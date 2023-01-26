Москвичи охотно докупают дополнительную площадь

Ринат Исаев с супругой Румией, дочерьми Миланой и Сафией (на руках) на фоне нового дома, построенного в Южном Бутове на улице Краснолиманской, 29 / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Согласно результатам исследования факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, улучшить свои жилищные условия и расширить жилую площадь хотят 47 процентов москвичей, являющихся собственниками жилья. Каждый восьмой из них, а это 13 процентов, намерены сделать это с помощью столичной программы реновации.

Программа реновации жилья позволяет улучшить жилищные условия не только за счет гарантированного расширения площади квартиры, но и благодаря возможности докупить дополнительную комнату или даже квартиру.

Участники программы реновации имеют возможность приобрести за доплату квартиру большей площади и с большим числом комнат по сравнению с бесплатно предоставляемым жильем, либо еще одну или несколько квартир. Согласно гарантиям программы, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, для участников реновации действует скидка 10 процентов. Они могут оплатить покупку наличными или заемными средствами: кредитом, материнским капиталом, жилищными субсидиями или государственным жилищным сертификатом.

— Возможность улучшения жилищных условий пользуется у участников программы активным спросом. Многие жители пятиэтажек интересуются докупкой еще до того момента, как начался переезд. Практически все площади, которые выделяются на докупку в домах по реновации, приобретаются москвичами. На сегодня участники программы реновации заключили более 1,7 тысячи договоров на приобретение дополнительных площадей и квартир, — отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Помимо этого, каждый участник программы может приобрести машино-место со скидкой в 40 процентов от рыночной стоимости. Купить можно не более двух парковочных мест и только после оформления права собственности на новую квартиру.

Тема докупки является одной из самых популярных среди обращений в Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации.

— Мы разъясняем, что сделать докупку в момент переселения можно только в новостройках, расположенных в районе проживания, а в течение двух лет после переселения можно купить отдельную квартиру в любом районе столицы, — рассказывает председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты города Москвы Валерий Теличенко. — В обоих случаях площадь приобретаемого жилья не может превышать 100 квадратных метров.

По словам Валерия Теличенко, к ним обращаются очередники с вопросом, могут ли они докупить квадратные метры по реновации? Они не могут этого сделать, в соответствии с Законом № 29 города Москвы «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» они считаются малоимущими.

Каждый месяц в Общественном штабе представители Фонда реновации, который также отвечает за процедуру докупки, ведут прием граждан. Жители могут записаться на прием и задать все интересующие их вопросы специалистам фонда напрямую, пояснил Валерий Теличенко.