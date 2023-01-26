Спорт — районам. Лыжные склоны и бассейны ждут гостей

Уникальный международный Центр самбо и Центр бокса в олимпийском комплексе «Лужники» не имеют аналогов не только в России, но и в мире / Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В прошлом году на карте столицы появились девять новых объектов спорта. Среди них, например, уникальный реконструированный футбольный стадион со стрелковой галереей «Москвич», Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники», а также горнолыжный кластер на Воробьевых горах.

— Москва получила первоклассные горнолыжные склоны. Построены два трамплина, третий еще достраивается. И я думаю, что в ближайшее время можно будет проводить здесь соревнования. Есть и для детей специальная трасса, и для сноубордистов, и для лыжников, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия горнолыжного комплекса.

В Москве строят не только крупные спортивные сооружения для профессионалов, но и районные спортивные центры, в которых могут тренироваться все желающие. Например, у жителей района Чертаново появился свой физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

— Его название, «Волна», было выбрано голосованием на портале «Активный гражданин». Светло-голубой и белый цвета фасада придают зданию объем и легкость, архитектурную «фишку» объекта уже оценили жители района, — отметил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Еще один спортивный комплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики, где смогут тренироваться учащиеся Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1, появился на востоке столицы в районе Восточное Измайлово, на Измайловском бульваре.

BMX-велодром построили на улице Ангарской в Дмитровском районе. В одну смену продолжительностью 2 часа здесь смогут заниматься 16 спортсменов. А за счет компактного зала индивидуальные занятия можно будет проводить круглый год.

Футбольное поле с инфраструктурой построили в районе Ясенево на улице Ясногорской, а в 9-м микрорайоне Зеленограда завершено строительство спортивного комплекса возле площади Колумба.

Возможность заниматься спортом скоро появится и у жителей районов Гольяново на севере Москвы и Крюково в Зеленограде. В этом году здесь планируют приступить к строительству новых зданий ФОК. В районе Москворечье-Сабурово на улице Москворечье также начнутся работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Здесь разместятся бассейн с трибунами на 300 мест, универсальные игровые залы с трибунами на 800 мест, два зала для общефизической подготовки, легкоатлетический манеж с дорожками для бега, секторами для прыжков и метания, зоной силовых упражнений. Новый комплекс повысит инвестиционную привлекательность района, улучшит качество жизни жителей, приобщит горожан к занятиям спортом. Еще один плюс — новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на месте непригодного к эксплуатации здания, которое сейчас демонтируют.

ФАКТЫ

■ Воробьевы горы — уникальный природный комплекс для занятий зимними видами спорта в Москве.

■ Первые трассы для катания на лыжах и санках здесь появились еще в 1900 году.

■ В 1926-м недалеко от Воробьевых гор в деревне Гладышево состоялись первые в стране официальные соревнования по прыжкам на лыжах.

■ В 1935 году в Москве на Воробьевых горах прошел первый чемпионат СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и второй чемпионат СССР по горнолыжному спорту.