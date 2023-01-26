Поездки по городу станут еще комфортнее

Москвичка Лидия Васильева на станции «Каховская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В этом году улучшится транспортная ситуация сразу нескольких районов столицы, что, безусловно, ощутят и жители новостроек по программе реновации. В Москве появится новая городская магистраль — Московский скоростной диаметр (МСД).

Уже сейчас благодаря открытым участкам диаметра нагрузка на северо-восточные участки МКАД снизилась на 13 процентов. После завершения в 2023 году строительства южного участка МСД в два раза сократится перепробег транспорта по направлению с юга на северо-запад и в 1,5 раза — по направлению с северо-запада на восток. До 30 процентов разгрузятся участки Садового кольца, МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК). Кроме того, в 2023 году откроют связку МСД с федеральной трассой М12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

— Формирование системы хордовых магистралей остается главным дорожным проектом последних лет. В первую очередь потому, что запуск системы городских скоростных магистралей даст огромный эффект — изменит модель транспортного поведения миллионов москвичей и людей, проезжающих транзитом через столичный транспортный узел, — поясняет глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Одновременно с МСД завершится строительство Южной рокады. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, готовность рокады составляет 70 процентов. На трассе протяженностью 40 километров прямого хода появится 21 транспортное сооружение — эстакады, тоннели, путепроводы и 18 безопасных наземных и подземных пешеходных переходов. Рокада соединит крупные автомагистрали города — МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский, Пролетарский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу, Варшавское и Каширское шоссе, Люблинскую улицу. После завершения дорожно-строительных работ на всех участках новые московские хорды и рокады естественным образом сформируют четвертое транспортное кольцо.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, для миллионов автомобилистов это будет означать новую транспортную реальность — максимально быстрый и комфортный проезд в районы средней части города, минуя МКАД, ТТК и центральные улицы.

Еще один масштабный транспортный проект, который запустят в этом году — Большая Кольцевая линия метро (БКЛ). В конце прошлого года на последнем участке БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская» состоялся технический пуск движения — здесь проехал тестовый электропоезд без пассажиров. Строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро от «Каширской» до «Нижегородской» началось в 2018 году. Его длина составляет 10,7 километра. Участок включает четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 метров.

Новые станции улучшат транспортное обслуживание горожан, которые живут или работают в районах Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нижегородский и Лефортово. Их население — около 800 тысяч человек, из которых 285 тысяч проживают в пешей доступности. Экономия времени на поездках по городу составит до 45 минут. А в район Нагатинский Затон метро придет впервые.

Кстати, в Нагатинском Затоне в этом году построят два корпуса жилого дома по реновации. Они будут расположены на улице Судостроительной, их возводят на месте снесенной пятиэтажки. Новый дом расположится в трех минутах ходьбы от станции «Коломенская». Будущие жильцы смогут пользоваться новыми станциями БКЛ «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Ранее здесь, на улице Речников, ввели две новостройки. В дом № 18/20 в мае прошлого года переехали новоселы. Дом № 22 готовится принять жильцов.

КСТАТИ

БКЛ станет самой крупной в мире кольцевой линией метро, на ней расположилась 31 станция, а ее протяженность составляет 70 километров. Она улучшит транспортное обслуживание 34 районов города с населением более 3 миллионов человек, из которых 1,2 миллиона проживают в пешей доступности от новых станций. За счет появления альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры московского метро. На многих маршрутах экономия времени составит до 45 минут в день.