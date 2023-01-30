Старинная усадьба станет центром восстановления детей

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Переделкине Карта всех событий

В поселке Переделкино идет строительство пансионата для проживания детей, подопечных фонда «Подари жизнь», и их родителей. «Вечерняя Москва» рассказывает подробности проекта.

Лечение при онкологических и тяжелых гематологических заболеваниях длится многие месяцы, а порой — даже годы. Как правило, большую часть этого времени ребенок не должен находиться в стационаре. Но и далеко от больницы уезжать нельзя: нужно регулярно приезжать в клинику на обследования и процедуры. Медицинское сообщество задумалось, как лучше решить задачу проживания пациентов, приезжающих на лечение в Москву из других регионов. Один из тех, кто справляется с подобными задачами, — фонд «Подари жизнь». Его специалисты много лет развивают проект амбулаторного проживания пациентов в Москве, в арендованных квартирах.

Теперь решили пойти дальше, создав крупный пансионат на присоединенных территориях столицы. Сегодня фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей, подопечных фонда «Подари жизнь» и их родителей во время прохождения лечения.

— Благодаря пансионату «Измалково» в год еще 400 детей смогут получить медицинскую помощь в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева, — поясняет необходимость создания такого учреждения врач-гематолог, доктор медицинских наук, директор Института молекулярной и экспериментальной медицины НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, председатель правления фонда «Подари жизнь» Михаил Масчан.

По его словам, дети и их родители должны получить комфортные условия: игровые и спортивные площадки, наличие возможности гулять, дышать свежим воздухом, а не быть закованными в четырех больничных стенах. Считается, что такая обстановка способствует лучшей реабилитации. В лучших западных клиниках разделение лечения и проживания используется как наиболее эффективная модель организации.

Сам проект ведут за счет сбора пожертвований. Профинансировать строительство пансионата решили крупные компании и частные лица. Для создания пансионата московские власти передали фонду «Подари жизнь» в безвозмездную аренду на 49 лет усадьбу Измалково XVIII–XIX веков общей площадью 94 тысячи квадратных метров.

В советское время в усадьбе были организованы различные детские санатории, но в конце прошлого века усадьба пришла в запустение. Ее территория передана фонду с условием восстановления исторического вида старых построек. Изначально в проекте планировалось создание 15 объектов, однако пандемия внесла свои коррективы, а средства собрали для обустройства восьми зданий.

В марте 2020 года начались реконструкция и реставрация историко-культурной части усадьбы и обустройство парка. Далее специалисты проработали вопрос инженерных коммуникаций. Окончание работ запланировано на осень нынешнего года. По проекту основные работы завершат в марте, а в теплое время года пансионат оснастят мебелью и оборудованием. Территорию вокруг благоустроят, создав площадки для занятий и игр с детьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы:

— В Новой Москве реализуем самые разные проекты. Ставку делаем на социальное направление, создавая условия для всех жителей самых молодых округов. Запрос есть и на то, чтобы обустраивать медицинские учреждения по последнему слову техники и высоким стандартам, а также на современные центры реабилитации и восстановления для пациентов. Новая Москва отвечает таким запросам, в первую очередь за счет хорошей экологической составляющей. Окруженные лесами и реками территории могут стать рекреационными пространствами, зонами для оздоровления.

Именно поэтому так важно помогать и поддерживать инициативы по строительству и оборудованию подобных центров, которые реализует фонд «Подари жизнь». В Переделкине после комплексной реставрации и реконструкции разместится пансионат для амбулаторного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями.