Столичная служба занятости провела мероприятия для студентов, выпускников и начинающих специалистов

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Ко Дню российского студенчества служба занятости провела карьерные мероприятия для учащихся и начинающих специалистов. Всего их посетили около 400 человек. Они узнали о трендах современного рынка труда, научились презентовать себя работодателю и даже прошли собеседования с рекрутерами компаний.

— Студенты и выпускники столичных колледжей и вузов очень перспективны, за ними будущее. Но зачастую учащиеся и начинающие специалисты ищут себя, не знают, как определить свои сильные стороны и где их проявить. А задача службы занятости — помочь им сделать первый шаг в профессию, объяснить, как устроен рынок труда. Именно для этого ко Дню российского студенчества мы провели два масштабных мероприятия: «Управляй своей карьерой» и «Профи будущего». Их посетили около 400 человек. Молодые специалисты смогли не только познакомиться с работодателями, но и понять, какие есть варианты развития карьеры, как можно оценить свои навыки и компетенции, где их в дальнейшем применять. На нашей площадке выступили топовые спикеры, которые рассказали о своем личностном и карьерном развитии, о том, с какими подводными камнями можно столкнуться, как их избежать. Желаю всем молодым специалистам успехов в профессиональной самореализации, — отметил директор столичной службы занятости Андрей Тарасов.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

25 января более 150 учащихся 1-2 курсов столичных колледжей приняли участие в Дне студента «Управляй своей карьерой». Такое мероприятие впервые состоялось на площадке службы занятости. Эксперты специализированного центра «Моя карьера» провели для ребят тренинги и деловые игры, направленные на развитие гибких навыков, которые будут полезны в учебе и построении будущей карьеры. Студенты узнали, как создавать и продвигать собственный проект, достигать профессиональной цели, правильно позиционировать себя на рынке труда и выстраивать отношения с другими людьми.

Студентка первого курса Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 Анастасия Чебоненко попробовала себя в роли предпринимателя на деловой игре «Мой проект». Девушка рассказала, что ее очень вдохновила разработка бизнес-проекта вместе с командой. Ребята предлагали идеи и устраивали мозговой штурм, учились выделять целевую аудиторию и каналы продвижения.

— Мне очень понравилась игра в таком формате, где нужно вместе с ребятами создать что-то свое с нуля, интересно рассказать об идее другим командам и жюри. В колледже мы обычно представляем проекты только перед своими группами и преподавателями. На игре презентовала нашу задумку целому залу незнакомых людей. Волновалась, это был выход из зоны комфорта. В итоге справилась и у меня получилось хорошо выступить. Хочу стать архитектором, поэтому навык презентации проектов мне точно пригодится, — поделилась девушка.

Студент первого курса Колледжа сферы услуг №3 Артем Фисенко принял участие в авторской деловой командной игре «Моя карьера: профессиональный путь». Он придумывал черты характера персонажа, его сферу деятельности, должность, образ жизни и увлечения, познакомился с метанавыками и узнал, почему так важно сохранять баланс в жизни и карьерном развитии.

— Решили, что наш герой будет молодым целеустремленным маркетологом, умеющим договариваться и общаться. Следили, чтобы он развивался и успевал уделять время разным сферам: окружению, здоровью, семье, финансам, карьере. Благодаря игре узнал, что вполне реально совмещать приятное с полезным. Например, если найти работу по душе, то там можно встретить коллег и подружиться с ними, — подчеркнул Артем.

Возможностью выстроить свой карьерный трек воспользовались и участники чемпионата профмастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В Москве это движение развивается на базе учебного центра «Профессионал». Ребята регулярно получают приглашения на мероприятия для развития своей карьеры.

Василий Вакин — призер Национального чемпионата «Абилимпикс» 2022 года. Молодой человек учится на втором курсе Московского колледжа бизнес-технологий по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Василий увлекается программированием и сборкой компьютеров, мечтает работать в сфере ИТ. На Дне студента в службе занятости ему помогли наметить шаги для развития в профессии и развить навык коммуникации.

— Было интересно, очень хорошие советы от наставников проекта. Научился работать в большой команде людей и придумывать идею с нуля. Мне кажется, в моей профессии это очень важно. Наш с ребятами проект занял третье место. Мне как чемпиону «Абилимпикс» ценно поддерживать соревновательный дух, — рассказал москвич.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

26 января в центре «Моя работа» прошел день карьеры «Профи будущего». Его посетили более 200 студентов, выпускников и начинающих специалистов. Особый интерес вызвала ярмарка вакансий с участием 15 ведущих работодателей столицы, на которую пришли около 150 человек. Популярными стали профтестирование и составление делового портфолио с резюме и фото. Этими сервисами воспользовались более 50 молодых кандидатов.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Привлекательной для молодежи стала встреча с основателем блогерского агентства и сообщества в популярной социальной сети Роберто Панчвидзе. Лекцию от лидера мнений, а также тренинг карьерных экспертов «Собеседование глазами работодателя» и интерактивную игру «Начни свой бизнес» посетили около 60 участников мероприятия.

Анастасия Симонова учится на первом курсе магистратуры в Российском университете дружбы народов. Темой рынка труда студентка интересуется профессионально: она работает в центре карьеры своего вуза.

— Главная причина, почему сегодня пришла на мероприятие — встреча с Роберто Панчвидзе. Мне было интересно, к чему пришел человек, на шутках которого я росла. Мы постоянно коммуницируем со сверстниками и коллегами «ВКонтакте». Любопытно, как работают люди в индустрии соцсетей и контента. Узнала не только историю успеха создателя легендарного паблика MDK и основателя блогерского агентства INVITE, но и то, как будет развиваться экосистема VK в дальнейшем. Очень здорово получить такую эксклюзивную информацию из первых уст. Еще мне была интересна деловая игра «Начни свой бизнес». Там можно было «примерить на себя» роль настоящего бизнесмена, узнать, какие решения он принимает каждый день. Еще прошла собеседования с рекрутерами крупных компаний. Хотя у меня уже есть работа, я не хочу упускать возможность «прокачаться» в деловом общении, — рассказала Анастасия Симонова.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Анастасия Лупашко — студентка четвертого курса экономического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Она пришла на мероприятие «Профи будущего», чтобы узнать, как устроен рынок труда, чего ждут работодатели от кандидатов.

— О мероприятии узнала из университетской группы «ВКонтакте». День карьеры — не только интересные активности, но и эффективный нетворкинг. Изначально пришла одна, но сразу познакомилась с другими классными и мотивированными ребятами. Посетила тренинг от карьерных экспертов «Собеседование глазами работодателя» и деловую игру «Тренировочное собеседование». Узнала, как подчеркнуть свои сильные стороны, преподнести свои достижения и сильные стороны. Эти навыки сразу применила на практике: прошла несколько интервью с работодателями. Оставила свои контакты некоторым рекрутерам, мне сейчас интересны стажировки для получения первого профессионального опыта, — отметила Анастасия Лупашко.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, находится по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.