетный гражданин города Москвы» — многолетняя эффективная благотворительная и меценатская деятельность, совершение мужественных поступков во благо жителей, а также широкое признание у москвичей за заслуги в различных областях. Предложения о присвоении звания могут быть внесены субъектами права законодательной инициативы в Мосгордуме, а также организациями и гражданами.