Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на объезде возводимых объектов социнфраструктуры / Фото: Предоставленно пресс-службой Департамента строительства города Москвы

Сегодня по программе реновации находится в работе в общей сложности 7 миллионов квадратных метров жилья: возводится более 160 домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров и проектируется более 220 объектов площадью 4,5 миллиона «квадратов». Программа реновации была утверждена в Москве 1 августа 2017 года.

В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион жителей. В начале месяца в новую квартиру по реновации переселился 100-тысячный москвич — жительница столицы Клавдия Плотникова. К концу 2024 года в процесс переселения будут вовлечены около 200 тысяч жителей. С какими итогами программа реновации вошла в новый, 2023 год, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Рафик Равилович, недавно мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с новосельем 100-тысячного москвича и подарил семье переселенцев новый автомобиль «Москвич». Расскажите, как в целом идет процесс переселения по программе реновации?

— Да, в этом году произошло знаковое событие — в новую квартиру в районе Гольяново, на площади Белы Куна, 1, начался переезд стотысячного москвича. Как отметил мэр в ходе осмотра дома, эта новостройка — одна из лучших в районе по качеству и архитектуре.

Сегодня под заселение по программе реновации переданы 218 домов. А по итогам прошлого года удалось предоставить 69 новостроек для переселения 37 тысяч жителей столицы.

Больше всего новостроек по программе реновации в 2022 году начали заселять на юго-западе (12 домов), юго-востоке (11 домов), севере и северо-востоке столицы (по восемь домов). К концу 2024 года будут вовлечены в переселение около 200 тысяч жителей.

— Есть ли еще районы Москвы, где переселение до сих пор не стартовало и начнется только в этом году?

— Да, такие районы есть. Например, в этом месяце уже началось заселение первых новостроек в районах Красносельский и Выхино-Жулебино, достроили первую новостройку в районе Донской, на Малой Тульской улице, которую также скоро передадим жителям. В этом году введем в эксплуатацию первые дома в Останкинском районе, на улице Годовикова, в Нагатине-Садовниках, на Каширском шоссе, три новостройки в Новогирееве, на Свободном проспекте и на улице Утренней, здания в районе Соколиная Гора, на проспекте Буденного, и в Покровском-Стрешневе, на Волоколамском шоссе. После того как будут готовы необходимые документы для передачи домов, в эти дома также начнут переезжать первые жители.

— Насколько известно, город помогает гражданам в процессе переселения. Какие именно услуги доступны сейчас переезжающим москвичам?

— Столица оказывает всестороннюю поддержку. Сюда входят и консультации органов исполнительной власти, Московского фонда реновации, префектур, управляющих компаний и генерального подрядчика. Жители могут получить их в центрах информирования по переселению, которые обычно располагаются на первых этажах домов, построенных по программе реновации.

Представители центров организуют осмотр новой квартиры, помогут подготовить документы и при необходимости помогут при переезде. Тем, кому нужна помощь с переездом, город бесплатно предоставляет бригаду грузчиков и транспорт — нужно только оформить онлайн-заявку на портале mos.ru.

— Сколько стартовых площадок для строительства новых домов уже подобрано в столице?

— Для реализации программы подобрано 565 стартовых площадок, на которых планируется построить 9,2 миллиона квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех административных округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу. Причем в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин включил в этот перечень 35 новых площадок в 26 районах на территории 10 округов столицы.

Общая площадь новых участков позволит построить еще более 700 тысяч квадратных метров современного и комфортного жилья для участников программы реновации. Работа по поиску новых площадок будет продолжена. Также активно ведется работа по вовлечению в программу реновации и инвестиционных участков.

— Параллельно с возведением новых домов продолжается демонтаж ветхого жилья. Эта процедура многим представляется едва ли не более сложной, чем само строительство…

— Важно, что при демонтаже абсолютно всех старых зданий применяется технология умного сноса.

Сегодня можно с уверенностью заявить, что умный снос стал лицом реновации и показателем бережного отношения к комфорту москвичей. Данная технология не новая, строители, участвовавшие в сносе пятиэтажек первой волны, имеют такой опыт. Однако широко применяться технология начала только в программе реновации.

Сейчас весь мир нацелен на умное потребление, и строительная сфера не является исключением. Основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Все это позволит не только сохранить природу, но и сэкономить немалые средства.

Одним из приоритетов умного сноса является также максимальное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Фото: По данным Департамента строительства города Москва

— По программе реновации в этом году также начнется строительство социальных объектов. О каких конкретно объектах идет речь и где они будут расположены?

— Программа реновации — это не только возможность переехать в новое комфортное жилье, но и формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы. Комплексное развитие городских территорий невозможно без строительства школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов.

В рамках программы реновации будет построено более 400 объектов социального назначения — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Более 20 таких объектов мы уже включили в Адресную инвестиционную программу, и в ближайшее время планируем приступить к их проектированию и строительству.

Например, начнется строительство детской поликлиники на 320 посещений в районе Крюково Зеленограда, на Панфиловском проспекте. В районе Царицыно приступим к работам по подстанции скорой медицинской помощи на шесть машино-мест.

Новую стоматологическую поликлинику построим в Перове, на улице Новогиреевской.

— Еще одно нововведение 2022 года — принятие решения о строительстве жилья по программе реновации в рамках комплексного развития территорий. В конце года мэр столицы утвердил три проекта реорганизации территорий в разных районах, здесь планируется построить около 735 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Часть квартир получат участники реновации. Расскажите подробнее, какая работа ведется в этом направлении?

— В 2022 году нашим департаментом совместно с коллегами из смежных департаментов и другими заинтересованными органами исполнительной власти рассмотрено 170 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Из них для вовлечения в программу реновации и решения иных городских задач предусмотрено 46 проектов.

По семи проектам КРТ уже приняты решения — их реализацией займется город, Фонд реновации. Например, уже завершается освобождение территории КРТ на Одесской улице в районе Зюзино. В первом квартале планируем объявить конкурс на определение управляющей компании, которая займется проектированием и строительством. Для переселения москвичей здесь предусмотрено 140 тысяч квадратных метров жилья.

В бывшей промышленной зоне «Грайвороново» районов Текстильщики и Рязанский также предусмотрено строительство домов по программе реновации, а передать жилые дома под переселение запланировано в 2026 году.

На реорганизуемой территории промзоны «Кирпичные улицы» в Восточном округе Москвы также будут созданы все условия для комфортного проживания горожан. Площадь жилой застройки составит 93 тысячи квадратных метров.

Утвердили проект комплексного развития промзоны в районе Хорошево-Мневники, на проспекте Маршала Жукова. Здесь появится жилой квартал площадью 54,3 тысячи квадратных метров с участковым пунктом полиции.

Большие изменения ждут и промзону «Северянин» в Северо-Восточном округе Москвы. Еще один участок, который получит развитие, — это КРТ «Кирпичные улицы», который находится в районе Соколиная Гора, недалеко от Измайловского парка.

И еще одна территория, где будет построено жилье по программе реновации, располагается в районе Москворечье-Сабурово, на улице Москворечье.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С начала программы полностью демонтированы 143 ветхих жилых дома. Больше всего таких зданий снесли на западе столицы — 23. В прошлом году по программе снесли 53 дома. Причем в 18 районах столицы были демонтированы первые 37 домов по программе реновации. Рекордное их количество располагалось в районе Косино-Ухтомский — шесть домов. На четыре старых дома стало меньше в районе Крюково Зеленограда и в Митине, три старых здания демонтировали в районах Кузьминки и Бирюлево Восточное.

По два дома снесли в районах Ивановское, Тимирязевский, Бутырский и Северное Тушино. По одному дому демонтировали в районах Пресненский, Войковский, Западное Дегунино, Лосиноостровский, Ростокино, Ярославский, Перово, Чертаново Южное и Щукино.

СПРАВКА

В прошлом году было принято и обработано более 54 тысяч обращений от жителей столицы по вопросам реализации программы реновации. Наибольшее количество вопросов поступило в адрес специалистов Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации — они ответили почти на 30 тысяч обращений, причем основное количество обращений пришлось на горячую линию.

Среди самых популярных тем — этапы и сроки переселения, а также подбор и освоение стартовых площадок. Граждан также интересовали вопросы улучшения жилищных условий и докупки квадратных метров для участников программы и парковочных мест в новостройках.

ТОП-5

Лучшие дома 2023 года

■ В районе Донской, на Малой Тульской улице, завершено строительство многоэтажного одноподъездного дома с подземным паркингом и единой входной группой для всех жильцов. При внешней отделке здания использованы система вентилируемого фасада и металлические панели цвета шампань с нанесением индивидуального рисунка.

Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы

■ В Пересветовом переулке Даниловского района завершено возведение новостройки. Дом отделан искусственным камнем. Для фасада выбрали светло-серый и брезентовый цвета. Это подчеркнет сдержанный стиль строения. Чтобы не нарушить единообразие фасада, установлены корзины для кондиционеров.

Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы

■ В районе Бабушкинский, на улице Осташковской, ввели два жилых корпуса — трехсекционные, переменной этажности. Всего здесь предусмотрено 540 квартир с улучшенной отделкой, шесть из них оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы

■ В Южном Медведкове готовится к вводу двухсекционный дом с подземной автостоянкой на улице Молодцова. В здании установили лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы

■ Дом на Севастопольском проспекте — это жилой комплекс из пяти секций с фасадами, отделанными светлой керамогранитной плиткой в бежево-коричневых тонах с горизонтальным делением фасада на ярусы разной глубины. Под внутренним дворовым пространством будет располагаться подземная автостоянка.