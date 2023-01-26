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Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей

Екатерина Дмитриева
Город
Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на объезде возводимых объектов социнфраструктуры / Фото: Предоставленно пресс-службой Департамента строительства города Москвы

Сегодня по программе реновации находится в работе в общей сложности 7 миллионов квадратных метров жилья: возводится более 160 домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров и проектируется более 220 объектов площадью 4,5 миллиона «квадратов». Программа реновации была утверждена в Москве 1 августа 2017 года.

В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион жителей. В начале месяца в новую квартиру по реновации переселился 100-тысячный москвич — жительница столицы Клавдия Плотникова. К концу 2024 года в процесс переселения будут вовлечены около 200 тысяч жителей. С какими итогами программа реновации вошла в новый, 2023 год, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Рафик Равилович, недавно мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с новосельем 100-тысячного москвича и подарил семье переселенцев новый автомобиль «Москвич». Расскажите, как в целом идет процесс переселения по программе реновации?

— Да, в этом году произошло знаковое событие — в новую квартиру в районе Гольяново, на площади Белы Куна, 1, начался переезд стотысячного москвича. Как отметил мэр в ходе осмотра дома, эта новостройка — одна из лучших в районе по качеству и архитектуре.

Сегодня под заселение по программе реновации переданы 218 домов. А по итогам прошлого года удалось предоставить 69 новостроек для переселения 37 тысяч жителей столицы.

Больше всего новостроек по программе реновации в 2022 году начали заселять на юго-западе (12 домов), юго-востоке (11 домов), севере и северо-востоке столицы (по восемь домов). К концу 2024 года будут вовлечены в переселение около 200 тысяч жителей.

— Есть ли еще районы Москвы, где переселение до сих пор не стартовало и начнется только в этом году?

— Да, такие районы есть. Например, в этом месяце уже началось заселение первых новостроек в районах Красносельский и Выхино-Жулебино, достроили первую новостройку в районе Донской, на Малой Тульской улице, которую также скоро передадим жителям. В этом году введем в эксплуатацию первые дома в Останкинском районе, на улице Годовикова, в Нагатине-Садовниках, на Каширском шоссе, три новостройки в Новогирееве, на Свободном проспекте и на улице Утренней, здания в районе Соколиная Гора, на проспекте Буденного, и в Покровском-Стрешневе, на Волоколамском шоссе. После того как будут готовы необходимые документы для передачи домов, в эти дома также начнут переезжать первые жители.

— Насколько известно, город помогает гражданам в процессе переселения. Какие именно услуги доступны сейчас переезжающим москвичам?

— Столица оказывает всестороннюю поддержку. Сюда входят и консультации органов исполнительной власти, Московского фонда реновации, префектур, управляющих компаний и генерального подрядчика. Жители могут получить их в центрах информирования по переселению, которые обычно располагаются на первых этажах домов, построенных по программе реновации.

Представители центров организуют осмотр новой квартиры, помогут подготовить документы и при необходимости помогут при переезде. Тем, кому нужна помощь с переездом, город бесплатно предоставляет бригаду грузчиков и транспорт — нужно только оформить онлайн-заявку на портале mos.ru.

— Сколько стартовых площадок для строительства новых домов уже подобрано в столице?

— Для реализации программы подобрано 565 стартовых площадок, на которых планируется построить 9,2 миллиона квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех административных округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу. Причем в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин включил в этот перечень 35 новых площадок в 26 районах на территории 10 округов столицы.

Общая площадь новых участков позволит построить еще более 700 тысяч квадратных метров современного и комфортного жилья для участников программы реновации. Работа по поиску новых площадок будет продолжена. Также активно ведется работа по вовлечению в программу реновации и инвестиционных участков.

— Параллельно с возведением новых домов продолжается демонтаж ветхого жилья. Эта процедура многим представляется едва ли не более сложной, чем само строительство…

— Важно, что при демонтаже абсолютно всех старых зданий применяется технология умного сноса.

Сегодня можно с уверенностью заявить, что умный снос стал лицом реновации и показателем бережного отношения к комфорту москвичей. Данная технология не новая, строители, участвовавшие в сносе пятиэтажек первой волны, имеют такой опыт. Однако широко применяться технология начала только в программе реновации.

Сейчас весь мир нацелен на умное потребление, и строительная сфера не является исключением. Основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Все это позволит не только сохранить природу, но и сэкономить немалые средства.

Одним из приоритетов умного сноса является также максимальное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей Фото: По данным Департамента строительства города Москва

— По программе реновации в этом году также начнется строительство социальных объектов. О каких конкретно объектах идет речь и где они будут расположены?

— Программа реновации — это не только возможность переехать в новое комфортное жилье, но и формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы. Комплексное развитие городских территорий невозможно без строительства школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов.

В рамках программы реновации будет построено более 400 объектов социального назначения — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Более 20 таких объектов мы уже включили в Адресную инвестиционную программу, и в ближайшее время планируем приступить к их проектированию и строительству.

Например, начнется строительство детской поликлиники на 320 посещений в районе Крюково Зеленограда, на Панфиловском проспекте. В районе Царицыно приступим к работам по подстанции скорой медицинской помощи на шесть машино-мест.

Новую стоматологическую поликлинику построим в Перове, на улице Новогиреевской.

— Еще одно нововведение 2022 года — принятие решения о строительстве жилья по программе реновации в рамках комплексного развития территорий. В конце года мэр столицы утвердил три проекта реорганизации территорий в разных районах, здесь планируется построить около 735 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Часть квартир получат участники реновации. Расскажите подробнее, какая работа ведется в этом направлении?

— В 2022 году нашим департаментом совместно с коллегами из смежных департаментов и другими заинтересованными органами исполнительной власти рассмотрено 170 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Из них для вовлечения в программу реновации и решения иных городских задач предусмотрено 46 проектов.

По семи проектам КРТ уже приняты решения — их реализацией займется город, Фонд реновации. Например, уже завершается освобождение территории КРТ на Одесской улице в районе Зюзино. В первом квартале планируем объявить конкурс на определение управляющей компании, которая займется проектированием и строительством. Для переселения москвичей здесь предусмотрено 140 тысяч квадратных метров жилья.

В бывшей промышленной зоне «Грайвороново» районов Текстильщики и Рязанский также предусмотрено строительство домов по программе реновации, а передать жилые дома под переселение запланировано в 2026 году.

На реорганизуемой территории промзоны «Кирпичные улицы» в Восточном округе Москвы также будут созданы все условия для комфортного проживания горожан. Площадь жилой застройки составит 93 тысячи квадратных метров.

Утвердили проект комплексного развития промзоны в районе Хорошево-Мневники, на проспекте Маршала Жукова. Здесь появится жилой квартал площадью 54,3 тысячи квадратных метров с участковым пунктом полиции.

Большие изменения ждут и промзону «Северянин» в Северо-Восточном округе Москвы. Еще один участок, который получит развитие, — это КРТ «Кирпичные улицы», который находится в районе Соколиная Гора, недалеко от Измайловского парка.

И еще одна территория, где будет построено жилье по программе реновации, располагается в районе Москворечье-Сабурово, на улице Москворечье.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С начала программы полностью демонтированы 143 ветхих жилых дома. Больше всего таких зданий снесли на западе столицы — 23. В прошлом году по программе снесли 53 дома. Причем в 18 районах столицы были демонтированы первые 37 домов по программе реновации. Рекордное их количество располагалось в районе Косино-Ухтомский — шесть домов. На четыре старых дома стало меньше в районе Крюково Зеленограда и в Митине, три старых здания демонтировали в районах Кузьминки и Бирюлево Восточное.

По два дома снесли в районах Ивановское, Тимирязевский, Бутырский и Северное Тушино. По одному дому демонтировали в районах Пресненский, Войковский, Западное Дегунино, Лосиноостровский, Ростокино, Ярославский, Перово, Чертаново Южное и Щукино.

СПРАВКА

В прошлом году было принято и обработано более 54 тысяч обращений от жителей столицы по вопросам реализации программы реновации. Наибольшее количество вопросов поступило в адрес специалистов Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации — они ответили почти на 30 тысяч обращений, причем основное количество обращений пришлось на горячую линию.

Среди самых популярных тем — этапы и сроки переселения, а также подбор и освоение стартовых площадок. Граждан также интересовали вопросы улучшения жилищных условий и докупки квадратных метров для участников программы и парковочных мест в новостройках.

ТОП-5

Лучшие дома 2023 года

■ В районе Донской, на Малой Тульской улице, завершено строительство многоэтажного одноподъездного дома с подземным паркингом и единой входной группой для всех жильцов. При внешней отделке здания использованы система вентилируемого фасада и металлические панели цвета шампань с нанесением индивидуального рисунка.

Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы

■ В Пересветовом переулке Даниловского района завершено возведение новостройки. Дом отделан искусственным камнем. Для фасада выбрали светло-серый и брезентовый цвета. Это подчеркнет сдержанный стиль строения. Чтобы не нарушить единообразие фасада, установлены корзины для кондиционеров.

Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы

■ В районе Бабушкинский, на улице Осташковской, ввели два жилых корпуса — трехсекционные, переменной этажности. Всего здесь предусмотрено 540 квартир с улучшенной отделкой, шесть из них оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы

■ В Южном Медведкове готовится к вводу двухсекционный дом с подземной автостоянкой на улице Молодцова. В здании установили лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы

■ Дом на Севастопольском проспекте — это жилой комплекс из пяти секций с фасадами, отделанными светлой керамогранитной плиткой в бежево-коричневых тонах с горизонтальным делением фасада на ярусы разной глубины. Под внутренним дворовым пространством будет располагаться подземная автостоянка.

Комфортное жилье. Программа реновации меняет облик мегаполиса и улучшает быт москвичей Фото: Предоставлено Департаментом строительства города Москвы
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