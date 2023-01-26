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Квартиры готовы к заселению

Светлана Тимофеева
Город
Квартиры готовы к заселению
Фото: По данным Департамента строительства города Москва

За прошлый год в столице расселили 210 жилых домов по программе реновации во всех административных округах. В новые квартиры переехали около 38 тысячи жителей.

Среди лидеров — Юго-Восточный административный округ, где новоселье справили 4,2 тысячи семей, на втором месте — Северный округ столицы, здесь ключи от новых квартир получили 1,8 тысячи семей.

Всего в столице сейчас переселились или переселяются более 106,7 тысячи человек. В январе мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с новосельем 100-тысячного москвича, переезжающего в новый дом по программе реновации. Это Клавдия Плотникова, а также ее муж Анатолий Муратов, дочь Ольга, сын Даниил и внучки Ксения и Наталья, которые получили новую квартиру в районе Гольяново на площади Белы Куна, 1. Как отметил столичный градоначальник, новостройка — одна из лучших в районе по качеству и архитектуре. Глава города поздравил Клавдию Плотникову с прошедшим днем рождения и с переселением ее семьи в новое жилье, а также вручил ключи от автомобиля «Москвич».

В доме 294 квартиры с улучшенной отделкой, есть подземная парковка. Создана безбарьерная среда для маломобильных жильцов. На первых этажах — помещения под магазины, кафе, спортклубы, кружки и секции для детей. Клавдия Плотникова заметила, что ей все понравилось в новой квартире: и сделанный ремонт, и открывающийся вид из окна.

Кстати, всем участникам программы реновации предоставляются квартиры с чистовой улучшенной отделкой. Ремонт в новом жилье делать не нужно. Дома оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи.

ВАЖНО

Свыше 26 тысяч семей, переезжающих в новые столичные квартиры в рамках программы реновации, воспользовались услугами грузчиков. Помощь переезжающим горожанам предоставляется в соответствии с гарантиями, предусмотренными программой реновации. Грузчики помогают москвичам перевезти на новое место жительства тяжелую мебель и технику, вместе с тем рабочие не станут брать на себя ответственность за доставку ценных предметов, домашних питомцев и документов.

Строительство Благоустройство Реновация
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