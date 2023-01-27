Реабилитация на дому: как мобильные бригады помогают москвичам с инвалидностью

Юлия Малюкова с дочкой Марьяной / Фото: Предоставлено службой реабилитации Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

В 2022 году москвичам с инвалидностью удалось оказать на 20 процентов больше реабилитационных услуг. Это стало возможным, в том числе, благодаря расширению мобильной службы реабилитации. Она помогает людям, которым по тем или иным причинам тяжело добраться до реабилитационного центра самостоятельно, получить все необходимые услуги дома или рядом с домом в ближайшем центре соцобслуживания. Москвичи, которые пользуются услугами мобильных бригад, рассказали, как им помогают специалисты.

Для тех горожан с особенностями здоровья, у кого дорога до реабилитационного центра или центра социального обслуживания вызывает трудности, получение услуг на дому — это возможность улучшить свое состояние, не пропускать процедуры и добиться прогресса в реабилитации. Юлия Малюкова — мама маленькой Марьяны. Сейчас девочке шесть лет, и она активная, любознательная и жизнерадостная. Марьяна — приемная дочь женщины, при рождении ребенок одиннадцать дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

У девочки ДЦП. Юлия очень любит свою дочь и не жалеет сил и времени на реабилитацию.

— Марьяша у меня приемный ребенок. Взяла ее, когда ей был год и три месяца. Вот с полутора лет мы занимаемся реабилитацией, — рассказывает Юлия.

Именно стремление к улучшению качества жизни своего ребенка привело маму с дочкой к специалистам мобильной службы реабилитации Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой.

— На сегодняшний момент Марьяшка не ходит самостоятельно, но девочка хорошо сидит и отлично ползает. Какие произошли перемены? Появилась более уверенная опора на ноги, появился шаговый ритм — то, чего не было в прошлом году, — отмечает Ирина Белозерова, врач-педиатр, заместитель заведующего мобильной службой реабилитации сектора детской реабилитации Центра имени Л.И. Швецовой.

Фото: Предоставлено службой реабилитации Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

Мобильная служба реабилитации детей существует в учреждении уже семь лет. К взрослым москвичам специалисты выезжают на дом, а с детьми работают в отделениях реабилитации центров соцобслуживания. В результате оказываются охвачены все округа Москвы. Территориальные центры социального обслуживания предоставляют помещения, где и ведется прием малышей. По словам Ирины Белозеровой, такой формат очень удобен:

— Ребенку не надо ложиться на стационарную реабилитацию, не происходит отрыва от привычной повседневной деятельности, дети не пропускают кружки, садик и школу. Вместе со специалистами социальной защиты выбираются площадки, наиболее удобные и доступные для большинства маленьких пациентов конкретного района.

Приезжая на площадку, сотрудники буквально за один день превращают помещения в полноценный филиал реабилитационного центра: все оборудование привозится с собой. Родители детей довольны, ведь удобно получить практически всю необходимую реабилитационную помощь в одном месте и не тратить время на дорогу.

— Мы живем в этом районе. В прошлом году впервые попали сюда на реабилитацию — нам понравилось. Во-первых, рядом, во-вторых, специалисты очень хорошие, компетентные. От реабилитации есть заметный эффект. К тому же с коляской очень неудобно ездить все время в общественном транспорте, а сюда мы пешком ходим. Для нас это просто спасение — пришел и в одном месте все получил! — говорит мама Марьяши Юлия Малюкова.

Большой процент работы Мобильной службы реабилитации приходится на малышей с детским церебральным параличом. Это заболевание сопровождается двигательными нарушениями, мышечного тонуса, равновесия, координации, поведения, зрения и речи. Именно поэтому крайне важна комплексная работа с ребенком и высокая квалификация врачей и специалистов мобильной бригады, в которую входят: педиатр, невролог, логопед, дефектолог, специалисты по физиопроцедурам и массажу, инструктор ЛФК. А еще важно уметь найти подход к ребенку и стать его другом.

Фото: Предоставлено службой реабилитации Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

Более двух лет специалисты мобильной бригады Центра реабилитации инвалидов «Царицыно» помогают подопечным вернуть веру в себя и в свои возможности, улучшить физическое состояние.

Виктору Заводову 60 лет, у мужчины последствия перенесенного инсульта. Он долгое время не мог пересесть в кресло-коляску.

Команда мобильной бригады не впервые столкнулась с такой ситуацией. Основной задачей стало максимально восстановить потерянные возможности. После первичной консультации врача-терапевта и специалиста по лечебной физкультуре совместно с Виктором сформировали цели реабилитации. Кроме того, психолог, логопед, эрготерапевт, массажист, инструктор по лечебной физкультуре и физиотерапии наметили задачи для осуществления помощи и приступили к работе.

— Поначалу было сложно, появилась апатия, не хотелось ничего делать. После курса реабилитации стало значительно лучше — как физически, так и психологически. Просто бесценно, что есть такие отзывчивые люди, как сотрудники мобильной бригады Центра «Царицыно», которые всегда готовы прийти на помощь, — делится Виктор.

— Благодаря комплексному подходу всех специалистов, наш подопечный преобразился внешне и внутренне. Стал самостоятельно пересаживаться в кресло-коляску, перемещаться в ней, улучшилась речь и возможность общаться с близкими, появилась вера в себя. Виктор вместе с котом Федором радовались появлению каждого из нас, и такой положительный настрой на выздоровление помогал нам в работе. Мобильная реабилитация — это не только квалифицированные специалисты, необходимое реабилитационное оборудование, но и благоприятная психологическая обстановка. Наблюдая за нашими подопечными и их успехами, мы с уверенностью можем сказать, что каждая маленькая победа заставляет двигаться вперед, — рассказывает заведующий отделением мобильной реабилитации Центра «Царицыно» Евстратов Василий Дмитриевич.

В прошлом году сотрудники мобильных бригад Научно-практического реабилитационного центра посетили более 1,2 тысячи москвичей. Врачи, специалисты по лечебной физкультуре и комплексной реабилитации, психологи, логопеды, физиотерапевты и массажисты оказывают услуги.

— Силами мобильной бригады мы проводим практически все процедуры, которые можно получить в стационарной форме, за исключением занятий в бассейне. Важно, чтобы любой человек мог получить квалифицированную помощь на пути восстановления и поддержки своего здоровья, — рассказывает заведующая отделением мобильной реабилитации Научно-практического реабилитационного центра, врач-невролог Оксана Шовикова.

Москвичка Татьяна Сидорова проходила реабилитацию на дому с августа по ноябрь вместе с многопрофильной командой специалистов. В конце декабря в центр пришло ее письмо с благодарностями. Сотрудники были тронуты пожеланиями москвички и рады тому, что смогли оправдать возложенное на них доверие, оказать ту помощь и поддержку, в которых нуждалась Татьяна.

— Когда мне предложили пройти реабилитацию на дому, я даже не знала, что так можно. Была приятно удивлена тому, что в нашем городе существует такое, — пишет Татьяна. — Заботливая и внимательная команда специалистов, особенную благодарность хочу выразить массажисту за отличное качество его работы, чуткость и, главное, искреннее желание помочь человеку почувствовать себя лучше.

На заметку

Мобильные бригады оказывают комплексную реабилитацию взрослым и маленьким москвичам с инвалидностью. Услуги реабилитации на дому предоставляют 5 профильных центров соцзащиты: Московский городской центр реабилитации, Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, Центр реабилитации инвалидов «Царицыно», Научно-практический реабилитационный центр и Троицкий реабилитационно-образовательный центр «Солнышко», а также территориальные центры социального обслуживания «Орехово», «Царицынский», «Фили-Давыдково», «Зеленоградский», «Марьино», «Южнопортовый», «Коломенское», «Чертаново» и Центр социального обслуживания «Московский».

Чтобы получить услуги комплексной реабилитации силами мобильных бригад, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.