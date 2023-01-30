В столичной службе занятости рассказали, каких специалистов ищут работодатели в 2023 году

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Московская служба занятости назвала сферы, где сейчас требуется больше всего специалистов. Активно наем ведут промышленные предприятия, которые ищут представителей инженерно-технических и рабочих специальностей. В лидерах также сфера услуг, ретейл, транспорт и логистика, IT.

— В базе службы занятости населения представлены около 400 тысяч вакансий для специалистов из всех экономических отраслей. Найти подходящую работу могут соискатели с любым опытом и квалификацией. В 2023 году наиболее трендовой сферой стала промышленность. Компании ищут представителей рабочих и инженерно-технических специальностей. Им предлагают достойную заработную плату, которая в среднем составляет 150 тысяч рублей. Работодатели также предоставляют щедрые бонусы: ДМС, квартальные и годовые премии, компенсацию расходов на питание и транспорт, дотации на аренду жилья, льготные программы кредитования, абонемент в фитнес-клуб. Центр «Моя работа» регулярно проводит открытые отборы для специалистов промышленной сферы, а также предлагает им актуальные вакансии через специальную лендинговую страницу на официальном сайте, — рассказал директор столичной службы занятости Андрей Тарасов.

В сфере промышленности востребованы токари, фрезеровщики, шлифовщики, гальваники, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, слесари, операторы станков с ЧПУ. Также нужны инженеры различных профилей: электронщики, схемотехники, технологи, метрологи, программисты, конструкторы, испытатели.

По-прежнему работодатели ищут сотрудников в сфере услуг, ретейле, в том числе интернет-торговле, транспорте и логистике, IT.

В сфере услуг работодатели чаще всего ищут официантов, поваров, бариста, массажистов. В торговле наибольший спрос отмечается на продавцов, сборщиков заказов, комплектовщиков, мерчендайзеров, специалистов по маркетплейсам и менеджеров интернет-магазинов. Сфера транспорта и логистики нуждается в водителях различных категорий, операторах связи, машинистах поезда и проводниках пассажирских вагонов. В сфере IT высокий спрос отмечается на специалистов по кибербезопасности, инженеров компьютерной обработки информации, экспертов в области информатики и вычислительной техники, графических дизайнеров.

В центре «Моя работа» не только подбирают подходящие вакансии для горожан, но и комплексно готовят их к выходу на рынок труда. Карьерный консультант проводит ознакомительное интервью с каждым соискателем, чтобы понять его цели, запросы и жизненную ситуацию. Исходя из этого ему помогают составить «продающее» резюме, правильно преподнести навыки и компетенции на собеседовании, а также предлагают дополнительные сервисы службы занятости.

Тем, кто планирует как можно скорее трудоустроиться и рассматривает для себя массовые вакансии, предлагают посетить открытые отборы и рекрутинговые центры компаний. Соискателям, которые только выбирают будущую профессию или планируют сменить карьерный вектор, рекомендуют пройти профориентационное тестирование. Для кандидатов, которые хотят улучшить навыки эффективного трудоустройства, карьерные эксперты проводят индивидуальные консультации, тренинги и деловые игры. У безработных москвичей, мам с детьми дошкольного возраста и горожан старше 50 лет есть возможность бесплатно освоить востребованную профессию по направлению службы занятости.

У жительницы столицы Марины Левиковой за плечами почти 20 лет работы маляром порошковой покраски. Она потеряла работу в предпенсионном возрасте и обратилась за помощью в трудоустройстве в Центр занятости населения.

— Карьерный консультант службы занятости внимательно выслушал мою историю, учел пожелания к будущей работе и помог найти подходящую вакансию. Меня направили на собеседование на предприятие по производству изделий авиационно-космического назначения «Аэроприбор-Восход», где успешно прошла интервью. Меня сразу официально оформили в штат компании, сейчас прохожу испытательный срок и учусь прямо в процессе работы. Все это произошло в очень короткий срок: в начале декабря впервые обратилась в центр «Моя работа», а почти через три недели уже вышла на предприятие. Очень рада, что у меня появился шанс работать в стабильной и надежной компании, которая предлагает не только достойную заработную плату, но и пакет бонусов. В него входит, например, частичная компенсация питания, — рассказала Марина Левикова.

Москвичка Марина Безлепкина не работала больше года. После длительного перерыва в карьере она обратилась за помощью в трудоустройстве в Центр занятости населения «Моя работа».

— Карьерный консультант центра «Моя работа» объяснил, как скорректировать резюме под актуальные требования рынка труда, и порекомендовал множество полезных сервисов службы занятости. Тестирование помогло выявить мои сильные стороны, а индивидуальная консультация карьерного эксперта — понять, в какой сфере хочу развиваться. Также посетила несколько тренингов по эффективному трудоустройству, в числе которых «Резюме глазами рекрутера» и «Выгорание: перезагрузка».

Из всех предложенных вакансий в центре «Моя работа» выбрала наиболее подходящую. Мне очень хотелось освоить профессию бариста с нуля, и у меня это получилось. Успешно прошла все этапы собеседования с работодателем и внутреннее обучение. Сейчас уже чуть больше месяца работаю бариста в сети магазинов продуктов здорового питания. Отмечу, что эта профессия очень интересная, но не такая простая, как кажется на первый взгляд. Надо разбираться в способах приготовления и подачи напитков, в сортах кофе, быть доброжелательным, чтобы клиенты захотели вновь вернуться к нам , — отметила Марина Безлепкина.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, располагается по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.